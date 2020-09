El pago de internet es una "carga significativa" para el 27% de los cordobeses

El último reporte de la Cámara Argentina de Internet registra que entre marzo de 2019 y 2020 se registró en el país un incremento del 1,9% en el total de accesos fijos a internet, pasando de 8.648.135 a 8.812.426, donde más del 99% son accesos de banda ancha. En tanto, en la provincia de Córdoba, la penetración es de 70.69 por cada 100 hogares y creció 5,17% interanual. La provincia ocupa el quinto puesto en nivel de penetración, después de Capital Federal, San Luis, Tierra del Fuego y La Pampa. Asequibilidad. Un apartado relevante es el que define el esfuerzo que tiene que hacer una persona para contratar un servicio como el de internet. Así se habla de umbral de asequibilidad.

En el informe de Cabase se destaca que la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible definió el Umbral de Asequibilidad, estableciendo como objetivo al 2025 que los costos por servicios de banda ancha de nivel básico deben estar por debajo del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita. El Umbral de Asequibilidad por Capitales Provinciales (UACP) considera el costo promedio de los servicios básicos (C) de internet banda ancha fija y el ingreso promedio por hogar (IPH) para cada capital relevada (incluyendo su aglomerado), estableciendo el UACP en un 5%. Esto significa que, por ejemplo, para contratar a diciembre de 2019 un servicio básico de internet banda ancha fija de $1.200, un hogar requería contar con ingresos superiores a $24.000 para que no representara una carga significativa.

Al considerar el Ingreso Promedio por Ciudad (IPC), el costo promedio del servicio no llega a representar una carga en ninguna de las capitales, sin embargo, a nivel más detallado, Ciudades como La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, Tucumán, Viedma y Formosa, poseen más de un tercio de sus hogares no traspasan el umbral de asequibilidad. Córdoba tiene un nivel similar al del promedio del país que define que para el 27% de los hogares el costo del servicio representa una carga significativa.