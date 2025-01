El Partido Libertario de Río Cuarto busca volver al voto calificado

Mario Lamberghini, único concejal del Partido Libertario en Río Cuarto, busca presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para que se limite la cantidad de personas habilitadas a votar en las elecciones municipales. "Votante limpio" es el nombre que adopta la iniciativa que persigue el regreso del voto calificado.

El edil conversó con el medio local Puntal y confirmó que se encuentra trabajando con un equipo legal en la propuesta de ordenanza, para así presentarla una vez que se inicien las sesiones legislativas de este año. "El voto no es un derecho, es un privilegio. En muchos países es un privilegio o un derecho muy calificado", argumentó sobre la iniciativa.

Llaryora volvió a respaldar a los productores: "Ahora le toca al campo, es hora de bajar las retenciones"

Según explicó, en el proyecto se distinguiría entre la calificación del voto del ciudadano de "conducta intachable, que contribuye pagando los impuestos, que ha cuidado a Río Cuarto, el votante que ha trabajado y respetado todas las normas morales de la sociedad", en contraposición con quien "tiene problemas por cualquier causa, ya sea un accidente, problemas delictivos, problemas de residencia".

Lamberghini explicó que el fin de su propuesta sería simplificar y transparentar el proceso electoral de la ciudad: "No podemos poner que elijan autoridades quienes dependen del Estado o quienes están recibiendo un beneficio o privilegio". Además, justificó su posición en la poca participación en las elecciones del año pasado, que alcanzó el 55% de los 138.800 ciudadanos empadronados, afirmando que "la gente no cree en el sistema".

Encuesta: La Libertad Avanza amplía la ventaja en Córdoba Capital y se derrumba JxC

Entre las consideraciones de Lamberghini, también buscaría prohibir el acceso al voto a "aquellos que tienen antecedentes penales, aunque no sean condenados". Si bien el proyecto es impulsado por el libertario, se trataría de un pedido de los vecinos de la ciudad: "Nos hemos reunido con varios de ellos y nos han pedido esto".

A pesar de entender que la ordenanza no sería una solución definitiva a su visión del problema, desde el libertarismo riocuartense esperan "mejorar la calidad de la elección". "Volveríamos a darle valor al voto, no como ahora que, aunque no pagues ningún impuesto, podés votar", sentenció el edil.