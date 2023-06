El peronismo imagina comando unificado para la gestión económica de Provincia y Muni

Los funcionarios del oficialismo provincial son los más optimistas. Creen que hay una muy buena elección del candidato a gobernador y que será el empuje que les falta para replicar el eventual triunfo en la provincia hacia la municipalidad de Córdoba.

“Hay números muy buenos de varios sondeos. La peor encuesta que tenemos nos da 7 puntos arriba de Juez, por eso la campaña es muy tranquila y no queremos entrar en el barro. No tiene sentido. No lo va a hacer Martín y no lo va a hacer Daniel, más allá de que algunas cosas quieren salir a responder. Nosotros lo tenemos claro, el 25 de junio ganamos y ese día Martín le levanta la mano a Daniel”, contó un alto funcionario de la gestión Schiaretti.

“A ver, el mensaje va a ser ese. Lo que antes fue Juan y Martín, ahora tiene que ser Martín y Daniel. Tiene que quedar desde el primer momento esa consigna para ganar Provincia y ciudad. En ciudad está más peleado, pero estamos convencidos que ganamos”, redondeó el funcionario.

Ese convencimiento que intentan transmitir los funcionarios provinciales y municipales tiene su correlato en algunas prácticas y estrategias electorales bien puntuales –por caso, la decisión de no haber debatido mano a mano con Luis Juez-, pero también en el plano del armado estratégico y de mediano y largo plazo que se viene.

En lo estratégico electoral, lo dicho, la decisión de no caer en roces que erosionen la ventaja que el oficialismo dice tener, la premisa de acomodar la tropa propia –como se vio en el discurso post derrota en La Calera –y también aplicar a rajatabla un esquema de concentración de los anuncios en el candidato. “El que va comunicando los planes, parte de la plataforma y todo lo que vamos a hacer es Martín. Está todo diseñado y él va eligiendo qué tira y cuando”, describió un colaborador de Llaryora.

Comando unificado. En lo económico, una de las promesas de mayor impacto que se conocieron la anunció el propio Llaryora y se centró en seguir desplegando una estrategia de disputa judicial para que Nación termine por reconocer y enviar los fondos para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones que Provincia viene reclamando. Si el reclamo evoluciona en la dirección que busca el peronismo local esos fondos se comprometerían para terminar con el diferimiento en los pagos entre trabajadores públicos activos y pasivos y, lo más importante, devolver el 82% móvil a los jubilados y pensionados provinciales.

El resto de los anuncios vinculados a la economía salen por goteo y la canilla la abre y cierra el candidato. Pero algunas cosas comienzan a conocerse.

Entre lo destacado está la intención de que, si se logra un doblete peronista en las elecciones provinciales y municipales, los equipos de muchas áreas estratégicas y especialmente de Economía, Finanzas e Ingreso Públicos trabajan en estrecha sintonía. Es más, hay funcionarios que hoy hablan de pensar en un mismo equipo. Esa sería una idea que intenta instalar el actual vice intendente y candidato a intendente Daniel Passerini. “La gente de la Muni y de Daniel no quieren dos equipos diferenciados, sino un mismo equipo muy muy comprometido con las dos administraciones. Así se están imaginando la relación provincia-ciudad”, contó un funcionario capitalino.

En Provincia, si no hay novedades fuertes el equipo de Llaryora lo encabezaría el actual secretario de Finanzas, Guillermo Acosta, con alfiles como Florencia Costantino, subsecretaría de Finanzas y Gerardo Pintucci, Subsecretario de Ingresos Públicos.

Por el lado de Passerini el armado está más verde, pero una referencia sería Sergio Lorenzatti, actual secretario Administrativo del Concejo Deliberante. “Es una persona de extrema confianza de Daniel, se conocen desde hace mucho tiempo. No sabemos si será él, pero hay muchas chances”, confían colaboradores del Passerini team.

Lorenzatti fue dos veces intendente de la localidad de Isla Verde, luego se desempeñó como Gerente de Municipios y Planeamientos Estratégicos en el Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Luego fue Secretario de Solidaridad en el Ministerio de Solidaridad del Gobierno de la Provincia, Presidente de la Fundación Banco Provincia de Córdoba y Subsecretario de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social.

Sea quien sea el próximo intendente, en marzo de 2024 tendrá un primer desafío: vencen cerca de US$ 25 millones de capital de la deuda que refinanció la actual gestión municipal. Pero desde el equipo de Llaryora le bajan el tono a ese primer examen:

“Passerini no va a tener el quilombo que tuvimos nosotros con la modificación de las condiciones de la deuda internacional, no se va a encontrar con deuda emitida para cancelar gasto corriente, no se va a encontrar con déficit de 9 puntos. Va a encontrar las cosas más ordenadas porque toda la Municipalidad rediseñó sus procesos, tiene sistema tributario nuevo, sistema de administración financiera nueva, hay 100 trámites digitalizados. Tiene un piso mucho más alto. Passerini va a recibir un municipio más organizado y eso no lo decimos nosotros. Lo dice Moody´s”, afirman.

Deuda y devaluación, preocupación Central. Volviendo al escenario provincial, hay algo que comparten los equipos de Hacemos Unidos por Córdoba y de Juntos por el Cambio: la atención y preocupación por un salto brusco en el tipo de cambio oficial que impacte de lleno en una deuda provincial que está nominada en más del 95% de su composición en dólares.

“Son cosas que estamos analizando y escenarios que estamos desplegando”, dicen en el equipo de Llaryora.

“No depende de nosotros el impacto de una devaluación en la deuda. Es un escenario. Pero hoy tenemos un problema más grave: que te vendan los dólares para pagar los vencimientos actuales. Hay una coyuntura que te lleva a hacer un montón de escenarios. También podrías preguntar si no va a haber distintos tipos de cambio. Si hoy se usan distintos tipos de cambio, a lo mejor se fija un tipo de cambio distinto para que accedan los sub nacionales para poder hacer frente a sus vencimientos. No lo sabemos. Algo van a tener que hacer porque si no a las provincias endeudadas en dólares se les va a complicar. Uno plantea escenarios. En reuniones con los equipos hoy vemos tres, cuatro o más escenarios posibles. No está claro para nada”, remarcan.

“Lo que sí está claro es que si hay un porcentaje importante de tu presupuesto que está destinando a inversión eso te da más grados de libertad frente a cualquiera de estos escenarios. Distinto es que vos tengas un presupuesto que en su totalidad se destina a gasto corriente, ahí sí estas más acotado. Creo que es positivo que tanto Provincia como ciudad dedican un porcentaje alto de su presupuesto a inversión. Eso hace que puedas manejar el gasto de mejor manera, lo que no pasa en otras jurisdicciones”, subrayaron.