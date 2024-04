“El Presidente debe entender que el país no necesita más enfrentamientos”

Una vida ligada a la Universidad Nacional de Córdoba es la que lleva Daniel Barraco. A los 11 años comenzó a militar como estudiante en el Colegio Manuel Belgrano, que debió abandonar por presión de la última dictadura militar. Estudió en Famaf, donde llegó a obtener el título de doctor en Física, fue decano de la institución, miembro del Consejo Superior, jefe de Gabinete durante el rectorado de Hugo Juri y actualmente es el secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad.

Este vínculo con la Casa de Trejo le permite a Barraco analizar la situación que atraviesa la institución luego del multitudinario reclamo que se vivió la semana que pasó en defensa de la educación pública. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el reconocido profesional explicó cuáles son los desafíos que se presentan para el 2024 y de qué manera podría resolverse este conflicto, generado tras los recortes al presupuesto educativo.

“Hay una imagen muy fuerte que me quedó de la marcha y es la de una chica que estaba pegando un cartel que decía ‘Conan no existiría sin ciencia’. Después, hablé con ella y me dijo que había votado a Milei pero que no permitiría que afectaran a la universidad”, explicó Barraco. “Creo que Milei no se está dando cuenta de lo que pasa en el país real. Córdoba siempre va a salir a defender su universidad, su educación pública. Esto que pasó no me sorprende, históricamente han sido de mucho apoyo las marchas con estas consignas”, añadió.

Barraco cuestionó el tono con el que se expresó el presidente Javier Milei en los últimos días, particularmente antes de la marcha, pero también destacó algunos conceptos emitidos respecto a la universidad. “El discurso agresivo aquí no sirve. Hay que aprender de grandes líderes que han tenido la serenidad de sentarse a discutir. El histórico primer ministro británico Winston Churchill discutía horas su discurso consigo mismo, antes de pronunciarlo. Es importante seducir a la gente, no necesitamos más enfrentamiento”, sostuvo. Y agregó: “Le pido que dialoguemos, sentémosnos a conversar sobre cómo mejorar el funcionamiento de la universidad. Estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios profundos en el país, pero lo hagamos sin romper nada”.

Barraco destacó los dichos de Milei respecto a que va a mantener el financiamiento de las universidades. “Eso es un punto a favor; luego dijo que la universidad es una institución noble, otro punto a favor, a mí me basta. Entendemos que hay toda una cultura que cambiar pero eso lleva tiempo, no se hace en unos meses. Queremos dialogar en serio pero desde la serenidad, como personas sensatas porque todos queremos que esto mejore”, analizó.

–¿Usted cree que la marcha se politizó?

–Nosotros no la politizamos, desde la Universidad en ningún momento lo hicimos. Pero no puedo decir que no haya gente con intereses políticos o radicalizada, yo no lo sé, no puedo estar en todos lados. Puede haber habido también gente infiltrada que nos hayan querido usar en una batalla que no es la nuestra.

–¿La ciencia de la UNC ha sentido el ajuste?

–Sí, ¿qué te parece? Este año no podemos dar nuevas becas. Mantenemos garantizadas las que tenemos. No vamos a tener la plata que tenía para equipamientos. El año pasado nos inscribimos en el Plan Equipar 3, pagamos un equipo más de un millón de dólares y el acuerdo que tenemos con el ex-Ministerio de Ciencia y Técnica es que me nos iban a reconocer esa inversión y es algo que todavía estamos esperando. No sé si vamos a recuperar la plata que pusimos para un microscopio electrónico de primera generación, el cual se usa muchísimo en el servicio que le brindamos a empresas. Tenemos que cuidar a empresas que son nuestras como Hemoderivados, que es la que más factura en Sudamérica; o el Invap, que genera muchísimo al país. Sabemos también que en el pasado unos vivillos usaron a la ciencia para su favor, pero la ciencia y la tecnología no tienen porque ser de una ideología.

–¿Cree que el Presidente entendió el mensaje que buscó dar la masiva marcha?

–El Presidente debería seguir una vieja frase de Confucio: “Gobernar es rectificar”. Si él entiende, va a tener que rectificar un poco el rumbo. Ya dijo que es una causa noble, a mí eso me basta. Todo lo que dijo en las redes sociales no es tan importante. El Presidente tiene la legitimidad del voto, pero tiene que reconocer que los gobernadores, los legisladores y los intendentes también lo tienen. Además, se debe respetar la legitimidad de instituciones, algo clave para su propia legitimidad porque esto es una democracia republicana representativa, es un sistema institucional muy bien pensado, pero te legitima mientras te manejás dentro de ciertos parámetros.