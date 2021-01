El próximo gobernador, condicionado desde el minuto cero por la deuda

Con la reestructuración de su deuda Córdoba despejó sus compromisos en dólares, al menos hasta 2023. Es decir, la actual administración podrá enfocarse en la gestión, la necesaria reactivación económica o la discusión interna sobre su renovación dirigencial. Pero el peso de la deuda que se pateó hacia adelante caerá directamente sobre la mochila que recibirá la próxima gobernación.

En ese sentido, hay un Excel que es elocuente. El documente que ya debería empezar a preocupar al próximo gobernador se titula “AMORTIZATION SCHEDULE OF THE MODIFIED NOTES”. Es el cronograma de pagos de capital de la deuda renegociada. Y grafica como pocas cosas el nivel de condicionamiento que tendrá el sucesor de Schiaretti.

Esa tensión financiera se puede resumir en dos fechas: el 10 de junio de 2023, cuando posiblemente ya se sepa quién es el próximo gobernador, es la fecha del primer vencimiento de capital. Ese día hay que abonar el 16,666% de capital del bono que hoy se denomina PDCAR 2021. Ese porcentaje son unos US$ 120 millones. La otra fecha no es menos elocuente: el 10 de diciembre de 2023, el día en que asumiría el nuevo gobernador hay que pagar la segunda cuota: otros US$ 120 millones. La transición entre una gestión y otra tendrá, como nunca, una importancia vital.