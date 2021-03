El “Pulga” de Racing de Nueva Italia

Luis Miguel Rodríguez es el jugador del momento en la Copa de la Liga Profesional, siendo noticia cada fecha por sus golazos o jugadas de potreros. Con la camiseta de Colón, a sus 36 años, la está descociendo y pocos hablan de su retiro. Tanto es así que se lo nombra para reforzar a Boca.

Todos hablan del ‘Pulga’ y en Nueva Italia recuerdan su paso por Racing. Y sobre todo él, que, según le contaron a PERFIL Córdoba, sigue activo en el grupo de WhatsApp donde hay ex compañeros que vistieron la albiceleste.

En ese grupo de la red social hay jugadores como el ‘Chelo’ Guzmán, ‘Chata’ Vergara, Marcelo Bergesse, Matías Rinaudo, ‘Yiyi’ Rivero, Pablo Azcurra o el ’Araña’ Cuello.

A propósito, el ‘Chelo’ Bergesse contó: “Es una persona muy humilde, sigue estando en el grupo de WhatsApp de la pensión de Racing y también de compañeros de Racing, y charla, participa siempre. Es una persona auténtica. Lo enfrenté, después, muchas veces y nos ponemos a hablar, cambiamos camisetas. Es un fenómeno en todo sentido”.

‘Pulguita’ Rodríguez tuvo dos pasos por el club de barrio Nueva Italia. En el primero vivió en la pensión, por la calle Arturo Capdevilla, en Villa Corina, donde, con 17 años, hizo muchos amigos y cada vez que puede los recuerda con mucho afecto en declaraciones. Eso fue allá por el 2003, cuando Racing estaba en el Federal A y el presidente del club era Jorge Petrone y Mario Ballarino el mánager. Justamente, éste último, fue el que lo trajo a Córdoba.

Más allá de su juventud, el tucumano ya tenía pasos por Europa. Una complicación con su representante le abrió la puertas a su llegada a Nueva Italia. En esa etapa fue dirigido por Sergio Celiz y logró el ascenso en Tucumán con Daniel Teglia. Debutó en un duelo ante Juniors, ingresando en el segundo tiempo. Su segundo partido fue ante Unión de Sunchales y ahí convirtió un gol. Al siguiente juego ya fue titular, ante La Florida en Tucumán y volvió a marcar. Ese día renunció Celiz. Y con la llegada de Teglia no sumó muchos minutos.

Ya en Nacional B fue cedido a préstamo y regresó casi en el descenso al Argentino A en 2005, con Juan Manuel Ramos como DT. Jugó varios partidos, pero en diciembre los dirigentes no pudieron renovarle el préstamo. Volvió a tener problemas con su representante. Se volvió a su Simoca natal. La rompió en la Liga Tucumana; Atlético Tucumán lo adquirió y actualmente es ídolo del ‘Decano’.

En Nueva Italia aún se recuerda con cariño el paso del “Pulguita”, porque además jugó en la Liga Cordobesa. “Era crack”, rememoran todos. Es crack, lo confirman sus rivales actualmente cuando lo enfrentan en Primera división.

“Un distinto”

Marcelo Bergese fue compañero de Luis Miguel Rodríguez en Racing de Nueva Italia y tiene en gran estima por el talentoso jugador de Colón. “Tengo muy grandes lindos recuerdos del ‘Pulga’. Sin dudas que como compañero, es uno de los mejores jugadores con los que compartí cancha y una gran persona, muy sencillo. Muy arraigado a Tucumán. En ese momento, me acuerdo, el Sapo Coleoni no lo quería dejar ir a Simoca, porque – se ríe-, no volvía. Se quedaba, pero después volvía. Como jugador era un distinto, un fenómeno. Me acuerdo un partido con Instituto, en un preliminar, en cancha de Racing, jugamos los dos arriba juntos, y antes de los diez minutos del primer tiempo me dejó dos veces mano a mano con el arquero. Un jugador distinto y permanece en vigencia”, elogió el ‘Chelo’.