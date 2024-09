“El puntero no tiene ideología, de lo contrario trabajaría siempre con el mismo político”

“El puntero no tiene problemas en trabajar con ningún político. Depende quién la ponga”. La frase pertenece a E.C., un histórico puntero político de uno de los distritos más grandes del Conurbano bonaerense que hace casi una década alterna entre provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde trabajó para varios dirigentes peronistas con peso específico en sus distritos.

Las imágenes del sábado por la tarde, en Parque Lezama, donde Javier Milei y su hermana Karina lanzaron La Libertad Avanza a nivel nacional, mostró cómo los libertarios “movieron el aparato” y puso sobre la luz imágenes que muchos libertarios preferirían no ver. “Cantamos la casta tiene miedo pero este acto es 100% casta”, sostuvieron en redes sociales partidarios de Milei.

¿A qué se referían? La larga fila de micros a pocas cuadras de Parque Lezama con “militantes” llegados del Conurbano (entre ellos la barra brava de Chacarita, que se lucieron con los bombos y trompetas), un kit con sándwich y gaseosa para los manifestantes y la irrupción de históricos punteros que ordenaban a la gente. Todo mostrado en vivo y en directo por la TV.

“El rol del puntero político ha sido reformulado, pero sigue siendo necesario. Los políticos siempre van a necesitar gente en el territorio, porque la gente necesita ayuda todo el tiempo: unas zapatillas para los chicos, una chapa para la casa o que alguien le ayude a hacer un trámite”, dice el puntero del Conurbano que hoy vive en Córdoba. “No hay drama de laburar para nadie. Se meten con el mejor postor y se quedan ahí”.

El dirigente en cuestión asegura que la mayoría tiene “una base peronista”, aunque también hay algunos radicales, aunque cada vez se los ve menos. “La Libertad Avanza y el PRO casi no tienen. Ellos arman desde el poder, y muchas veces recurren a los peronistas”, sostiene E.C. Para que no queden dudas de que son pocos los punteros históricos que nunca cambiaron de bando, E.C. asegura: “El candidato te va a decir lo que vos querés escuchar. Pero no va a cumplir. La gente sabe que el político lo va a cagar”.

La dinámica en Córdoba

A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, E.C. nota que en esta provincia el puntero es “más desconfiado”. “Acá se manejan de otra manera. Hay miedo a que los puenteen, pero acá se trabaja bien, hay muchos punteros y que trabajan bien, sobrev todo en zonas como Villa El Libertador”, sostiene, y pone de ejemplo las elecciones del año pasado, donde ganaron Martín Llaryora y Daniel Passerini.

“Hubo una elección donde el peronismo perdió inesperadamente, no me acuerdo cuál (NdE: La Calera, donde se impuso el vecinalista Fernando Rambladi) y Schiaretti se enojó mucho y el laburo desde ahí fue a full. Ni hablar para la elección a intendente, donde Passerini arrancó 10 puntos abajo y la dieron vuelta porque se trabajó casa por casa. Se hizo un laburo muy fuerte en los lugares donde el peronismo había sacado menos votos”.

Según publicó el sitio LPO, el sábado en el acto de Parque Lezama se vieron columnas de dos símbolos de la casta como el sindicalista de la Uocra de La Plata, El Pata Medina, preso durante el macrismo acusado de extorsión y otros delitos y José Voytenco, el líder de Uatre, quién luego de sufrir la intervención de su obra social llegó a un acuerdo con el flamante ministro de Salud, Mario Lugones. ¿Los nuevos tiempos políticos en la época libertaria ya llegaron?