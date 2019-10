“El radicalismo del interior tiene que encabezar el proceso de recuperación”

por Diego Caniglia

“El Foro de Intendentes debe volver a funcionar en el partido, desde donde no debió irse nunca. El problema es que en algún momento el foro se creyó que era el radicalismo”, dice Sergio Favot, intendente hasta el 10 de diciembre de Villa General Belgrano. Ese día deberá entregarle el mando a Oscar Santarelli (Hacemos por Córdoba).



“Después del 10 voy a ser un dirigente provincial que buscará construir el partido”, añade. Aunque su estilo es moderado y pausado, Favot no duda cuando se le consulta quién debe asumir el lugar que hoy ocupa Ramón Mestre. “Este nuevo proceso lo debe liderar el intendente de Bell Ville (Carlos Binner), pero no de manera individual, sino como la expresión de una movida fuerte del interior”, señaló.



Binner, compañero de fórmula de Mestre en las elecciones provinciales, tuvo su revancha logrando la reelección en Bell Ville, con el 70% de los votos. De todas maneras, Favot plantea que salvo en ese caso (en la conducción del foro), no es momento del análisis de nombres propios sino de construir a la UCR. “Hay un debate más fuerte en el qué y en el cómo que en el quién. ¿Mestre o Negri? Si caemos en esa grieta no vamos a construir el radicalismo. Lo tenemos que hacer interpretando las demandas de la gente y aprovechando que el partido tiene inserción en todos los niveles de la sociedad”, apunta el jefe comunal.



—Remarca que el interior debe encabezar este proceso.

—Sin dudas. Hay que hacer un balance de lo que sucedió en la capital de Córdoba, que va a estar fuertemente dominada por el peronismo. Después de muchos años, el peronismo accede con su aparato, un equipo propio y gente joven a hacerse cargo de la ciudad, apuntalado por el Gobierno provincial. No queda otra: el radicalismo tiene que balancear con dirigentes del interior.



—¿Y desde el Foro de Intendentes se puede lograr?

—Sin dudas, porque si el foro vuelve al partido le va a dar lo que hoy no tiene: un poder territorial real, no como una burbuja, que es lo que pasa hoy.



—¿La UCR tiene que salir de Juntos por el Cambio?

—No sé si la palabra es salir. Creo que a Cambiemos hay que resignificarlo. Mi sector interno, que es Asamblea Radical -parte del alfonsinismo-, planteó en Gualeguaychú que el neoliberalismo no era el camino para la restauración de la Argentina, porque tiene un problema y es que trabaja para sectores concentrados y en Argentina hay que trabajar para aplicar políticas que alcancen al conjunto de la sociedad. El radicalismo ha perdido su carácter representativo, lo han cooptado otros partidos. Hay que superarlo.