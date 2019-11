El radicalismo se encamina a mantener dos bloques parlamentarios separados

Nicolás Gerchunoff

La semana política concluyó con dos encuentros dentro de la Unión Cívica Radical, en busca de la unidad de las principales corrientes internas ante el nuevo escenario que se viene desde el 10 de diciembre.

Todos los sectores internos admiten que se ha retomado el diálogo y la predisposición para iniciar conversaciones tendientes a la unidad después del sismo interno que significaron las elecciones provinciales del 12 de mayo, pero las diferencias políticas persisten entre las visiones de quienes compitieron divididos en aquella oportunidad.

Los planteos iniciales parecen indicar que el espacio tendrá al menos dos bloques diferentes que podrán funcionar de manera articulada en algunas cuestiones, pero manteniendo sus diferencias.

Dos visiones, una unidad

Los encuentros que se realizaron durante esta semana dejaron en claro las diferentes visiones que mantienen principalmente desde el mestrismo, el negrismo y los independientes respecto de cómo debiera darse una eventual unidad parlamentaria para fortalecer la oposición en una Unicameral en la que el oficialismo de Hacemos por Córdoba tendrá una abrumadora mayoría con 51 legisladores propios.

Por una parte, desde quienes fueron electos por la lista 3 pretenden conformar un bloque “radical puro” sumando a los cuatro legisladores de la UCR que fueron electos por la lista de Córdoba Cambia y de este modo unificar a los 11 parlamentarios en una única bancada.

Como contrapartida desde la otra lista se propuso unificar ambos bloques dentro del espacio amplio de Cambiemos, con los 11 radicales y los 4 legisladores que pertenecen al PRO y la Coalición Cívica.

Cambiemos sí, Cambiemos no

Quienes impulsan la idea de un bloque radical unificado, aseguran que se trata de la mejor forma de fortalecer el partido e iniciar una nueva etapa de reconstrucción y unidad.

“Sería impensado que la UCR no tenga su propio bloque en la nueva legislatura. No podemos liquidar el partido cuando recién estamos por iniciar un proceso de discusión para rearmar el partido desde un lugar mucho más horizontal después de haber perdido el gobierno nacional y el de la municipalidad de Córdoba”, aseguró Dante Rossi, el único dirigente que, hasta ahora, planteó su rechazo explícito a integrar un bloque de Cambiemos.

Rossi considera además que técnicamente Cambiemos ha concluido luego de las elecciones ya que la autorización de alianzas aprobada por la última Convención Nacional de la UCR era sólo con fines electorales. Algo que también es compartido por dirigentes cercanos al intendente Ramón Mestre.

De hecho, desde el mestrismo plantean su oposición a integrar un bloque bajo el paraguas de Cambiemos por entender que aún se debe trabajar en la unidad partidaria.

“No desconocemos la importancia de las alianzas, pero aún nos queda un proceso de unificación del radicalismo después de lo ocurrido en la elección de gobernador. Debemos priorizar el armado de las paredes y después pensar en el techo”, sintetizó un dirigente del entorno cercano al actual intendente capitalino.

Desde el negrismo se comparten los objetivos de unidad y fortalecimiento del partido, pero creen que esto debe hacerse por una vía diferente, lo que deja en claro que las diferencias anteriores al 12 de mayo aún no se saldaron puertas adentro del partido centenario.

La propuesta de impulsar un bloque único dentro de Cambiemos que contenga a los radicales y sus actuales socios a nivel nacional, es fundamentada como la mejor opción para construir una oposición fuerte a la hegemonía de Hacemos por Córdoba.

“La mejor manera de hacer fuerte a la UCR es permanecer dentro de Cambiemos. Si nosotros logramos armar un único bloque de 15 legisladores con nuestros socios de otros partidos y con mayoría de radicales tendremos mucha mayor fortaleza”, razonó uno de los legisladores electo por la lista de Córdoba Cambia.

En el mismo sentido, desde ese espacio consideran que un bloque unificado bajo el paraguas de Cambiemos va en sintonía con la voluntad de la mayoría de los cordobeses que respaldaron la alianza en la elección general del 27 de octubre.

“Creo que debemos hacer un esfuerzo para que Cambiemos no se rompa en Córdoba, pese a que se trató de una elección nacional lo cierto es que casi el 63 por ciento de los cordobeses apoyaron con su voto el proyecto y nosotros debemos trabajar también pensando en lo que la gente nos dice a través de las urnas”, explicó un dirigente que comparte la visión de Mario Negri de referenciar la estrategia provincial con la nacional.

Juntos pero separados

Pese a la buena predisposición y el ánimo dialoguista que prevalece en todos los sectores internos del radicalismo y de sus actuales socios en Cambiemos, las propuestas iniciales parecen marcar fuertes diferencias en torno a la posible unificación.

El martes volverán a reunirse y se esperan varios encuentros más hasta los primeros días de diciembre, pero todo parece indicar que los 11 legisladores radicales se mantendrán en los dos bloques en los que fueron electos.

Si además el PRO mantiene su decisión ya anticipada de armar un bloque separado, la principal fuerza de oposición provincial tendrá tres bloques parlamentarios. La definición de cómo funcionar como interbloque será la discusión que sigue.

“Resta mucho por hablar, aún no hay nada resuelto y todos vamos a hacer los mayores esfuerzos para la unidad del partido, pero si no prospera el bloque único, no creo que sea malo trabajar de manera conjunta como un interbloque de dos o tres fuerzas que comparten una misma visión general de cómo debe ser la oposición al justicialismo en la provincia”, sintetizó un experimentado dirigente radical, para resumir lo que, por ahora, suena como la salida con mayores chances de concretarse. -