“El retiro del Kun es un llamado de atención”

El primer torneo importante de Sergio Agüero con la Selección argentina fue el Campeonato Sudamericano Sub-16, que se disputó en Paraguay en el 2004. El capitán de ese equipo que llegó hasta semifinales fue el cordobés Javier Liendo, que brillaba en las inferiores de Belgrano.

Pasó mucho tiempo de aquel torneo que marcó a ambos futbolistas, cada uno tuvo rumbos distintos en sus carreras, pero quedaron liga-

dos por pertenecer a generación de jugadores que fueron forjando ilusiones y caminos en el fútbol.

La noticia de esta semana del ‘Kun’ anunciando su prematuro retiro del fútbol profesional a raíz de una arritmia, provocó un cimbronazo en el ambiente y en especial en esa camada que comenzó a gestarse en aquel Sudamericano.

“Me impactó lo del ‘Kun’”, le confesó Liendo a PERFIL CÓRDOBA. “Cuando apareció ese problema cardíaco creí que era algo simple, que se podía solucionar con tratamiento. Al jugar tantos

años en un nivel tan alto los controles son muy exigen-

tes. Me parecía raro que no le hubieran encontrado nada

antes. Y en lo personal me hizo ruido, porque ya tenemos 33 años y empezás a prepararte para la próxima etapa del fútbol. Pero esto

acelera por lo que ves que se retira Agüero y otros tantos y es un llamado de atención decir ‘mirá que no está tan lejos el fin de la carrera’. Entonces, tenés que abrir los ojos para seguir formándote, más rápido. Y también me dio nostalgia por lo que vivimos juntos”, añade Liendo.

Aquella Selección juvenil que tenía al ‘Kun’ Agüero como figura y a Liendo como capitán también la conformaban Alejandro ‘Papu’ Gómez, Lautaro Formica, Juan Forlín, Diego Buonanotte y Diego ‘Pulpo’ González, entre otros.

“Con el ‘Kun’ compartimos muchas cosas juntos, viajes y anécdotas. Cuando él llegó a la Selección yo había debutado en la Primera de Belgrano. Él ya era el ‘Kun’. Yo iba los domingos y me quedaba hasta los miércoles en Ezeiza y se hablaba mucho de él. Era el mismo que se ve hoy en las entrevistas o haciendo streaming: siempre buena onda.

Compartimos varios años juntos en la Selección”, relató el cordobés que a lo largo de su carrera jugó en Murcia de España, Boavista de Portugal, Nacional de Montevideo, Racing de Nueva Italia, Las Palmas y Táchira de Venezuela, entre otros.

—Dijiste que te daba nostalgia. ¿Qué le dirías al ‘Kun’ en este momento?

—A propósito, cuando hizo el anuncio le dediqué una foto en Instagram, donde le decía que espero que Dios pueda llenar el vacío que pueda dejar esta profesión a la que uno le entrega la vida y más en el nivel que jugó él. Y al ser tan reconocido, me imagino que tuvo que dejar cosas de lado, como estar con su familia, no poder ir a comer afuera, o estar presente en cumpleaños. Le decía que lo que viene también será con éxito.



JUVENILES. Sudamericano sub-16 de Paraguay. El cordobés en el medio del ‘Kun’ y el ‘Papu’.

MENSAJE. El mediocampista le dedicó este posteo a su ex compañero de Selección.