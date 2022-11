El ruido político mete miedo: los dólares vuelan de los bancos a las cajas

Se sabe: en años electorales, los inversores deciden “protegerse” y trasladan sus dólares desde los bancos a las cajas de ahorro. “Por lo general, un 20% de los ahorristas saca los dólares y espera un tiempito para ver qué pasa”, dijo uno de los jugadores fuertes en el mercado del resguardo de valores.

Sin embargo, lo convulsionado del escenario político adelantó los tiempos de tal forma que las empresas ya comenzaron a recibir llamados para reservar cajas de seguridad. “Esto no había pasado nunca: notamos que la gente tiene miedo”, sostuvo el empresario, quien no dudó en afirmar que en el 2023, por efecto de las elecciones, “no menos del 50% de quienes tienen dólares las van a traer a las cajas”.

Para desechar especulaciones respecto al “negocio” que implicaría para las empresas un escenario complejo desde lo político, el hombre se encargó de remarcar un dato para nada menor: “A nosotros nos quedan apenas 30 cajas disponibles”.

El “halcón de De Loredo” trajo cola: ¿guiño involuntario al PJ?

Un funcionario de la Municipalidad de Córdoba pidió a algunos colaboradores que se acercaran a compartir el video que lanzó Rodrigo de Loredo para “lanzarse” el 14 de noviembre. “Está muy bien editado: las imágenes y la música suman. Es un buen trabajo”, coincidieron los que improvisaron el encuentro en una de las oficinas del Palacio 6 de Julio.

Sin embargo, antes de que cada uno siguiera con lo suyo, alguien pidió centrarse en el mensaje, sobreimpreso en el video: “¿Qué quiere decir Rodrigo con esto?”. En el video se ve a un águila posando en el brazo del actual diputado lista para volar. Allí, se explica que el ave, al llegar a los 40 años, tiene dos posibilidades: transformarse o morir. Y se añade que parte a las montañas para “romper su pico y cambiar sus uñas y plumas”. “Después de cinco meses realizará su vuelo de transformación. Para vivir otros 30 años de gloria. Córdoba, como el águila, necesita transformarse y volar más alto”, finaliza.

“Es obvio que implícitamente empieza hablando del gobierno de Juan (Schiaretti), pero en realidad el final es confuso. Porque se trata de la misma águila. Es casi lo que planteamos el lunes en el Quórum cuando se lanzó Martín: transformación y cambio”. Nadie contestó, pero varios se fueron con una sonrisa, pensando si De Loredo no le terminó haciendo un guiño (involuntario) al PJ.

Un vocal de la Corte Suprema tiene un sueldo de más de $ 2,7 millones

Según datos que circularon en los últimos días en diferentes redes sociales y que después fueron corroborados por oficinas de la Justicia Federal, el salario bruto de un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación supera los 2,7 millones de pesos mensuales.

Si bien cada ministro de ese tribunal no cobra lo mismo que un par porque depende de su antigüedad en el título y en el cargo, por ejemplo, sí tienen algo en común: el salario básico, que es de algo más de 1,1 millón de pesos.

Un salario nominal testigo es de $ 2.729.705 mensuales, teniendo en cuenta un adicional por antigüedad en el título de casi 980.000 pesos y otro ítem por antigüedad en el cargo, que llega a $ 556.000. Además, un vocal de la Corte cobra $ 80.000 por compensación jerárquica. Además, hay que tener en cuenta que los magistrados y funcionarios judiciales no pagan el impuesto a las ganancias. ¿Algún interesado en aplicar para este puestito?

Llaryora y De Loredo podrían coincidir en Estados Unidos

Si bien ni el intendente Martín Llaryora ni el diputado nacional Rodrigo de Loredo difundieron sus agendas de la próxima semana, fuentes tanto del peronismo como del radicalismo confirmaron que podrían encontrarse en los Estados Unidos.

Llaryora viajará mañana en una gira de 9 días, cumpliendo una agenda extensa y que incluye numerosas actividades, que tienen por objeto presentarse como candidato a gobernador de una de las principales provincias del país.

En el campamento de De Loredo, en tanto, indicaron que el legislador aún no decidió si viaja pero que, en caso de hacerlo, confirmaron que coincidiría con el intendente en algunas actividades. La pregunta es: en Estados Unidos, De Loredo ¿se presentará como candidato a gobernador o a intendente?

El Frente de Todos quiere listas propias, no cordobesismo

Los sectores políticos que conforman el Frente de Todos a nivel provincial comenzaron a juntarse para debatir cuál va a ser su posición con vistas a las elecciones de 2023. La idea que está tomando fuerza es la de ir con listas propias. Ayer, por caso, se realizó un ‘plenario abierto’ del Frente Grande con el objetivo de “construir una propuesta política electoral del campo nacional y popular en Córdoba”.

En privado, cuando se les pregunta por la posición de los diputados nacionales del FdT –Eduardo Fernández, Gabriela Estévez y Pablo Carro– dicen: “Seguramente van a participar del armado, depende de ellos, pero no queremos ‘directivas’ que vengan de Buenos Aires”.

Tanto Fernández como Carro –quien cuenta con el respaldo de la CTA de Hugo Yasky– estarían de acuerdo con esa alternativa y la alentarían, mientras miran para Villa María para ver qué decide Martín Gill, para muchos, ‘el candidato’. “En 2017, con Córdoba Ciudadana y poco tiempo para armar y militar la propuesta, sacamos un 10%. Creemos que no tenemos que rifar ese capital y, además, dejar claro que no somos ‘el cordobesismo’”, afirman.

Laura Sesma pone en jaque al intendente Salibi

La ex diputada nacional y ex concejala Laura Sesma representa a un grupo de vecinos de Mendiolaza y presentó un reclamo al intendente radical Daniel Salibi para que “muchas familias que todavía no pueden acceder a ese servicio, lo tengan a la brevedad”, planteó Sesma. También apuntó que el municipio de Mendiolaza tiene pendiente la ejecución de las obras hace más de 15 años.

Pero sobre esto hay que destacar un dato: unas 40 familias de Mendiolaza pagaron la obra hace casi 20 años y jamás recibieron nada. Cuentan que cada vez que protestaron ante el intendente, éste nunca brindó respuestas convincentes. Fea la actitud…

En Córdoba ya preocupa cómo escala el enfrentamiento en el PRO

“No se puede pensar en ganar una elección si pasan cosas como éstas”, dijo un referente de Juntos por el Cambio Córdoba luego de que en el comienzo de la semana trascendiera el video en el que Patricia Bullrich encaró a Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y le espetó: “Conmigo no se jode. No me crucés más en la tele porque en la próxima te rompo la cara. Te lo aviso”, dijo la presidenta del PRO. Aunque Miguel trató de bajar los decibeles, desde su entorno no ocultaron su preocupación por la violenta reacción de Bullrich.

Más preocupados quedaron en Córdoba. “La tensión que generan Macri y Bullrich en algún momento puede bajar a Córdoba y es lo peor que nos puede pasar”, razonó un dirigente de JxC. Y añadió: Aunque tienen diferencias, la gestión de poder entre Luis (Juez) y Rodrigo (De Loredo) está bajo control. El problema es si esto se sigue radicalizando: ahí perdemos”.