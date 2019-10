El sábado llega una nueva edición de El Griego Rock

por Guillermina Delupi

El próximo sábado 2 de noviembre a partir de las 17:30 se realizará en el Teatro Griego un festival que propone mostrar la escena local y federal del género.

En esta edición, la curaduría estará a cargo de la música cordobesa Carolina Merlo (líder de la banda Fly Fly), quien destaca la impronta de género que tendrá el evento.

“Me sorprendió un poco que me convocaran porque este lugar suele estar ocupado por managers y productores; me pareció muy interesante y me propuse generar una grilla con mucho contenido artístico, que tenga relevancia y sea diverso”, señala Merlo.

Con la grilla cerrada, cuatro de las bandas que se subirán al escenario el próximo sábado fueron elegidas a través de una convocatoria abierta hecha por la Municipalidad de Córdoba y cinco de ellas fueron propuestas desde la curaduría.

Todas las bandas son de Córdoba excepto dos, que vienen de Buenos Aires y Mendoza. “Una de las cosas que me propuse también fue hacer realidad que haya más mujeres sobre el escenario; de hecho, la banda de Marina Fages está compuesta íntegramente por mujeres”.

Con entrada libre y gratuita, serán parte de esta nueva edición de Griego Rock: Rudy, Sincronave, Telescopios, La cuota ácida, Martina Malbrán, Headache, Araceli Bonfigli Grupo (Villa María), Marina Fages (Buenos Aires) y Mariana Päraway (Mendoza).