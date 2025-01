El testimonio de Vanessa Cáceres apuntó a los funcionarios y a Schiaretti: "no les creo que no sabían nada"

Este martes se produjo la declaración de la tercera madre de bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal, cuyas muertes se sospecha ocurrieron por ataques intencionales a través de la inoculación de potasio o insulina.

A las 9.30 comenzó a dar un testimonio coherente, sostenido, sentido y contundente Vanessa Cáceres, mamá de Francisco, quien nació en el mediodía del 18 de marzo del 2022 en "perfectas condiciones", con "Apgar 9/9" pero a los minutos se descompensó y falleció horas más tarde.

Además de la narración, entre el momento en que llegó al hospital para dar a luz, nació su hijo y falleció, se refirió a lo sucedido en una reunión en El Panal el 19 de agosto de aquel año, cuando familias de los bebés víctimas fueron recibidas por el gobernador, Juan Schiaretti.

Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, padres de Francisco. (Fotografía de Fino Pizarro)

Para entonces, Vanessa dijo que se enteró de la investigación judicial en la cual estaba también el caso de su bebé, Francisco, "por televisión". Eso sucedió una semana antes del encuentro en la sede gubernamental. "Fue terrible enterarnos de esa forma", señaló.

"No entendíamos qué estaba pasando -continuó la narración-, empezamos con reuniones, vinimos a tribunales". "Un día nos llama (el ministro) Julián López para convocarnos a una reunión con el gobernador Schiaretti; nos recibieron el 19 de agosto, el mismo día que detenían a Brenda Agüero", precisó.

"Nos mostraban la persona que estaban acusando y al mismo tiempo nos metían en la Casa de Gobierno; entré descompuesta, fui vomitando en el camino", afirmó Vanessa. "Entramos ahí, el gobernador en teoría no sabía nada", indicó. Y señaló: "La verdad es que yo sinceramente no creo que no hayan sabido".

Recordó que "al tiempo tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud donde nos pidieron que contáramos todo. Después no nos llamaron nunca más, nos abandonaron".

"Faltó humanidad en esta causa, nos dejaron desamparadas. Nos tomaron de estúpidas, ignorantes, pensando que esto nunca iba a salir a luz. Yo creo que eso imaginaron. Les salió mal y no lo pudieron controlar", expresó repitiendo el concepto en varios tramos del testimonio.

"Con las madres no tuvieron respeto. Nos dejaron solas desde el Ministerio, desde el hospital. Si no hubiéramos puesto el cuerpo, nada de esto hubiera sucedido", se explayó.

Ni Vanessa Cáceres, ni su esposo Raúl Calderón -que declaró en segundo término- ubicaron a Brenda Agüero. Ellos tenían una enfermera conocida que trabajaba en el Neonatal, pero refirieron que le consultaron y ella tampoco conocía a la ahora acusada.

Brenda Agüero. Sexto día del juicio. (Fotografía de Fino Pizarro)

Pero hubo un detalle en este caso muy llamativo. Cuando le entregaron el cuerpito de Francisco, la ropa que tenía no era la que habían llevado ellos en su ajuar.

Cuando regresan a su casa, observaron que en la ranita había una mancha de sangre, en la pierna contraria en la que le inocularon la Vitamina K.

"Quienes desvistieron a nuestro hijo, ¿no se dieron cuenta? Nos mintieron diciendo que era algo excepcional", afirmó Vanessa.

Al concluir su testimonio imploró que el juicio sirva para saber qué pasó.

"No sé si entenderemos la mentalidad de una persona que hizo lo que hizo porque es siniestro, pero quiero saber todo, quién lo tocó, quién miró para el costado, quién firmó. Es lo único que puede hacer esto un poco más justo", concluyó.

El nacimiento y la muerte de Francisco

Francisco nació por cesárea al mediodía. "Mi hijo nace, me lo muestran, estaba perfecto", recordó Vanessa en la audiencia de esta mañana. Y continuó: "Ellos me dijeron que todo estaba perfecto. Lloró, me lo acercan y le doy un beso. Me arrepiento de no pedir que me lo pongan en el pecho, hubiera sido el único momento de contacto con mi hijo sano", señaló y luego advirtió que si se hubiera aplicado el parto respetado habría podido al menos tocarlo.

(Fotografía de Fino Pizarro)

Luego, una enfermera llevó al bebé y ella continuó en cirugía para la ligadura de trompas. De ahí la trasladaron a la sala de recuperación. "Me explicaron que en dos horas me lo iban a llevar; me quedé esperando a mi hijo", dijo.

"A la hora y media de estar ahí -continuó- entra una doctora preguntando por mi apellido y me dice que a mi hijo lo llevaban a terapia porque tenía una arritmia, me pasan a una sala donde estaba sola; supongo que ya sabían que yo no iba a estar más con mi hijo", expresó.

No había un cardiólogo en el Neonatal. Como la situación del bebé no mejoraba, la llevaron en silla de ruedas hasta la terapia intensiva donde pudo ingresar y hasta alzarlo en un par de oportunidades.

Los médicos comenzaron a buscar causas de la desmejoría. Descartaron mal de chagas, adicciones, "el corazón de mi hijo estaba totalmente destruido; le reventaron el corazón", afirmó entre lágrimas.

Francisco padeció tres paros cardiorrespiratorios y falleció.