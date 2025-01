“No humillen más a la gente humilde”: fuerte reclamo por maltrato y discriminación en hospitales de Córdoba

El juicio del Neonatal develó una problemática que estaba ahí, latente, esperando que alguien se atreviera a contar una realidad que padecieron muchas personas en ese hospital y en otros centros de salud públicos a los que acuden, mayoritariamente, familias en situación de vulnerabilidad social: el maltrato y la discriminación.

Muchos han enfrentado experiencias profundamente dolorosas. Son historias que ponen de manifiesto afectaciones a la salud física, como también a la dignidad de quienes buscan asistencia médica.

Sara Rojas es hermana de Yoselin, la madre que perdió a Angeline el 6 de junio de 2022 durante la trágica guardia en la que otro bebé murió y dos más sobrevivieron por presuntos ataques en el Neonatal. Sara no sólo se refirió a la tragedia que vivieron aquellos días, también relató ante el Tribunal cómo se sintieron “como extranjeros” y el maltrato que ella sufrió unos años antes.

La mujer reconoció que muchos integrantes de los equipos de salud son “verdaderos profesionales”, pero denunció que otros que ejercen un trato inhumano, situación que afecta principalmente a las familias de escasos recursos.

Yoselin, la segunda madre en declarar, reconoció a Brenda Agüero: "Es la persona que se llevó a mi bebé"

“Pido justicia por Angeline y mi hermana. Y que no humillen más a la gente humilde, que no nos vean como tontos o estúpidos. Somos seres humanos que merecemos respeto”, declaró con énfasis luego de pormenorizar detalles de la atención que recibió Yoselín en el hospital provincial.

“El hecho de que brinden gratuidad en un hospital no significa humillación, no significa arrebatarle el hijo a una madre que añoraba tenerlo en sus brazos”, agregó Sara, oriunda del Perú, como toda su familia.

Lo que ella sufrió

Hace 18 años Sara tuvo a su hijo en el Hospital Materno Neonatal. Relató que, durante su estadía en el centro de salud, fue tratada con desprecio y sin compasión, tanto por su condición económica como por ser extranjera.

El maltrato comenzó desde el ingreso al hospital. La mujer describió cómo fue sometida a revisiones constantes y dolorosas por parte de diferentes profesionales sin explicaciones claras, sintiéndose vulnerable y desprotegida.

La soledad de las madres

“Pasaban las horas y ni cuenta me había dado que ya me habían roto la bolsa… Todo aquel el día sufrí maltrato. ¿A qué mujer le gusta que le abra las piernas a cada rato y le metan la mano todo el tiempo? Si no fuese por un doctor que llegó en la noche, mi hijo habría muerto”, recordó angustiada.

En su testimonio, Rojas reveló profundas secuelas emocionales que estas experiencias generaron en su familia. Su hermana Yoselin sufrió un cambio radical en su vida tras el trágico evento de junio de 2022: “Todo el tiempo está sufriendo, llorando. Cada vez que escucha una música dedicada a su bebé, vuelve a revivir el dolor”, declaró Sara.

La mujer pidió a la Justicia que las instituciones de salud pública garanticen un trato digno para todos los pacientes, independientemente de su clase social, nacionalidad o creencias.

Fotos en texto: gentileza de Nestor Ghino y Fernando Agüero.