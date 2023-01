“El torneo ya está instalado en la gente; lo ideal sería que el gobierno lo apoye siempre"

Más de cincuenta tenistas en escena, un cuadro principal conformado íntegramente por Top 100, US$ 715.000 en premios y el objetivo de superar el récord de los 30 mil asistentes que se registró en 2020. El Córdoba Open, único evento deportivo que logró ganarle a la pandemia en nuestra provincia, ya inició la cuenta regresiva de su quinta edición consecutiva en el Polo del Kempes, que será entre el 4 y el 12 de febrero.

“Es una puesta en escena sólida, que está consolidada y sigue en franco crecimiento, más allá de que siempre hay cosas para mejorar”, afirma Mariano Ink, director de la empresa ‘Torneos’, sobre el certamen que abrirá la gira sudamericana de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) sobre polvo de ladrillo.

“El Córdoba Open ya es un clásico. No haber discontinuado en la pandemia, más allá de las restricciones del caso, hizo que creciera el nivel de confianza en el producto”, apunta el organizador.

La presencia de sus últimos tres ganadores (el español Albert Ramos, el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el chileno Christian Garín), de los número uno del tenis nacional en singles y dobles (Diego Schwartzman y Máximo González), y de tres de los siete campeones del mundo que tiene nuestro país (Guido Pella, Federico Delbonis y Renzo Olivo), son algunos de los grandes atractivos que presenta la competencia.

Los días 4 y 5 de febrero se jugará la qualy, con entrada gratuita.

“El nivel es superfuerte. Este año tenemos un cuadro muy competitivo y muy parejo, con grandes exponentes en superficie lenta; y con jugadores como el italiano Fabio Fognini y el francés Corentin Moutet, que son muy divertidos para ver”, señala Ink.

También se destaca la participación de los cinco integrantes del equipo argentino de Copa Davis que el próximo fin de semana jugará los Qualifiers en Finlandia ante el representativo local: “Machi” González, Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni, Facundo Bagnis y el debutante belvillense Pedro Cachín. “Ellos van a estar acá porque aman el Córdoba Open. Llegarán bien. Es gratificante que vengan después de jugar una serie tan exigente y en condiciones muy diferentes, en superficie rápida y bajo techo”, añade.

CRÉDITO LOCAL. El cordobés Pedro Cachín se presentará en el Kempes luego de debutar con el equipo argentino de Copa Davis. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Dólar y elecciones

“No es sencillo organizar este tipo de eventos, ya que en Argentina el tema del dólar es una lucha constante”, reconoce Ink. “Más allá de la coyuntura nacional, el Córdoba Open ha logrado crecer y eso representa un logro importante”, puntualiza.

“Estamos cumpliendo las expectativas. ‘Torneos y Competencias’ hizo una apuesta fuerte al asociarse con ‘Octagon’, que es la dueña de la fecha, y firmar un contrato por diez años con opción a una década más. Hoy el certamen ya es un clásico, se televisa para todo el mundo y es un activo que nuestra compañía tiene”, destaca el empresario.

“La ATP está muy conforme con el torneo. Sus reportes han sido excelentes en cuanto a organización, nivel de juego y comportamiento del público. Hemos sacado notas altas y eso representa un gran espaldarazo”, enfatiza Ink, quien se desempeñó como referi internacional y director de la Escuela Nacional de Árbitros, y también es manager de varias figuras del tenis, como el bonaerense Schwartzman y la rosarina Nadia Podoroska.

El director de ‘Torneos’ también se refirió a la incidencia que el año electoral, con la posibilidad de un eventual cambio de signo político en el gobierno provincial, puede tener en el futuro del Córdoba Open.

“No me corresponde hablar de política, pero yo creo que eso no tendría que incidir. La provincia y la ciudad han tomado como propio este torneo y nos ayudan un montón. Sin ellos, no se podría. El evento ya está instalado en la gente y lo ideal sería que siempre tuviera apoyo del gobierno. Esperamos que las cosas no cambien… Yo creo que no van a cambiar”.

DUPLA CAMPEONA. González y Molteni, que también representarán a Argentina ante Finlandia, defenderá su título en el Córdoba Open. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Nueve días a puro tenis

Federico Delbonis y Renzo Olivo, quienes integraron el equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016 y están ubicados respectivamente en los puestos 136° y 183° del ranking de la ATP, serán los nombres destacados del primer fin de semana en el Córdoba Open 2023, que arrancará con la disputa de la qualy. En esa instancia también competirá el chileno Alejandro Tabilo (102°), subcampeón del año pasado en el Kempes.

Para el cuadro principal de singles, que arrancará el lunes 6 de febrero, la organización ya confirmó a estos jugadores: Diego Schwartzman (25°), Francisco Cerúndolo (30°), Albert Ramos Viñolas (38°), Sebastián Báez (41°), Corentin Moutet (51°), Fabio Fognini (57°), Pedro Martínez (58°), Pedro Cachín (59°), Jaume Munar (62°), Daniel Galán (68°), Thiago Monteiro (69°), Laslo Djere (70°), Bernabé Zapata Miralles (71°), Roberto Carballes Baena (75°), Federico Coria (76°), Tomás Etcheverry (80°), Dusan Lajovic (81°), Joao Sousa (82°), Cristian Garín (87°), Facundo Bagnis (90°), Marco Cecchinato (93°). Fueron invitados Juan Manuel Cerúndolo (143°) y Guido Pella (75°, ranking protegido por lesión).

En la competencia de dobles sobresale la presencia de los campeones vigentes Máximo González y Andrés Molteni. Otra dupla nacional destacada es Pedro Cachín-Francisco Cerúndolo. Los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovésov también asoman entre los favoritos.