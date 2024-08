El tributarista Marcos Sequeira asegura que los municipios también deberían adherir al blanqueo de Milei

El tributarista Marcos Sequeira fue uno de los invitados del programa “Con el diario del lunes”, el espacio de Punto a Punto y Perfil Córdoba en la pantalla de Canal 10. Sequeira analizó algunos de los aspectos más importantes que presenta la nueva ley de blanqueo de capitales que ya aprobó y reglamentó el ejecutivo nacional.

En ese sentido, recalcó que éste y todos los blanqueos dejan un muy mal mensaje para la gran porción de los ciudadanos que pagan los impuestos y no se atrasan con sus obligaciones fiscales. “En este blanqueo sólo se exige una declaración jurada para afirmar que los bienes y el dinero que se ingresa al sistema no provienen de delitos graves, pero nada más. No habrá ningún tipo de control, no se pagarán tasas por montos inferiores a los US$ 100.000 y no se podrá perseguir penalmente a quienes exterioricen recursos. Es un mensaje muy claro a favor de la evasión”, detalló.

Por otro lado, Sequeira puso en duda algunos aspectos que siempre se presentan como garantías en cada blanqueo, como que éste será el último planteo en su tipo en los próximos años o que se ofrece una garantía de horizonte fiscal hasta el 2038.

Un punto importante que destacó Sequeira es que si se busca una adhesión importante por parte de los contribuyentes -al gobierno aspira a recaudar US$ 2.000 millones, producto de blanqueo por unos US$ 35.000 millones- es vital que las provincias adhieran, pero también los municipios. “De lo contrario, las provincias podrán exigir nuevos pagos sobre Ingresos Brutos, y algunos municipios ir en busca de fondos vía tasas de Comercio e Industria”, avisó Sequeira.