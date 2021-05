El turismo en Córdoba perdió más de 9.000 puestos de trabajo

La crisis del turismo sigue en la pendiente, mientras los distintos estamentos y protagonistas del sector mantienen reuniones, presentan ‘papers’ que muestran la realidad, elevan reclamos cada vez más urgentes y acercan posibles medidas paliativas, que hasta el momento no han recibido respuestas.

En Córdoba, de las 240 agencias de viajes asociadas a la Acav (Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes) solo el 50% renovó este año sus seguros de caución del Fondo de Garantía, uno de los requerimientos para mantener vigente el legajo que las habilita para funcionar.

Si se tiene en cuenta que en toda la provincia hay alrededor de 500 agencias, entre asociadas y no socias de Acav, es posible imaginar que las que no renovaron sus seguros de caución son más. Muchas de ellas son negocios unipersonales o familiares, pequeños emprendimientos que atienden un mercado de cercanía en pueblos y localidades del interior. Es necesario aclarar que esto no significa que esas agencias hayan cerrado y no operen más, pero permite vislumbrar la crisis del sector y la potencial pérdida de empleos.

Un dirigente empresarial, al ser consultado por PERFIL CÓRDOBA acerca de si esta situación generaría la caída de esos legajos, dijo: “No creo, porque las autoridades se hacen las distraídas, miran para otro lado, entendiendo que la situación no es la apropiada para hacer observar a rajatabla las condiciones y esperan que mejore para empezar a exigir su cumplimiento”.

Recientemente hubo una reunión de la Cámara Argentina de Turismo –con representantes de sus asociados, agencias de viaje (Faevyt), hoteles de turismo (AHT), gastronómicos y hoteleros (Fehgra)– con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, en la cual se le acercó un documento con lo que consideraron “la situación terminal” del sector: a nivel nacional se perdieron 375.000 empleos, aseguraron.

De ese total, según un estudio de la consultora Economic Trends, de Gastón Utrera, Córdoba registró de enero 2020 a enero 2021, una caída de 5.836 empleos registrados en hotelería, gastronomía y entretenimiento, mientras que esa cifra crece a 9.073 al incluir las agencias de viajes con trabajadores registrados y no registrados. Del análisis se desprende que estas últimas generaron más de 3.000 pérdidas de puestos de trabajo.

Justamente, por la existencia de empleos formales e informales, los números se basan en información suministrada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La cuestión salarial

El otro tema que preocupa a las empresas es el de los salarios. “Venimos hace un año con las ventas deprimidas y en algunos casos sin hacer caja directamente; en 2020, con el programa ATP tuvimos un apoyo importante para pagar los salarios, pero después esa ayuda se cayó y se tuvo que hacer frente a la situación con las reservas que algunos tenían. Ahora, esas reservas ya se terminaron, se agotaron, y el Repro II, con $18.000, no alcanza a cubrir ni el 40% del costo salarial”, aseguró el empresario.

Los trabajadores de agencias de viajes están sujetos a un ‘convenio especial’ dentro del acuerdo del gremio mercantil y sus remuneraciones no son las mismas que los empleados de comercio.

Según el ajuste firmado en marzo pasado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), el salario básico inicial de los trabajadores de agencias de viajes pasó a ser de $42.286. En ese monto quedaron incorporados los $4.000 que venían cobrando como suplemento no remunerativo.

Por el mismo acuerdo, las partes pactaron otorgar un incremento salarial uniforme, no remunerativo, de $7.000, que se abonará en esa forma hasta el momento en que se incorpore por la próxima negociación paritaria. En consecuencia, el salario básico inicial del sector pasó a ser de $49.286 para la categoría más baja.

Seguirán los contactos

Las entidades empresariales a nivel nacional solicitaron una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para plantearle una serie de medidas que creen necesarias para salvar al turismo: ley de emergencia turística, exención impositiva, condonación de deudas tributarias, créditos a tasa cero y mayor apoyo económico, vía el Repro II u otro instrumento, entre otras. Finalmente, el pasado jueves fueron recibidas por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

En Córdoba, el vocero dijo a este diario: “Nosotros en la Agencia Córdoba Turismo siempre hemos encontrado receptividad a nuestras demandas, pero cuando entramos a hablar de temas impositivos o económicos se termina la buena voluntad, porque Esteban (Avilés, presidente de la ACT) no tiene poder de decisión a ese nivel y depende del ‘pulgar arriba o abajo’ de El Panal”.

Un ‘hot sale’ tibio

El primer hot sale del año, que se realizará del 10 al 12 de este mes, se presenta como ‘tibio’ para el turismo que no será protagonista principal de la venta online como otros años.

Según las previsiones de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), entre los principales rubros no se destaca una fuerte presencia de agencias de viajes y turismo y tampoco se esperan grandes descuentos en materia aerocomercial, algo razonable ante la presencia de la segunda ola del coronavirus.

Cace estimó que en esta octava edición del hot sale, el foco estará puesto en las categorías de consumos más habituales, como artículos para el hogar y la construcción y supermercados