El turismo registró una caída del 21% en el nivel de empleo

En un año, el sector turístico perdió 85.000 puestos de trabajo, con lo que el ritmo de empleos formales que disminuyen diariamente es de 226 (*); esto ha llevado a que la caída del nivel de empleo fuera del 21%, un retroceso que se equipara a 15 años.

En la hotelería, que se considera el mayor empleador formal privado de la economía, se perdieron 15.000 puestos de trabajo, pese a la normativa vigente que impide los despidos y exige doble indemnización.

Las cifras surgen del último análisis sectorial de la Asociación de Hoteles de Turismo, cuyo presidente (reelecto para un nuevo periodo, hasta 2023), Roberto Amengual, afirmó: “Estamos perdiendo 226 puestos de trabajo formales por día en Argentina desde el inicio de la crisis Covid -19. Nos llevó al menos 14 años generar esos 15.000 puestos de trabajo que se perdieron solamente en hotelería. La industria turística ya perdió 85.000 empleos. En este contexto, no somos optimistas respecto de cuánto tiempo nos llevará volver a alcanzar este nivel de empleo formal”.

Si bien admitió que no tienen los datos desagregados para definir qué porcentaje de esas pérdidas de puestos de trabajo corresponden a Córdoba –“lamentablemente no hay información para sacarlo, lo buscamos pero no están disponibles”, indicó–. Cabe recordar que el 2 de mayo pasado, PERFIL CÓRDOBA informó que la provincia “registró, de enero 2020 a enero 2021, una caída de 5.836 empleos registrados en hotelería, gastronomía y entretenimiento, cifra que creció a 9.073 al incluir las agencias de viajes con trabajadores registrados y no registrados”, según un estudio de la consultora Economic Trends, de Gastón Utrera.

Amengual aclaró que “el turismo genera tres veces más empleo formal privado que el promedio de la industria: el porcentaje de formalidad en la hotelería es del 92%”.

Según datos de Ieral, “en los últimos ocho años (dos periodos de gobierno), mientras el empleo privado creció 1,51% en total (un exiguo 0,2% por año), en el turismo creció 4,83% (0,68% por año), y el empleo formal en hoteles creció el triple que en el resto del sector privado en el mismo periodo.

Además, el empresario aseguró: “La hotelería impulsa la inserción de sectores de menor nivel educativo y los profesionaliza; en ese sentido es un gran motor de las economías regionales. Comparado con otras inversiones productivas, la hotelería es la que mayor generación de puestos de trabajo conlleva, tanto en la construcción como en la operación. Genera 13,1 empleos por cada millón de dólares invertido, mientras que el agro genera 4,5 y la industria automotriz, 3,6”.

“Esta caída nos lleva a nivel de los años ‘80 respecto del valor económico generado. La crisis sanitaria impactó en el turismo como un verdadero terremoto: entre 1.700 y 2.000 hoteles dejaron de existir, es el sector que más empleadores perdió¨, explicó.

El análisis de Ieral marca que el 2020 cerró con una caída del 68% en el nivel de actividad, se recibieron 32 turistas de cada 100 de los que se registraban prepandemia. Si se considera el período abril / diciembre 2020 (restricciones plenas), la caída es del 93%. Los viajeros hospedados entre febrero 2020 y febrero 2021 disminuyeron un 38.5%.

(*) La cifra surge de dividir los 85.000 puestos perdidos por los 376 días transcurridos desde el último informe de la entidad.