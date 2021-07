El último mensaje desde El Panal para Gill

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, sin dudas fue uno de los protagonistas de la semana y uno de los que definió, para muchos sobre el filo, su candidatura en el primer lugar del tramo a Diputados en la boleta del Frente de Todos. Con tweet y todo el viernes última hora, el intendente de Villa María en uso de licencia le trasmitió la tranquilidad que necesitaba el resto del espacio y de esa manera será parte de la campaña junto al senador Carlos Caserio y la diputada nacional Gabriela Estévez, los dos que irán en la primera columna de la boleta. Sin embargo, durante la semana, varios peronistas cordobeses cercanos –y no tanto- al schiarettismo se preguntaban qué iba a hacer el villamariense teniendo en cuenta el impacto a futuro del enfrentamiento. Y hasta hubo incluso algunos que se animaron a deslizar cuál había sido la última propuesta que salió desde uno de los despachos del Centro Cívico para ver si torcían la decisión del hombre más cercano a los intendentes cordobeses que tiene el Gobierno nacional. Lo cierto es que, entre los que hicieron correr ciertos rumores, hubo uno que sostuvo en una charla muy relajada en la mesa de un coqueto café en zona sur: “si Martín no agarra lo de Alberto (Fernández) quiere decir que surtió efecto el llamado del Centro Cívico para que sea ministro de Gobierno del Gringo (Schiaretti) fin de año”. En el kirchnerismo dicen que los schiarettistas se quedaron con las ganas…



Mestre-Juri y un contacto que no surtió efecto

Mitad de semana, clima más que convulsionado en Córdoba dentro de Juntos por el Cambio, y una visita un contacto que a más de uno le llamó la atención. El exintendente Ramón Mestre hizo un intento por seducir al rector de la UNC, Hugo Juri, para acercarlo a la cuestión partidaria y la convulsionada atmósfera del radicalismo en la pelea con el resto de los socios. Enterado de eso, de ese acercamiento, cuentan que rápido agarró su celular el diputado nacional Mario Negri para convencer a Mestre de volver a las fuentes y retomar las charlas que se habían dado hasta el momento entre ambos. Un radical que se enteró sobre el final de la semana de todo esto, reconoció al pasar: “si fueron a buscarlo a Juri es porque no tienen idea de cuáles son los objetivos de él en lo inmediato. Juri tiene todo listo para terminar su mandato acá y asumir un cargo en el que mucho va a tener que ver la mano del papa Francisco. No entraría en la rosca nuestra. Menos en este momento”, dijo el radical enojado por los zigzagueantes movimientos del partido.

Chacón, con Vigo pero no lejos de Massa

En Hacemos por Córdoba, mientras se entretenían con la definición de la lista para acompañar a Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, los armadores de las mujeres del peronismo en Córdoba continuaron aceitando contactos con los gremios en la puja que tienen en este ámbito con el albertismo. Por eso es que en la semana, dentro del schiarettismo contaron celebraron la foto de Vigo con el líder de los Mercantiles en Córdoba, Pablo Chacón, candidato en 2019 de la lista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y que en el último tiempo se alejó del Gobierno nacional por diferencias con dirigentes locales. Sin embargo, cuentan que ese distanciamiento obligatorio fue con algunos integrantes del FdT, no con todos. Porque en la semana estuvo en Buenos Aires con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados; y allí habría ratificado su respaldo en las Legislativas a la lista del schiarettismo; aunque a futuro volverá a formar parte de las filas del massismo. En una proyección que el tigrense podría tener a nivel nacional más cerca de fin de año y ya con miras al 2023. En fin, alejado, pero no tanto…

El llamado de Macri a Negri

“Te damos el segundo lugar para ‘la Keka’”. Ésa fue la frase que se sintió en un llamado telefónico desde Zúrich en la semana y que alteró en ese momento la relación entre Mauricio Macri y Mario Negri. El expresidente hizo la propuesta al diputado nacional de otorgar el segundo escalón del tramo al Senado a María Angélica ‘Keka’ Biasutti y así alcanzar una lista de unidad en Juntos por el Cambio. Sin embargo, esto fue rechazado de plano por el diputado que ya había advertido no ser seducido con el casillero de cupo mujer para una dirigente de su sector en varias ocasiones: por Zoom, en algunas charlas personales y hasta que llegó ese mensaje en una charla telefónica con un ‘Macri varado’. No convenció eso, enojó a más de un dirigente cercano al diputado nacional que lo manifestó en redes sociales y también desactivaron el otro rumor que habían lanzado armadores distantes de Negri y que tenía que ver con la propuesta del diputado nacional a una periodista cordobesa para acompañarlo en el tramo a la Cámara alta.

Las patas de Moyano y Grabois en Córdoba

En el clima de incertidumbre que algunos advirtieron por momentos entre los representantes locales del Frente de Todos, hubo dirigentes de peso a nivel nacional que trataron de meter la cuchara y empezar a poner un pie en Córdoba. Puntualmente, dos: el líder de Camioneros, Hugo Moyano; y el piquetero, Juan Grabois. El primero, con la intención de poner en el tercer escalón de la boleta a Edgar Luján, el secretario general de Camioneros cordobés; y el segundo, por el impulso que le dio a Constaza San Pedro, más conocida como ‘Coti’ dentro de Patria Grande, fuerza que forma parte del Frente de Todos. La mano de ambos, tanto de Moyano como de Grabois, generó inquietud entre los albertistas y cristinistas que venían tratando de hacer encajar todas las fichas desde hace varias semanas.