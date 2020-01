La gira oficial del intendente Martín Llaryora por Israel junto a académicos y empresarios generó varios rumores sobre el final de la semana. En el llaryorismo puro no fueron pocos los que se envalentonaron, pero en el resto del peronismo que ya empieza a mirar la sucesión algunos no ocultaron el fastidio por el gesto y el aval del gobernador Juan Schiaretti a quien asoma como “su preferido”, según entienden en el PJ. “Se puede tomar más como un contrapeso a la figura de (Martín) Gill que tuvo una semana con protagonismo nacional más que a un tema de disputa interna en Hacemos por Córdoba”, dijo sobre la noche del viernes un dirigente del PJ capitalino. Llaryora regresará el jueves a la ciudad y no se descarta un posible encuentro con Juan Manuel Llamosas, el intendente de Río Cuarto que va por la reelección. “Son muy parecidos, se llevan muy bien, comparten los ‘fierros’ y me parece que ‘el Gringo’ habilitará una foto entre ambos en las próximas semanas”, dijo un armador del peronismo.

El peronismo y la “marca Ramón Mestre”

El lunes pasado, en una maratónica sesión del Concejo Deliberante, se pudieron debatir todos los proyectos que el Ejecutivo había mandado horas antes y terminó todo en un sabor amargo para el oficialismo por no poder aprobar el traspaso del agua en segunda lectura. De todas maneras, entre lo sustancioso estuvo la presencia de muchos mestristas apoyando a sus ediles en el debate y viendo cómo se desarrollaba la sesión. Un concejal de “ADN peronista” -como le gusta definirse a él- observó la situación y dijo que le va a costar mucho a los radicales opositores a Ramón Mestre derrotarlo en la interna. “A ver si nos entendemos: Ramón Mestre es una marca dentro del radicalismo, y es una marca fuerte. El tipo no se llama Diego, se llama Ramón Mestre y ese logo es fuerte. Por eso, a no hacerse los rulos todavía”, dijo el peronista en un mensaje a la UCR que quiere desplazar al exintendente.

La gran Salvi en la Legislatura

Se sabe que el exlegislador y actual intendente de Villa Ascasubi, Fernando Salvi, es un dirigente muy hábil para navegar las aguas del peronismo. Cuando la marea marca kirchnerismo duro en el horizonte, el hombre va a hacia allá; cuando el timón pide cordobesismo, el hombre obedece. Y este 2020 parece que no será la excepción. Salvi asumió en diciembre en su municipio y sucedió a su esposa, la ahora exintendenta Zully Fonseca. Con ella, Salvi fue alternando entre la intendencia y la Unicameral. Bueno, ahora parece que el legislador por el departamento Tercero Arriba, Adrián Scorza, tendría sacado el pasaje para el Ejecutivo, con lo cual a esa banca ingresará quien figuró como suplente en las listas de mayo que es, nada menos que… ¡Zully Fonseca! Todo queda en familia: Salvi vuelve a la intendencia y Fonseca a la Unicameral en reemplazo del exintendente de Almafuerte. La cintura de Salvi, intacta.

Clima de reordenamiento en el PRO orgánico

El macrismo duro luce aún deambulante. Sin definiciones y con teléfonos que no se atienden. O, en muchos casos, se cierran a dirigentes que en su momento tenían mucha ascendencia en la cúpula del PRO orgánico. Esta semana fueron varias las quejas por el “aislamiento” por el que optaron algunos, al punto que más allá de escasas confirmaciones y varios rumores, las novedades no son muchas. Al menos así lo reconoció un operador del PRO en una charla en los bares del centro que aún lucen un clima de mucha rosca pese al receso veraniego. “Lo que sé es lo del Colorado (Nicolás Massot) al Banco Ciudad porque lo llamó Horacio (Rodríguez Larreta) y arregló. Y que acá algo se habló de Javier (Pretto) por un cargo en Bancor, pero no habría aceptado”, dijo el hombre de escasas palabras.

Nueva hoja de ruta para los cargos nacionales en Córdoba

En la semana se conoció que Cecilia Merchán, quien fue parte de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, ocupará una secretaría en el Ministerio de la Mujer que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Y, de a poco, empiezan a ocuparse los casilleros de los cordobeses en el Gobierno nacional. De todas maneras, quedan varias disputas en Córdoba, con varios interlocutores locales y nacionales. Los mediterráneos seguirán siendo Carlos Caserio y Gabriela Estévez, y está en duda en qué lugar de la consideración queda finalmente Enrique “Kike” Asbert, que perdió terreno y en Balcarce 50 por ahora piensan en cómo pagarle a él. Sin lugares para los que él represente. Hasta se piensa en un rearmado de Parte, el espacio que había impulsado Asbert pero que hoy tiene creciendo a Gabriel Gigena, un dirigente que armó el Partido de la Victoria en 2003 y de buena relación Ignacio Basélica, hijo de Carmen Nebreda y candidato a diputado nacional el año pasado.