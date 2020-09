¿El virus que circula en Argentina es menos agresivo que el de otros países?

“El 88% de las personas mayores de 60 años que se enferman de Covid-19 se recuperan. No fue así al principio de la pandemia en países como Italia o España. Esto ocurre porque el virus mutó. El primer virus que apareció no es igual al que circula ahora. El virus que hoy circula tiene mayor contagiosidad, pero menor letalidad”.

Las palabras pertenecen al Dr. Rodolfo Rodríguez, director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria de Córdoba, quien el pasado lunes fue uno de los oradores en la presentación del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.

De esta manera, Rodríguez explicó lo que él considera la causa de la baja mortalidad registrada en adultos mayores en la que influye, según expuso, un segundo factor que es la incorporación de aprendizaje por parte de médicos y terapistas.

Debido a la importancia para la salud pública que implica la posibilidad de que una cepa menos letal circule en Argentina, PERFIL CORDOBA consultó a especialistas en bioquímica y en infectología, para que brinden su opinión al respecto. Roberto Chuit, director del Instituto Argentino de Investigaciones Epidemiológicas, considera que, en términos generales, la mortalidad está entre el 0.9 y 1.2 %, un número superior al de la gripe regular. “En Italia la mortalidad fue superior por la población a la que afectó. Lo que sucede es que ahora mucha gente mayor se resguarda más que el resto de la población, y eso puede provocar que ese sector de la población no se infecte. Si tu grupo de riesgo está más guardado, entonces la letalidad baja. El promedio de edad de la población infectada en este momento es de 37 años”, amplió Chuit.

“Todavía no hay ningún estudio que pueda certificar que el virus es menos letal. Incluso en este momento notamos que la mortalidad de Argentina está subiendo y por eso recomendamos que lo mejor es protegerse del virus”, agregó.

Con una mirada similar a la de Chuit, se expresó José Echenique -una de las personas que más conoce a las cepas que circulan en Córdoba-, parte del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) y del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología.

Echenique junto a su equipo analizaron 22 genomas de cepas de SARS-CoV-2 aisladas en personas infectadas con Covid-19 en la ciudad de Córdoba. Y es categórico al afirmar que la cepa no es más leve que en otros lugares: “Al contrario -afirma- La mutación nueva se denomina D614G, la que predomina en el mundo entero, y en las 22 cepas que analizamos junto al equipo de trabajo, estaba esa mutación. Las muestras fueron tomadas de dos brotes generados en la ciudad de Córdoba y esa mutación es más infectiva debido a una proteína llamada ‘spike’ (espiga) que es la que utiliza el virus para adherirse a las células humanas”, describió Echenique.

“No hay ningún estudio que indique que las cepas que hay en este momento son más leves. De hecho tenemos hospitales llenos, con sistemas de salud en todo el país en riesgo de saturarse. Con el tiempo, tal vez, se vaya atenuando porque los virus respiratorios tienen la particularidad de que las cepas que no matan a la persona infectada se diseminan más que las que matan al portador, por una cuestión lógica. En cualquier pandemia uno encuentra que las cepas más agresivas se mueren con el paciente”, detalló. “Ahora no podemos decir eso porque no hay pruebas. Tal vez de acá a un año o dos lo sabremos con estudios más concretos sobre el tema. Hay que evaluar de manera seria la evolución del virus y ver los genomas qué mutaciones incorporaron”, completó Echenique.

Sorpresas puertas adentro

Las afirmaciones de Rodríguez sorprendieron a algunos de los referentes del Ministerio de Salud y del COE que consideraron que no fue preciso. Fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA aseguraron que la frase no es correcta y la califican de peligrosa ya que “puede llegar a generar que la gente subestime el trabajo que están haciendo los médicos en uno de los momentos más duros de la pandemia”.