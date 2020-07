Electricidad: denuncian que los planes de 30 cuotas todavía no aparecen

A fines de marzo, el gobierno nacional, a través del Decreto 311, definió la prohibición del corte de servicios en caso de mora o falta de pago para usuarios de la luz, el gas o el agua, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable, entre otros servicios. Y estableció que se deben generar planes de pago de 30 cuotas mensuales iguales y consecutivas, para refinanciar las deudas generadas. El decreto fue reglamentado a mediados de abril por la Resolución 173 del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pese a eso, parece que no están dadas las condiciones para que particulares y empresas endeudas puedan acceder a los planes de pago. En el caso de la energía eléctrica, Epec apunta a la falta de definiciones por parte de la Nación: “El plan de 30 cuotas no es nuestro es de la Nación. Salió por decreto, se reglamentó, pero nunca se estableció el universo de usuarios alcanzados ni los intereses a cobrar. Se tenía que generar una Unidad de Coordinación donde teóricamente iban a estar incluidos actores de todos los sectores, especialistas y empresas y ahí se iban a resolver los planes de financiación. Hoy no hay nada y no que, va a pasar”, dicen en la empresa provincial.

Y afirman que Epec ya hizo un padrón de los usuarios que estaban en situación de ser alcanzados por esos planes, el cual ya fue remitido al Ersep, para que el ente regulador envíe la información a la Unidad de Coordinación. “Hoy estamos esperando definiciones, no está vigente”, dicen.

Las 30 provinciales. Al margen de ese plan, el 13 de julio pasado la Provincia anunció un plan propio, también de 30 cuotas, con un interés del 24% anual y vencimiento de la primera cuota en enero del 2021. Hoy, ese plan es para las actividades no flexibilizadas y todavía no está activo: “está vigente, pero en proceso de implementación por eso no aparece en sistemas”, reconocieron desde la Epec.