Emilia Mazer: “Yo no quiero depender de nadie, solo de lo que me gusta hacer”

Escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christián Ibarzábal, ‘Radojka’ es una de las comedias que mejores críticas está cosechando en la temporada de Villa Carlos Paz. La obra, que se presenta en el Teatro Candilejas y es dirigida por Patricia Palmer, fue una de las principales animadoras de los últimos Premios Carlos, obteniendo galardones muy valorados como ‘Mejor comedia dramática, ‘Mejor libro’ y ‘Mejor actriz’, premio que recayó en Emilia Mazer, quien quiso compartir el reconocimiento con su compañera, Marcela Kloosterboer. No es la primera vez que Mazer gana un premio de estas características, ya que en su última temporada en la villa serrana, en 2021, también obtuvo esta distinción por su papel en la obra ‘El test’, donde compartía elenco con Fabián Vena, Paula Morales y Alejandro Muller.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, la actriz brindó su mirada sobre los premios, la actualidad de la temporada y también sobre su futuro laboral tras el verano. “Estos premios llegan porque hay un gran equipo detrás. Tengo una compañera de lujo como Marcela. Estamos muy felices por lo que estamos viviendo, realmente me hubiera gustado que subiera conmigo, pero ella es muy humilde y por eso no lo hizo. Sin embargo, siento que es de las dos. Tal vez me hubiera gustado que ganáramos el premio a mejor director también”, comentó Mazer.

“Era una terna con actrices muy importantes, todas hacen muy buenos trabajos. Pensa ba que esta vez no me tocaba porque ya lo había ganado”, agregó.

—Según su mirada, ¿qué encuentra de especial el público en Radojka?

—Es una obra muy bien escrita, es un golpe de humor detrás de otro en una obra muy consistente, muy efectiva y con una gran dirección. La suma de todo eso da un muy buen resultado y estoy contenta que el jurado lo haya percibido.

—¿Qué importancia tienen los premios para usted?

—Una importancia relativa, a mí me gusta trabajar. Tengo nominaciones de premios que nunca gané. He hecho trabajos que no me los olvidaré jamás y que no ganaron nada y tal vez otros sí. Son parte de la temporada de Carlos Paz, parte de la fiesta y va a ir a la estantería de mi hija. Ella se pone muy feliz con mis premios. Yo no estoy en el comienzo de mi carrera, ni en el medio, puedo decir que estoy más cerca de jubilarme, soy una actriz que trabaja hace mucho tiempo y tengo mis años, entonces en este momento de mi vida todo es bienvenido, pero si lo gano o lo pierdo no modifica mis emociones. Lo quería, obvia - m e n t e , pero lo tomo con tranquilidad. Una vez María Leal me dijo: “Sos la actriz menos competitiva que conozco”. Compito conmigo misma, soy muy obsesiva y exigente conmigo, tal vez en un grado que es demasiado.

—Son solo dos actrices en el escenario. ¿Cómo es la preparación para poder llevar a cabo un papel tan exigente?

—Es muy importante. Es una preparación energética, física y vocal. Yo trabajo mucho con mi cuerpo, doy clases hace muchos años, tengo una escuela que también brinda clases online, he ido a preparar actores incluso a otros países y saben lo exigente que soy. Tengo fama de profesora exigente, pero es lo que yo hago como actriz. Me preparo, no salgo a hacerla de taquito.

—¿Cómo es su evaluación de la actual temporada?

—Es muy positiva, por todo lo que está pasando alrededor de la obra. Yo miro las cosas no en términos de éxitos numéricos sino en términos personales. Si la paso bien, soy feliz, la respuesta del público está buena y me cuidan desde la producción… todo eso está pasando en este verano en torno a Radojka.

—Valoró tener trabajo en este momento por sobre el premio. ¿Cómo está el mercado laboral para los artistas?

—Muy difícil, pero yo autogenero mi trabajo. Siempre, además de esperar la oportunidad, hay que saber qué es lo que uno necesita en el momento, pero además todo el año pasado llevé adelante una obra mía, ‘Encuentro casual’, con Alejo García Pintos, en un teatro de 30 localidades. También iba a traer a Carlos Paz un stand up escrito por Vero Lorca. Yo genero mi trabajo y lo hago desde los 16 años, cuando empecé a estudiar. A mí nunca me gustó depender de un marido ni de un productor, quiero depender de lo que me gusta hacer.

“Radojka es una obra que siempre quise hacer”

En la previa del verano no fueron pocas las propuestas que recibió Emilia Mazer para la temporada. Desde la producción de dos obras en Buenos Aires y otras dos en Carlos Paz se comunicaron con ella, pero sin embargo la actriz se inclinó por ‘Radojka’. Respecto a las razones que la motivaron a optar por esta obra, contó: “Nunca imaginé que iba a haber otro elenco para hacer ‘Radojka’. Patricia Palmer y Cecilia Dopazo vienen haciendo un gran éxito en Buenos Aires desde hace tres años. Entonces, cuando me llegó la propuesta dije ‘no me la puedo perder’”. “Fue una propuesta muy completa, había otras que también me interesaban, sin embargo a Radojka la había visto y cuando la vi a Patricia Palmer pensé para mis adentros que era una comedia que me encantaría hacer. Hay otras comedias que tenés que remar algún chiste, pero aquí todo era redondito. Pude verlo en el escenario y eso fue determinante”, cerró. “