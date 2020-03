Empresas buscan ayuda para pagar sueldos y a proveedores

por José Busaniche

“Hay que pensar en otro tipo de ayuda, porque no es para todos. Además, ¿cómo vamos a sacar un crédito al 24% si tenemos el negocio cerrado? ¿Cómo lo pagamos? Le prestan plata a las empresas de medicina, alimentos y logística, que son las que están activas. Nosotros necesitamos para las que están inactivas”. El planteo de un empresario del comercio de Córdoba refleja lo que por estos días pasa por la cabeza de la gran mayoría de ejecutivos, comerciantes, industriales o profesionales de los servicios de la provincia y el país. En la semana comienzan a abonarse los salarios de marzo y todos están a la espera de una respuesta más activa por parte de los gobiernos para hacer frente a un parate, disparado por el coronavirus, que en muchas ramas es total. Desde la Provincia hubo dos medidas anunciadas por el Gobierno: por un lado, la definición de la administración de Schiaretti de otorgar avales para créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito. Los avales cubren un stock total de hasta $4.000 millones.

En paralelo, Bancor anunció una línea de créditos (con un stock también de $4.000 millones) para el pago de haberes de MiPymes, con un monto que puede ser equivalente a una nómina salarial. Tiene tasa del 24%, sin comisiones y por un plazo de 12 meses con seis meses de gracia para capital e intereses. El universo de las MiPymes que puede tomar esta línea y estos avales son las clínicas, servicios de ambulancia y emergencias, insumos médicos, sectores alimentario y logístico y turismo. Ahí radica, para algunos dirigentes empresarios, uno de los primeros escollos, pese a que la línea es muy conveniente frente a lo que venía ofreciendo el mercado. Y es que más allá de esos sectores hay todo un universo que no aplica: indumentaria, calzado, perfumería, confiterías, bares, peluquerías, por nombrar algunos.

Gestiones. Para intentar que esos créditos puedan ser más flexibles durante el viernes, ejecutivos de la Cámara de Comercio de Córdoba hicieron un sondeo entre sus socios. “Teníamos mucha gente interesada pero que cuando llegaba al banco le decían que no era para ellos y rebotaban. Estamos tratando de que se modifique eso y que se amplíe el espectro de actividades, si no esa ayuda no llega. Estamos intercediendo para que se amplíe”, comentó José Viale, presidente de la entidad.

Demanda. Fuentes de Bancor confirmaron a PERFIL CORDOBA que hasta el viernes habían recibido una importante demanda por parte de MiPymes hacia la línea de asistencia que salió bajo el paraguas de la “alerta sanitaria”. En concreto, comentaron que habían ingresado 1.200 solicitudes, que esperaban más para los próximos días y que se había comenzado el proceso de estudio de estas. Juan Armando, al frente del Clúster de Servicios de Córdoba comenta que en su sector hay firmas trabajando casi al 50%, pero muchas con un ritmo de trabajo del 20%. “El hecho económico empieza a generar un futuro hecho financiero porque los niveles de actividad están bajando con una estructura de costos que, en el caso de los servicios, muchas veces son fijos, por la alta incidencia que tiene el personal y la mano de obra. Por eso buscamos ayuda y que las empresas y los profesionales quedemos incluidos en los beneficios. Hasta ahora solo hay algunos beneficios para las pymes”, remarcó. Y pone el acento en el frente impositivo: “La preocupación de sector es generalizada, ¿qué vamos a hacer con los impuestos?, se están devengando impuestos importantes, en algunos se tomaron medidas, en otros creemos que Afip todavía no ha reaccionado como en los casos de Bienes Personales, Ganancias, IVA. Que llegue la solidaridad a la mano de obra y si no, se rechazaran los pagos impositivos y de alguna forma se llegará a un acuerdo con Provincia, municipios y el Estado nacional para ir prorrogando”.

-¿Cree que vamos a ver menos empresas en los próximos meses?

-Creo que sí. En el sector de pymes y ahí las categorías más bajas creo que hay muchas empresas que van a desaparecer, todo el esfuerzo que se hizo en el emprendedorismo creo que va a desaparecer. La cantidad de empresas va a bajar. Ahora viene la pandemia económica. Acá hay que apuntar a salvar a las empresas y la mayor cantidad de fuentes de trabajo que se puedan. Va a ser complejo.

Atentos al clearing

La definición de la reactivación del clearing por parte del Banco Central era esperada por muchas firmas que tenían cobros en suspenso. Pero también generaba mucha inquietud entre las firmas libradoras de deudas, atentas a que la situación económica podría complicarse en los próximos días y esos cheques no serían fácilmente cubiertos. Para muchos analistas y empresarios, el estiramiento de la cadena de pagos que se verá en estos días puede tensarse aún más en la próxima semana. “Lo que el comercio necesita, ahora que levantaron el clearing, es ver cómo está la situación económica del tipo que no tiene que pagar. Lo que se pide desde la Cámara Argentina y adherimos, es que si van a inyectar dinero que lo inyecten y vaya a solucionar la situación de los cheques. Los bancos oficiales con lo que dispongan, los bancos privados bajando los encajes para que tengan flujo para cubrir esos cheques, que esos cheques que los pague el banco y que luego los cobre al comerciante con algún crédito”, planteó Viale.

La secuencia del daño

En línea con el problema del clearing la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) difundió un comunicado describiendo el daño entre los eslabones más afectados: “El primer eslabón que va a sufrir la inactividad es el comercio, que compró mercaderías antes del 19 de marzo y emitió cheques para fechas posteriores. Debido a esta situación, será casi imposible cubrir estos valores entregados. El segundo eslabón es el distribuidor mayorista o la industria pyme, que tendrá gran cantidad de estos cheques en cartera o entregados a la entidad financiera en forma anticipada. El tercer eslabón es la mediana o gran empresa proveedora, que tiene en su poder o entregados gran parte de estos cheques, o directos de las entidades financieras, que de ser rechazados generarán gran conflicto. De no ser levantados, estas empresas suspenden la entrega, imposibilitando a las pymes producir”.