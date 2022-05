“En Argentina nunca hubo políticas fuertes en cuestiones ambientales”

Analí Bustos es bióloga, estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto y actualmente cursa el tercer año del doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde investiga estrategias para restaurar hábitats para polinizadores en áreas agrícolas.

“Mi tema general de trabajo es ‘restauración del paisaje’, donde trato de integrar todo lo que voy aprendiendo”, explica la oriunda de Coronel Moldes. El trabajo de Bustos, que además posee una maestría en Ecología y Conservación, es destacado a nivel mundial. Tanto es así que hace unas horas retornó al país tras participar como expositora en el XV World Forestry Congress, que se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur.

La cordobesa fue oradora en tres sesiones. “En la primera hablé sobre mi camino en el trabajo en bosques, un relato más personal, donde hubo varias personas que contaron su experiencia. La segunda fue sobre inversiones sostenibles en bosques, en un panel donde exponían desde distintos lugares, ya sea ONG, empresas y entes gubernamentales, compartiendo cuáles son las articulaciones que hay entre todos esos agentes para la inversión en bosques. Lo que compartí fue mi experiencia en la Reserva Bosque Alegre, desde cómo se empezó a autogestionar una

reserva natural privada. Y la tercera sesión fue sobre la inserción laboral de los jóvenes profesionales en el sector forestal, donde conté cómo fue que llegué a trabajar en este campo laboral y sobre cuáles eran mis miradas como argentina de lo que pasaba en mi país y Latinoamérica”, explicó Bustos a PERFIL CÓRDOBA.

Además, fue invitada a hablar en la ceremonia de cierre del Congreso. “Fue una oportunidad única, en la que compartí un discurso corto en representación de todos los jóvenes del sector forestal, poniendo foco en las cosas que necesitamos para involucrarnos y generar cambios significativos”.

—¿Qué te dejó como saldo el congreso?

—Una experiencia alucinante a nivel personal y profesional. Hice un montón de contactos, hablé con mucha gente, conocí otras organizaciones y entidades que trabajan en bosques. Una situación general que me deja es que en Argentina estamos muy por

detrás de muchos países en empezar a darle importancia a los ambientes naturales.

—¿En qué sentido estamos muy atrás?

—Hay como mucho laburo desde hace varias décadas en otros países y acá falta incentivo en la conservación y restauración, falta que esté en la agenda política. Independientemente de quién esté en el gobierno, nunca hubo políticas fuertes en cuestión ambiental.

Me quedó esa sensación: que están pasando muchas cosas en el mundo muy positivas y acá estamos en veremos. Falta articulación, trabajo, oportunidades laborales... No existen puestos laborales ni tampoco cursos de grado o posgrado apuntados a un profesional forestal. Yo me formé en Córdoba y para estudiar algo sobre Naturaleza está Biología, que está apuntado a cuestiones académicas, o Agronomía, que va directo al sistema agroalimentario. En el medio no hay cursos que contemplen otras complejidades, co-

mo en este caso los bosques. Pero no solo desde el lado de la ecología, sino desde la sociedad, economía, finanzas. Me di cuenta que son conocimientos que no tengo y son muy importantes ahora que se está empezando a hablar de pagos por servicios ecosistémicos, de soluciones basadas en la naturaleza, todas cosas que tienen que ver con cómo realmente empezar a involucrar a la naturaleza dentro de círculos de economías verdes; y para eso necesitamos conocimientos que no adquirí porque tengo una formación muy académica. Hay mucho en el mundo y a la Argentina le falta subirse a ese tren de darle importancia a los ambientes naturales y a todo lo que nos ofrece.

GENERAR CAMBIOS

Bustos fue elegida para participar en el congreso tras aplicar en un concurso llamado ‘Jóvenes Generadores de Cambios’. Y ella, recientemente elegida como una de las 16 mujeres del mundo que restauran la tierra por Global Landscapes Forum, un reconocimiento muy importante dentro del mundo de la ciencia, señala: “Tenemos que reformular nuestro entendimiento sobre la deforestación, que no es el problema, es una consecuencia o un síntoma de nuestro sistema económico. Todo lo que necesitamos proviene de la existencia de una compleja red de vida en la naturaleza, que sostiene la biodiversidad, sus interacciones y todos los servicios ecosistémicos que nos mantienen vivos, nada más y nada menos. Tenemos herramientas, experiencia, tenemos inteligencia, nos falta la voluntad real de hacerlo”.

PEDIDO

◆ “Debemos recrear y cocrear un sistema económico eficiente de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para que los bosques dejen de verse como una pérdida de área cultivable/explotable y podamos cuantificar y amplificar sus beneficios para bien de todos”.

◆ “Las SbN tienen el potencial de catalizar el crecimiento económico bajo en carbono, generar empleos verdes, generar retornos en las inversiones, a la vez que restauramos los ecosistemas”.



MÁS PRESENCIA CORDOBESA

La fotógrafa y realizadora audiovisual Cecilia Mena, oriunda de Río Cuarto, también participó del Congreso Mundial Forestal. Ella compartió su experiencia en registros de naturaleza y en proyectos de restauración, revalorización y conservación del bosque de Espinal, en Córdoba. Además, estuvo dentro del grupo de comunicación de la organización.