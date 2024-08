En Belgrano preparan “ilusionados” su viaje a Brasil

Luego del partido del viernes por la noche, donde Belgrano empató 1-1 ante Unión de Santa Fe por la Liga Profesional, en el barrio de Alberdi no se hablaba de otra cosa que de la llave por Copa Sudamericana que se avecina. Los ‘Piratas’ hicieron una muy buena campaña en la fase regular y, por tal motivo, están ilusionados con los octavos de final, más allá de lo complicado que, en la previa, se presenta el Athlético Paranaense de Brasil.

El plantel que conduce Juan Cruz Real ya dio vuelta la página del torneo local y se puso a trabajar en compromiso de este jueves a las 19, en Curitiba, por el cotejo de ida.

Entusiasmo. “Estamos muy felices, con ganas y ansias de jugar ese partido. Jugar estos partidos de copa es lo más lindo que hay. Estamos muy entusiasmados, tenemos mucha ilusión, como la tiene la gente. Vamos a hacer todo lo posible para hacer un gran partido en Brasil”, expresó el delantero del ‘Pirata’ Matías Suárez al respecto de este partido histórico para el club.

En la misma sintonía, el mediocampista Facundo Quignón expresó: “Será un partido duro, de copa, ante un muy buen rival, pero sinceramente estoy confiado. ¿Por qué estoy confiado? Porque venimos bien, con una idea clara de juego desde hace varios partidos, desde la llegada de este cuerpo técnico. Será 50 y 50, hay que ir allá y tratar de hacer goles, tratar de ganar y después venir de local. Hay que ir convencidos y con fe”.

Entusiasmo es la palabra que usan los futbolistas con respecto a esta cita internacional. “Para el hincha como para nosotros es una experiencia muy linda la Sudamericana. Uno se ilusiona mucho con eso, pero no nos podemos desenfocar de nuestros objetivos”, resaltó el marcador central Alejandro Rébola.

El viernes pasado la ofensiva que utilizó el entrenador fue con Franco Jara y Nicolás ‘Uvita’ Fernández, y ya en el segundo tiempo, con el equipo perdiendo, ingresaron Pablo Chavarría y Matías Suárez, quien marcó el gol agónico de la igualdad. La idea de cara al juego ante Paranaense es volver a contar con el atacante peruano Bryan Reyna, quien sufrió una lesión en el dedo del pie por un accidente doméstico y esto le impidió estar en los últimos dos partidos de Belgrano, frente a Sarmiento de Junín y Unión.

Viajes. La delegación de Belgrano estará viajando el miércoles por la mañana a Brasil en un vuelo chárter y quedará concentrado a la espera del compromiso del jueves.

Luego del partido, regresará a Córdoba el viernes al mediodía y ya al día siguiente volverá a tomar un avión, debido a que el domingo juega de visitante ante Huracán por el certamen doméstico.

Por su parte, hoy domingo, desde las 19, en Alberdi y Villa Esquiú estarán atentos al partido que juegue, Athletico Paranaense en condición de visitante ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao.

Esperando al defensor y al volante. Belgrano sigue presente en el libro de pases, y los directivos del club de Celeste trabajan por estas horas en adquirir los servicios de Franco Paredes, el marcador central de Sarmiento de Junín. Restan detalles y ponerse de acuerdo en algunos números. Desde la institución bonaerense piden 350 mil dólares por el préstamo hasta diciembre. Los hinchas de la ‘B’ se habían ilusionado con el retorno de Franco Vázquez. Sin embargo, no habrá regreso. “Tengo entendido que Vázquez tuvo un ofrecimiento del club en diciembre y dijo que no era el momento. En la actualidad se hizo una evaluación y creemos que hay otras prioridades. No hay más que eso”, explicó el técnico Juan Cruz Real, descartando la vuelta del ‘Mudo’. Además, dijo que siguen esperando hasta el 22 de agosto incorporar a un central y un volante mixto. Vale recordar que esta semana se incorporó al plantel el arquero paraguayo Juan Espínola, quien llegó a préstamo proveniente de Olimpia de Paraguay. El viernes por la noche, en el juego ante Unión de Santa Fe, ya estuvo en el banco de suplentes.