En Córdoba no arrancan las ventas del PreViaje

JUAN ERRAMOUSPE

A tres semanas de su lanzamiento, el programa PreVenta Turística o PreViaje, como también se lo conoce, lejos está de cubrir las expectativas. Los números reflejan, una vez más, las incertidumbres y temores tanto de operadores como de compradores.

Hasta el pasado viernes, se habían inscripto alrededor de 12.000 operadores (algo más de la cuarta parte del total) y las ventas sumaban en torno a los $650 millones, reflejo de 17.500 viajes contratados por cerca de 50.000 personas. Los cálculos originales estimaban una facturación potencial de $30.000 millones.

Ante las cifras que arroja el programa, las autoridades de Turismo de la Nación prevén prorrogar por 15 días, hasta el 15 de este mes, las ventas de servicios turísticos para enero y febrero de 2021. Los viajes y paquetes que se comercialicen en esas dos semanas, podrán concretarse durante todo el 2021. El interés, ahora, está puesto en las ventas del cyber monday que se inicia mañana (hasta el miércoles).

PERFIL CÓRDOBA consultó a empresarios del sector para conocer cómo se está moviendo el PreViaje en la provincia. La respuesta, coincidente por su contundencia y por lo lacónica, fue: “Nada, cero ventas”.

Un dirigente sectorial dijo que “hay muchas consultas pero cero ventas” y dio su explicación: “¿Quién va a comprar un paquete de una semana si todavía no se sabe a dónde se puede viajar, cómo, en qué condiciones y con el riesgo de que a la hora de concretar el viaje se cierre el destino o se vuelva atrás con las aperturas?”.

Del lado del mostrador de los prestadores de servicios turísticos, esa incertidumbre es doble: no saben qué vender y si venden, se arriesgan a tener luego que devolver o reintegrar en caso de cancelaciones.

Este diario también consultó a empresarios hoteleros cuyos aforos, por la pandemia, están limitados al 50% (en algunos casos menos), situación que afecta en mayor grado a los establecimientos de tamaño mediano y chico y de alta gama. Pero este tema también está teñido de imprecisiones: hay hoteleros que afirman no tener una comunicación oficial que limite sus capacidades.

Como ejemplo, vale la opinión del propietario del hotel boutique Azur Real, Ramiro Rodríguez, con 14 habitaciones, quien dijo que “así no conviene abrir, no se justifican los costos”. “Nosotros abriremos el 1 de diciembre con la inauguración de nuestro nuevo producto, Baños de Azur, un spa con un circuito de agua que lo hace único en el país, y con nuestra nueva propuesta gastronómica a cargo de María Antonieta. Y veremos si podemos sumar algo de alojamiento, pero nuestro mercado es 80% de extranjeros, por lo que no lo veo muy probable”, estimó.

Por su parte, el dueño de un establecimiento de alta gama con ocho habitaciones en Traslasierra, recibió la buena noticia de una reserva de pasajeros del exterior pero, aclaró, “la tomo con más incertidumbres que certezas, porque nadie sabe qué hacer en caso de tener un contagio en el hotel o afrontar el costo de una cancelación. Así las cosas, voy a trabajar con los clientes conocidos y con las habitaciones que pueda habilitar porque después de ocho meses sin hacer caja, la situación es insostenible”.

Las consultas estuvieron dirigidas además a algunos viajeros habituales de verano. Sobre ocho personas interrogadas acerca de qué pensaban hacer en las vacaciones, tres señalaron que ya compraron viajes al exterior (Miami, Caribe mejicano y Punta Cana); dos manifestaron su decisión de “pasar las vacaciones en casa, en la pileta”, y el resto dijo que todavía no tenía nada decidido.

Mientras tanto, sigue en análisis el imprescindible ‘protocolo sanitario unificado’ para los viajes, sin el cual nadie sabe qué hacer. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Aviación Comercial (Anac) aprobó la programaciones presentadas por las compañías y autorizó a las líneas aéreas internacionales a volar en forma ‘regular’ en noviembre.

En consecuencia, se autorizó la llegada de turistas extranjeros, de países limítrofes, con destino al AMBA, según lo que se desprende de lo publicado en Boletín Oficial. Se realizará “una prueba piloto para la reanudación del turismo receptivo en la Repúbllica Argentina, acotando la procedencia de los países de origen y habilitando la adopción de medidas de mitigación del riesgo sanitario en su desarrollo”, dice el BO.

En Salta está previsto que en estos días se produzca la apertura del turismo interno y el 9 de este mes se prevé la segunda etapa, con la posibilidad de recibir turistas de países limítrofes (Chile, Bolivia y Paraguay). También Misiones, Bariloche y Ushuaia realizaron o realizarán ‘pruebas pilotos’.

En Córdoba

Las autoridades provinciales habían adelantado que “se está trabajando para que, en la segunda quincena de noviembre, se autorice el ingreso a los propiedades de casas de veraneo, tanto cordobeses como de cualquier punto del país”.

En la reunión realizada el pasado jueves entre el vicegobernador Manuel Calvo, la Agencia Córdoba Turismo y la comisión de empresarios del sector, se habría acordado adelantar al 20 de noviembre la apertura del turismo local, con traslados interdepartamentales, que estaba prevista para el 1 de diciembre, para aprovechar el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional (el lunes 23, se adelanta al viernes 20).

Ya en enero se abrirán las puertas al turismo nacional e internacional, tal lo anunciado por el Gobierno nacional.

Los empresarios también reclamaron “algún tipo de ayuda económica” para atemperar las consecuencias del parate en la actividad, sobre lo cual no obtuvieron una respuesta positiva, al menos en el corto plazo.