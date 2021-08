En cuarentena, nacieron menos bebés de muy bajo peso en hospitales públicos

“Lo que la Medicina no pudo bajar en 50 años, lo logró la pandemia del coronavirus”. La frase pertenece al docente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC e investigador de Conicet, Eduardo Cuestas. Y se podría concluir en que es una buena noticia, entre tantas malas.

Ayer la revista científica The Lancet RH-A publicó un trabajo realizado por 21 investigadores cordobeses que trabajan en 10 maternidades (cuatro públicas y seis privadas) de la ciudad de Córdoba. La conclusión estadística es que, entre marzo y julio del año pasado, bajó 1,2% la diferencia en la cantidad de partos de bebés de muy bajo peso que nacieron en el sistema público en relación con los registrados en las maternidades privadas; cuando la situación siempre había sido inversa.

El lugar del alumbramiento es un indicador socioeconómico. En hospitales públicos se atienden las mujeres sin cobertura de salud; mientras que las que poseen obra social o medicina prepaga lo hacen en clínicas y sanatorios privados.

El estudio incluyó la frecuencia de nacimientos de bajo peso (menos de 2,5 kg) y muy bajo peso (menos de 1,5 kg), durante el período de confinamiento del 2020. Las cifras se compararon con las el mismo período del año anterior para observar si hubo cambios significativos.

De los 8.437 bebés estudiados en el periodo prepandémico más de la mitad, el 57,9% nacieron en maternidades públicas. El año pasado nacieron 7.492, de los cuales el 58,7%, en hospitales estatales.

EDUARDO CUESTAS, DOCENTE E INVESTIGADOR.

“Es la primera vez que en el país se realiza un relevamiento de esta naturaleza —subrayó Cuestas—, que incluyó una muestra grande de pacientes: en total fueron 15.929 nacimientos”.

Bebés de bajo peso, menos de 2,5 kg. En 2019, la relación fue la siguiente: del total de nacidos en hospitales públicos, el 10,3% fueron bebés de bajo peso; mientras que, en el sistema privado, fue de 8,3%; es decir que había una diferencia de dos puntos.

Entre marzo y julio del 2020, cuando en Argentina se restringió la circulación y se suspendieron actividades laborales con excepción de las esenciales, los datos arrojaron una modificación sustancial. En los hospitales públicos, el 9,3% fueron bebés prematuros (bajó un punto en relación con el año anterior) y en maternidades privadas aumentó y alcanzó el 9,2%.

Bebés de muy bajo peso, menos de 1,5 kg. En este grupo es donde se advirtió el mayor impacto de este gran experimento social que implicó la cuarentena. Mientras antes de la pandemia el 2,7% de bebés nacidos en el sistema público pertenecían a este grupo y en el privado, representaba el 1,8; durante el aislamiento esa relación cambió abruptamente. Entre marzo y julio de 2020 se invirtieron los números. El primer indicador bajó a 2 y el de clínicas privadas subió a 2,3.

PARADOJAS DEL SISTEMA SOCIAL

¿Por qué puede haber cambiado de ese modo la proporción entre alumbramientos en mujeres con y sin cobertura social durante la cuarentena estricta? La pregunta presenta algunas hipótesis. “Las medidas de mitigación de la pandemia, el uso de barbijo, el aislamiento y el hecho de trabajar en la casa pueden haber influido”, reflexionó el docente Cuestas. Y agregó que, particularmente el grupo de mujeres sin cobertura social fue el que tuvo ayuda del Estado, con la asignación universal por embarazo, porque tienen trabajo informal o son familias en riesgo socioeconómico.

“Las mujeres pobres tuvieron la ayuda económica y disminuyeron riesgo laboral y de infección”, interpretó el investigador; mientras que en el otro grupo pudo haber “mujeres que tuvieron que salir a trabajar por ser esenciales, en situaciones con más estrés, y por eso en ese caso la estadística ha empeorado”. “Es un efecto paradójico —puntualizó— que reafirma nuestra hipótesis respecto a cuánto incide la intervención estatal en grupos de riesgo socioeconómico; las medidas de mitigación han logrado lo que no logró la medicina”, opinó y dijo: “Es un derecho de las mujeres embarazadas. Si tuvieran un apoyo económico, si pudieran trabajar en su casa más tranquilas, veríamos mejorar todos estos indicadores”.

DATOS EN EL MUNDO Y ARGENTINA

La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año nacen en el mundo unos 30 millones de niños con bajo peso (el 23,4% de todos los nacimientos), que a menudo se enfrentan a serias consecuencias para la salud a corto y a largo plazo. En nuestro país nacen anualmente unos 750000 bebes, 70500 con bajo peso al nacer (9,4%) y 17250 (2,3%) con muy bajo peso al nacer (menos de 1500 gramos). El bajo peso de nacimiento tiene múltiples causas, entre ellas se incluyen el estrés psicosocial y laboral, el primer parto, la baja educación de la madre, los bajos ingresos, carecer de cobertura médica, el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, la malnutrición, la anemia, la edad materna extrema de la madre (muy joven o añosa) y las enfermedades crónicas que pudieran afectar a la madre antes del embarazo o durante el embarazo, como infecciones, hipertensión o diabetes.

Título de la publicación: Socioeconomic inequalities in low birth weight risk before and during the COVID-19 pandemic in Argentina: A cross-sectional study

Link para ingresar al informe científico: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X21000417

AUTORES: Eduardo Cuestas, Martha E Gómez-Flores, Maria D. Charras, Alberto J. Peyrano, Clara Montenegro, Ignacio Sosa-Boye, Verónica Burgos, Graciela Giusti, Mario Esposito, Silvyana S. Blanco-Pool, Debora P. Gurevich, Luis A. Ahumada, Ricardo D. Pontoriero, Alina Rizzotti, Jose I. Bas, Maria B. Vaca, Maria J. Miranda, Mirta E. Ferreyra, Gabriela C. Moreno, Héctor Pedicino, Melvy Rojas-Ríos.

MATERNIDADES RELEVADAS: Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, Hospital Materno Provincial Dr. Raúl Felipe Lucini, Clínica Universitaria Reina Fabiola, Clínica y Maternidad del Sol, Sanatorio Allende, Hospital Misericordia Nuevo Siglo, Hospital Privado Universitario de Córdoba, Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, Sanatorio del Salvador, Hospital Italiano, Córdoba, Argentina.