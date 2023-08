En el Mundial de Rugby habrá cinco protagonistas cordobeses

El viernes 8 de septiembre, con el estelar partido entre Francia y Nueva Zelanda en el Stade de France, en Saint-Denis, comienza el Mundial de Rugby. Un día después, a las 16 de nuestro país, Argentina debutará ante Inglaterra, por el Grupo D. El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, sin titubeos confesó su objetivo: “Con toda humildad, porque no somos los uno del mundo, ni los dos, tal vez ocho o siete... pero si nuestro objetivo no es ser campeón, ¿para qué vamos al Mundial? Ese es el desafío”. Ya anunció a los 33 representantes del rugby argentino con la histórica presencia de cinco cordobeses en el plantel. En PERFIL CÓRDOBA repasamos la historia y el presente de Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Matías Alemanno, Eduardo Bello y Lautaro Bazán Vélez.

Carreras. “Podría sonar arrogante, pero quiero ser el mejor jugador del mundo. Es una motivación para intentar mejorar cada día”, declaró en abril en una entrevista con RugbyPass. No es casualidad que en la Copa del mundo de Francia 2023 lleve la histórica camiseta ‘10’ de Los Pumas (la usó en 20 de los últimos 21 tests). El talentoso apertura de Argentina comenzó a jugar a los 10 años en el Córdoba Athletic llevado por su abuelo que jugaba ahí, a los 18 años debutó en Primera y ahora, con 25 años, jugará su segundo Mundial. Carreras debutó con Los Pumas el 17 de agosto de 2019 ante Sudáfrica y desde entonces se volvió una pieza importante: lleva anotados 31 puntos (4 tries, 3 penales y 1 gol). Actualmente se desempeña en Gloucester de Inglaterra.

Mallía. “Se lo extraña mucho al Jockey Club de Córdoba. Me alegra ser el representante del club en el mundo. Intento representar los valores que me enseñaron ahí”, supo declarar tiempo atrás el fullback, mostrando claramente su identidad. Actualmente se desempeña en el Stade Toulousain de Francia y es una de las figuras de Los Pumas: con 26 años participará de su segundo Mundial. ‘Juanchi’ debutó en la Selección el 23 de junio de 2018 ante Escocia. Días atrás fue sancionado con dos semanas de suspensión debido a la dura infracción que le cometió al medio scrum Gran Williams en el arranque del encuentro que disputaron Los Pumas ante Sudáfrica por la última fecha del Rugby Championship. La sanción finaliza el 18 de agosto, por tal motivo no jugó ante Springboks, pero podrá estar en el último compromiso anterior al Mundial, frente a España en Madrid, el 26 de este mes.

Alemanno. El segunda línea formado en La Tablada y con actualidad en Gloucester, donde está desde el 2020, jugará su tercer Mundial –estuvo presente en los Mundiales de Inglaterra 2015 y Japón 2019–. Debutó en Los Pumas el 17 de mayo de 2014 frente a Uruguay y ese mismo año empezó a jugar con el seleccionado el Rugby Championship. Con 31 años, el rugbier casado con la bióloga Antonella Frenguelli, es el cordobés con mayor cantidad de tests matches y el que más presentaciones acumuló con la celeste y blanca en su puesto. Estuvo en los históricos triunfos ante Australia y los All Blacks. Es un referente del plantel. Por eso causó alarma su lesión: sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha ante Australia, por el Rugby Championship. No obstante, el head coach contó que está previsto que pueda regresar de su lesión en el duelo ante España.

Bello. El pilar derecho se formó en el San Martín Rugby Club de Villa María; luego pasó por Atlético de Rosario; en 2017 se sumó al Zebre RC de Parma, Italia, donde estuvo hasta el 2022, que llegó al rugby británico para jugar en Saracens, uno de los clubes más ganadores del mundo y en el que se consagró campeón de la Premiership esta temporada. Este año se incorporó a Newcastle Falcons, firmando contrato por dos años. El villamariense, nacido el 27 de noviembre de 1995, pasó por los Pumitas, el seleccionado de Córdoba, Los Dogos y en 2021 debutó en Los Pumas.

Bazán Vélez. Formado en Córdoba Athletic, la carrera internacional del medio scrum de 27 años con los seleccionados nacionales comenzó en 2014 con Los Pumitas. Este será su primer Mundial con Los Pumas XV, tras brillar mucho tiempo en Pumas 7’s. Su historia en Seven fue fabulosa, que arrancó siendo capitán del seleccionado nacional juvenil que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 en Naijing, China. La consagración en el Seven de Vancouver del 2022

fue su última participación con Los Pumas 7’s. El medio-scrum obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. A comienzo del 2022 tomó la decisión de pasar al 15 y se sumó al Rovigo, del Top 10 italiano. Desde allí se ganó un lugar en Francia 2023.