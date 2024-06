En el PJ ven a Schiaretti como el líder del cordobesismo y le meten presión para 2025

En los últimos días, dos estudios realizados por consultoras nacionales centrados en la “reorganización del peronismo” de cara a las elecciones legislativas del 2025 en la provincia de Córdoba encendieron las alarmas en algunos sectores mientras que en otros prometen dar batalla en el “río revuelto” que se originó a partir de las elecciones que consagraron a Javier Milei como presidente de la Nación. Los trabajos no fueron dados a conocer públicamente pero PERFIL CÓRDOBA accedió a ellos y validó la información con diversas fuentes del peronismo local en sus distintas vertientes.



Una de las principales conclusiones de los estudios, y a la que prestan especial atención desde todas las tribus peronistas, es que “Schiaretti sigue siendo el dueño del cordobesismo”. Desde los focus group no surge que Llaryora puede llegar a liderar el peronismo nacional, al menos por ahora. ¿A qué se debe esta situación? En las respuestas de los entrevistados urge que Llaryora se concentre en la gestión.



“El recuerdo de las buenas gestiones de Schiaretti posibilitó la continuidad de Llaryora, pero eso no se traduce de manera directa en el éxito de una buena gestión en su gobierno”, dice uno de los estudios. Y añade: “Hay tres cuestiones de la gestión actual que ‘están un poco flojas’: educación, salud y seguridad”. De hecho, en las respuestas reconocen “firmemente” al actual gobernador como un “intendente exitoso”.



Siguiendo esa línea, un dirigente que camina a diario El Panal reconoce que no es justo comparar las gestiones de Schiaretti y Llaryora. “No sólo por el escaso tiempo que lleva Martín en el gobierno, sino porque el contexto nacional es absolutamente diferente”, asegura. Y agrega un dato clave, que no pasa desapercibido en los dos trabajos: “Durante los primeros meses de su gestión Llaryora estuvo mucho tiempo en Buenos Aires aportando gobernabilidad a la gestión de Milei. Ahora hay que concentrarse en Córdoba, pero nunca vamos a perder de vista el escenario nacional”. La última frase no tiene tanto que ver con la proyección de Llaryora como uno de los potenciales líderes del 2027, sino más bien con la (falta de) gestión de Milei. “Todos los días tienen un quilombo nuevo. En La Libertad Avanza dicen que detestan la política, pero en muchas cosas son casta base”, añade.

El Gringo espera tranquilo

En las oficinas de la fundación que preside Schiaretti están tranquilos. Saben que la figura del exmandatario “no despierta un interés desmedido” pero sí es capaz de traccionar lo suficiente para ser una alternativa válida en 2025. “Su figura es reconocida por su trayectoria como gobernador y por su experiencia en la política”, reza una parte de uno de los estudios. Esos atributos lo llevaron a lograr un 7% de los votos en las elecciones generales del año pasado y aunque en ninguno de los trabajos se habla de intención de voto, nada hace pensar que haya perdido ese apoyo.



Un allegado al exgobernador asegura que “los peronistas de Córdoba ven en Juan una opción muy potable para las elecciones del año que viene, básicamente por su liderazgo pragmático y por su perfil moderado. Pero acá el tema pasa por otro lado”, señala la fuente consultada. “La” cuestión tiene que ver con el escenario que se presente al momento de votar en las legislativas. “Schiaretti no se va a presentar si no tiene la victoria asegurada. Tampoco es que esté desesperado por ser diputado”, aclara alguien que habla casi a diario con el exmandatario. De todas formas, sabe que para lograr visibilidad de cara al 2027 su presencia en la Cámara baja sería un gran espaldarazo.



Los escenarios de Schiaretti

El exgobernador sigue con atención la política económica de Milei y no comparte cómo lleva adelante el ajuste el Presidente. Entre los suyos, reconoce que era necesario achicar el Estado, pero con un orden de prioridades que no afectara de manera tan directa a pymes o a familias que se ven sacudidas por las tarifas en transporte, educación y salud. Una ‘intervención equilibrada del Estado’ es la mejor definición del pensamiento de Schiaretti en la actualidad y que Milei no llevó a cabo.



Hábil lector de los escenarios políticos, el tres veces exgobernador seguirá insistiendo en que es necesaria una fuerza de “centro” que se ubique en los extremos de la nueva grieta que tiene al kirchnerismo de un lado y a los libertario del otro. Sin embargo, en las apariciones públicas a futuro, remarcará su conocido discurso anti K y si bien puede haber críticas a Milei, sonarán más leves. Buena parte de quienes votaron en Córdoba a Schiaretti en las generales lo hicieron por Milei en el balotaje.



Schiaretti sabe que el “cordobesismo” será valorado mientras se encuentre en las antípodas del kirchnerismo. De hecho, en uno de los trabajos que circularon por estos días por varios despachos del PJ, la figura de Axel Kicillof en Córdoba se encuentra muy devaluada. De hecho, en los focus group lo ven “como muy porteño, muy ligado a Cristina o muy de izquierda”. Nada nuevo, pero reafirma el perfil anti K de Córdoba. De hecho, “unidad” es la palabra clave para el peronismo/cordobesismo aunque sin la presencia del kirchnerismo o de Cristina Fernández de Kirchner.



En uno de los estudios se manifiesta que quienes votaron a Schiaretti y luego a Milei tienen serios problemas con el peronismo nacional y el que paga esa factura es Sergio Massa, a quien no le resultará fácil hacer pie en Córdoba, más allá de que comenzó a “rearmar” su estructura en esta provincia, por ahora en silencio.

Fotos y encuentros

En la semana que pasó, Schiaretti se reunió en Córdoba con el embajador de Brasil en Argentina, Julio Glinternick Bitelli, un guiño al gobierno de Lula Da Silva, el mandatario al que Milei calificó de “comunista”. “Dialogamos sobre la relación entre ambos países hermanos, vital tanto para Argentina como para Brasil, respecto de la importancia de fortalecer el Mercosur y, especialmente, sobre la necesidad de que se implemente el Tratado de Libre comercio con la Unión Europea”, expresó el exgobernador en la red social X. En el schiarettismo reconocen que habrá más fotos y encuentros institucionales, para fortalecer su posición de “centro”.



Algunas de esas reuniones serán en Buenos Aires, un bastión que resultó casi inexpugnable para Schiaretti en las elecciones generales y además tiene a Kicillof como un potencial rival en 2027, cuando se vence el segundo mandato del gobernador de aquella provincia.