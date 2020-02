“En este momento hay que preocuparse más por el dengue que por el coronavirus”

Latinoamérica atraviesa una de las epidemias de dengue más grave de su historia. En ese contexto, nuestro país se encuentra trabajando para que las consecuencias sean las menores posibles. En el último conteo en provincia de Córdoba se informó de 54 casos, cifra que aumentaría en el informe que la Provincia difundirá el próximo martes. Las zonas más complicadas se ubican en el este cordobés, más precisamente en las localidades de Marull y Balnearia.

Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana Infectología Pediátrica, atendió a PERFIL CORDOBA desde Estados Unidos y brindó precisiones sobre la enfermedad que golpea al continente. “El dengue es una enfermedad viral que tiene cuatro tipos. Actualmente, se encuentra en movimiento por toda Latinoamérica y es impredecible saber cuál es el tipo que va a circular. Esto va modificándose mientras se van produciendo los brotes epidémicos, los cuales suelen ocurrir cada cuatro años. En Brasil hubo tres millones de casos en el último año y solo en San Pablo, en diciembre de 2019, hubo 50 mil casos”, precisó el especialista. Debbag no dudó en considerar que “en Latinoamérica es más grave la situación del dengue que el coronavirus. Eso mismo pasa con otras enfermedades virales en esta zona”, agregó. “El dengue tiene una baja mortalidad, ya que produce una enfermedad caracterizada por fiebre y erupciones. Es importante difundir que ante los primeros síntomas, la gente concurra al médico”, agregó. “La fiebre es fundamental, ya hay publicaciones científicas que demuestran que más del 98% de los pacientes que tienen este virus comienzan con fiebre”, resaltó.

Respecto a la mortalidad del virus, Debbag informó que “si una persona tiene dengue en un primer episodio, la mortalidad es del uno por ciento, pero si esa persona vuelve a tener dengue, las probabilidades de tener dengue hemorrágico crecen notablemente”, precisó. “Los cuidados en materia de dengue son individuales. Hay que cuidarse de la picadura del Aedes Egyptis, a través del uso de repelentes y no usar cosméticos. Además, hay que evitar los lugares donde se acumula agua estancada. Hay que sacar todos los recipientes donde se puede juntar agua. Hay que agujerear gomas abandonadas, vaciar cacharros para que no se acumule agua, el lugar donde se generan los criaderos de larvas de mosquitos”, precisó.

Marull, la más afectada.

La localidad ubicada al este de Córdoba, es la más afectada de la provincia, con un total de 35 casos sobre 2.000 habitantes en el conteo de la semana pasada. Desde el municipio informaron que el guarismo aumentó y la nueva cifra se conocerá el lunes. “Estamos intentando borrar a esta enfermedad. Intensificamos todo lo que nos piden desde Provincia y por eso, en este momento, estamos trabajando. Durante todo el sábado estuvimos fumigando casa por casa y tratando de contener a la población que está preocupada, algo que es lógico y propio por la situación que nos toca vivir”, explicó Gabriel Faletto, intendente de Marull a PERFIL CORDOBA.

En 2009 el municipio adhirió al Plan Director de la Lucha contra el Dengue, lo cual colaboró en la organización de las acciones a seguir en medio de este inesperado brote. “Hace 60 días que estoy en la gestión y eso nos brinda un protocolo respecto a cómo actuar en estos casos”, agregó el jefe comunal. La Ley 9.666 a la que se refiere Faletto contempla el control de criaderos en espacios públicos e inmuebles particulares, la eliminación de residuos sólidos, implementación de campañas de información, control de acciones, manejo responsable de insecticidas, tanto adulticidas como larvicidas y campañas intersectoriales.

Rápida actuación de la Provincia. “El martes tuvimos el primer caso y el miércoles ya estaba la gente de Provincia. Lo principal es el descacharrado, una tarea donde dependemos mucho del vecino y que nos estamos ocupando”, amplió el funcionario. En Marull se solicitó a la población que no circule en la calle en momentos que pasa la fumigación y que abran puertas y ventanas, teniendo en cuenta que el insecticida empleado no afecta al ser humano, explicaron desde el municipio. El protocolo de la ley también contempla duras sanciones (uno a 50 salarios mínimos) para aquellos que contengan cacharros o depósitos de larvas en sus domicilios. Sin embargo, esto aún no se aplicó en Marull. “Cuando alguna persona da positiva, visitamos el domicilio para fumigar. Sin embargo, en algunas viviendas no nos dejaron entrar y no podemos hacerlo si no nos permite el propietario”, admitieron. “En esos casos volvemos en otras oportunidades, intentando dialogar y explicar los motivos de la visita”, agregó.





En Córdoba, trabajos conjuntos entre Municipalidad y Provincia





En la ciudad de Córdoba la premisa es la prevención. Por eso la Municipalidad se encuentra realizando acciones conjuntas con la Provincia. “La idea es no solo preocuparse sino ocuparse”, remarca Diego Clavero, subdirector de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba. “Tenemos un comité de vigilancia epidemiológico en conjunto con Provincia. En función de eso se vigilan los síntomas febriles exantemáticos e inespecíficos, los cuales incluyen a enfermedades como sarampión, rubeola y dengue. Cuando nos aparece un caso, hacemos fumigación pesada en el exterior de las viviendas y también fumigación liviana en el interior. Son los dos tipos de fumigaciones que se están haciendo en la ciudad, en donde tenemos seis casos registrados hasta el momento”. Clavero remarcó también que ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y enrojecimiento de los ojos, “hay que consultar rápido a un médico y evitar la automedicación. Se toman muestras de orina y de sangre, eso se procesa para tener rápidamente los resultados”.