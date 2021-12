En Juntos por el Cambio evalúan daños y buscan cerrar el affaire Brouwer de Koning

“Hay que bajar un poco la espuma: se cometió un error pero no por eso vamos a perder la legitimidad que nos dieron los cordobeses en las urnas”, dicen desde Evolución, el sector que lidera Rodrigo de Loredo y al cual pertenece la diputada Gabriela Brouwer de Koning, la protagonista de la semana por estar ausente en la votación del proyecto que incluye subas en las alícuotas de Bienes Personales y que terminó a favor del gobierno por un solo voto (127 a 126).

Si bien la diputada cordobesa no fue la única ausente en el bloque de Cambiemos, la agenda mediática se centró en su figura porque partió de vacaciones a Miami creyendo que el año legislativo “se había terminado”, según aclaró ella misma a través de un comunicado que dio a conocer desde donde descansa.

Desde Evolución salieron a bajar los decibeles y aclararon que Browuer de Koning no renunciará. “Se cometió un error. No puede volver a pasar”, señalaron. Sin embargo, tanto desde ese espacio como del resto del radicalismo (y también del resto de los socios, como el PRO y la Coalición Cívica) quedaron sorprendidos por la virulencia de los votantes de Juntos por el Cambio contra la diputada, expresada en las redes sociales. Es por eso que aseguran que hay que seguir de cerca la situación porque “la gente nos dio un mandato. Desde este espacio se dijo que íbamos a frenar al kirchnerismo y aparecen estas cosas… La gente está muy enojada: eso se vio reflejado en las redes y en los medios, donde la cantidad de mensajes fue muy grande”.



Desde sectores opositores internos le apuntaron a Rodrigo de Loredo. “Después del triunfo que se logró en Córdoba aparecieron algunas actitudes que no suman. Se jugó muy al límite y estaría bueno bajar un cambio. Falta mucho para el 2023”, señalaron.



Parte del enojo también tiene relación con las explicaciones que brindó Browuer de Koning. “Ella dijo que su voto no cambiaba nada, y en realidad cambiaba todo porque al empatar el que definía era (Sergio) Massa y el costo político era del kirchnerismo”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

En Córdoba. La situación en la Provincia para la coalición, al igual que a nivel nacional, no es la ideal. Aquí, la presentación del proyecto para aprobar las apuestas online mostró las diferencias que existen puertas adentro de Juntos por el Cambio. Uno de los hechos que mostró con más notoriedad estas diferencias fue la petición que presentaron algunos legisladores para retirar el proyecto del ámbito de la Legislatura.



“Es cierto, nos falta más integración”, reconoce un radical que no duda en afirmar que tanto a nivel país como en Córdoba la ausencia de un líder natural “determina que estemos más dispersos”. Con todo, aclara que de ninguna manera corre riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, pero sí reconoce que están dejando pasar una gran oportunidad. “Hace un mes y medio logramos un triunfo histórico en Córdoba y no le estamos haciendo sentir esa tremenda victoria a (Juan) Schiaretti y (Martín) Llaryora. Da la sensación de que ellos se acomodaron mejor después de las elecciones y si eso sigue así se va a poner muy difícil de cara a las elecciones del 2023”, añade.