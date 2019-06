En la Ciudad, un grupo de varones propone reunirse para deconstruirse

por Ariel Bogdanov

“Hola, mi nombre es Juan Carlos y quiero vivir mi masculinidad con mayor libertad. Identifico fuertes rasgos del patriarcado en mí y me interesa hablar para saber cómo puedo liberarme”. Si bien el nombre del protagonista es ficticio, la conversación es una de las tantas que pueden darse, y se dan efectivamente, en el grupo de varones cordobeses que se reúnen para dialogar y pensar en las nuevas masculinidades. El pasado miércoles, esta jornada conversatoria cumplió su primer año de existencia y el martes 18 de junio comenzará el segundo ciclo de este tipo de encuentros, que se gestaron con la idea de “repensarse y reinventarse para una vida más plena y por una sociedad más justa e igualitaria”, según explica la web oficial del grupo. “Los invitamos a encontrarnos, a conversar, sin fútbol, sin asado, sin cartas. Porque para reinventarnos en libertad es importante rodearse de quienes están dispuestos a intentarlo. Para mantener la historia en movimiento, en transformación”, detalla la convocatoria oficial del grupo, la cual explicita que la misma es abierta a toda persona que se identifique con el ser varón. La invitación no especifica el punto de encuentro sino que a modo general explica el barrio en el que se realizará la reunión y a los interesados se les brinda la dirección de modo privado.

En el primer año, alrededor de 100 varones participaron de este ciclo de encuentros que busca la equidad y la justicia entre hombres y mujeres y se espera que la convocatoria amplíe el número en el segundo ciclo. “Nos juntamos a conversar sobre nuestro día a día, reflexionando críticamente sobre lo que es ser varón. Es un camino sinuoso, en el que se proyectan muchas de nuestras sombras, pero si lo emprendemos en comunidad y en red, abrimos la posibilidad de convertirlo en un espacio de contención para quienes se caen, para los que sienten que no pueden más. Es un camino que proponemos para ver que no estamos solos en el intento de vivir un mundo más justo”, detalla la descripción oficial del grupo que tanto en Facebook como en Instagram puede encontrarse como @Varoneslibres. “Desde niños se impone una manera de ser varón, enjaulados en un sistema que no vemos, que nos aleja de lo sensible, de nuestra humanidad. Nos identifica la búsqueda de la libertad, aquella que también haga libres a las personas que nos rodean. La gran transformación que vive nuestra sociedad, que hasta hoy vienen construyendo las mujeres y las disidencias, nos abre una posibilidad creativa, la de sumarnos a construir un mundo que nos acerque un paso más hacia el bien común. Es momento de repensar la figura de los varones, de los varones que queremos ser”, agregan desde el grupo.



En primera persona

Manuel Bomheker, reconocido comunicador del ámbito local y unos de los referentes del grupo, destaca que esta experiencia le permitió descubrir nuevas formas de afecto. “Pude encontrar otra manera de mirar a los ojos a otros varones, la riqueza que le aporta a la vida es lo más hermoso que me dio este grupo. Me hace sentir mejor en mi laburo, con mis amigos, en mi vínculo con las mujeres”, sostuvo. Y añadió: “Puedo repensar todo. A quienes creemos que podemos alcanzar una sociedad más justa no nos alcanza con repensar la figura de la mujer”.