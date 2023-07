En la Policía siguen de cerca la decisión que tomará Llaryora

Aunque la fuerza salió del “ojo de la tormenta” luego de una seguidilla de robos que se produjeron en Córdoba en los últimos meses, en la Policía de Córdoba siguen de cerca lo que puede suceder en el corto plazo con la designación, por parte del gobernador electo Martín Llaryora, del nuevo jefe de la fuerza.



Aunque las conjeturas son muchas, la actual jefa, Liliana Zárate Belltti no seguiría en el cargo y uno de los nombres que suena con fuerza es el de Esteban Barissone, Jefe de Unidades Especiales. “Nadie dijo nada y mucho menos hay confirmación, pero hubo un dato que llamó la atención: el miércoles, cuando se confirmó el triunfo de Llaryora, Barissone recibió varios llamados y lo saludaron como si ya fuera el próximo jefe de la fuerza”, contaron desde el edificio Central de la Policía en Av. Colón.



Quien asuma el cargo no la tendrá fácil. Hay algunos policías un tanto molestos porque Llaryora pretendería que no se jubilen “tan jóvenes”, aunque no será fácil implementar medidas en ese sentido. “La Policía no tiene amistades políticas sino conveniencias, habrá que estar atentos a las designaciones”, confió alguien que conoce lo que sucede puertas adentro de la Policía de Córdoba.

La canción de De Loredo “hizo ruido” en el entorno de La Mona

“Si la Inteligencia Artificial me permitió cantar como el 1, imaginate lo que podemos hacer cuando gestionemos la ciudad”, escribió Rodrigo de Loredo en sus redes sociales y presentó su tema de campaña nada más y nada menos que con la voz de Carlos “La Mona” Jiménez.

“Para amarte yo nací Docta y tú para amarme a mí. No me cansaré de ti, Docta; ni te cansarás de mí”, canta De Loredo aunque la voz es de Jiménez.

Desde el entorno del cantante aseguran que la decisión del candidato hizo algo de ruido. Incluso hubo un cónclave para decidir qué hacer al respecto. “La ideología de Carlos no es justamente radical”, comentaron por lo bajo allegados al cantante, quienes por ahora prefieren mantener las aguas calmas.

El Tribunal Electoral devolvió el golpe

Las acusaciones de la oposición sobre fallas e irregularidades del sistema Turing en el escrutinio provisorio puso en el ojo de la tormenta a los integrantes del Tribunal Electoral Provincial, que derivó en la apertura de una investigación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia.

La jueza electoral Marta Vidal, junto a los vocales Jorge Namur y Leonardo González Zamar, fueron blanco de la catarata de acusaciones que disparó la dirigencia de Juntos por el Cambio, encolumnada tras la denuncia de Luis Juez. Cabe recordar que la bancada de Juntos UCR intentó fogonear un “jury” a Vidal.

Sin apartarse de los modos que hacen al ámbito judicial, Vidal fue la primera en devolver el golpe al anunciar el miércoles pasado los resultados oficiales del escrutinio definitivo. “Yo agradezco el haber llegado a un escrutinio que tiene validez de ley, y casi coincida, además, con el escrutinio provisorio”, dijo ante la prensa y los apoderados partidarios.

En esa línea, González Zamar afirmó: “El escrutinio definitivo es nuestra responsabilidad”, y replicó: “Tenemos la conciencia tranquila de que hemos llegado a cumplir nuestra misión de asegurar la elección siempre con toda la transparencia”.

Caserio y Riutort en La Rosada

El referente albertista Carlos Caserio y la dirigente de la Capital Olga Riutort, caras visibles del Frente Peronista Cordobés, estuvieron la semana pasada en la Casa Rosada.

Ambos encabezaron una delegación de dirigentes del espacio peronista en el ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) que pasó por Balcarce 50 para expresar su apoyo explícito a Agustín “el Chivo” Rossi, quien secunda en la fórmula a Sergio Massa.

Al exhibir su alineamiento con la Casa Rosada, el hombre fuerte de Punilla aseguró que “la fórmula Massa - Rossi representa la unidad de nuestro partido”. “Son dos dirigentes con gran trayectoria en la gestión nacional para afrontar los desafíos que se vienen”, destacó.

Desde el Salón Blanco de la Rosada, Caserio se sumó al discurso oficialista en contra de la derecha que representa Juntos por el Cambio. “El país y Córdoba necesitan de un gobierno nacional justicialista que siga priorizando el trabajo y la producción. No podemos volver atrás, no pueden volver quienes hipotecaron el futuro y hoy lo estamos pagando entre todos”, aseveró.

Quinteros, entre dos fuegos

Ante la polémica que se desató a raíz de la denuncia del binomio Passerini-Llaryora por el caso de narcomenudeo que involucra a Cristian Chesarotti, aspirante a concejal en el puesto 9 de la lista de De Loredo, el concejal Juan Pablo Quinteros expresó su disgusto

-como dirigente político- que “se mezcle los candidatos con causas de narcomenudeo”.

El actual edil y exlegisaldor provincial le pidió a De Loredo que “dé explicaciones” sobre esta situación. “Acá hay una causa judicial, con nombre, investigaciones. Con vinculaciones graves”, advirtió.

Tras participar del acto de apertura del Centro Operativo de barrio Jardín, invitado por protocolo, el opositor reforzó su crítica. “Cuando hablamos de combatir al narcotráfico en los barrios, esto nos hace retroceder diez pasos”, cuestionó, e insistió en su demanda: “Yo no estoy en ese lodo, por lo cual, tengo autoridad moral para pedir que salgan y den explicaciones”.

Por otro lado, el también candidato a intendente rechazó la polarización. “No hay dos candidatos. La propuesta de Somos Córdoba es la que mejor puede gobernar la ciudad”. Quinteros adelantó que el martes presentará “la única propuesta seria” en materia de seguridad para la ciudad.

Santos puso a disposición su renuncia en el Congreso



El diputado nacional Gustavo Santos puso a disposición su renuncia como diputado nacional, ya que se encuentra en Madrid, donde se desempeña como secretario de un organismo internacional de turismo, que le fijó un salario de más de siete mil euros mensuales. Santos dejó de percibir la dieta pero sus siete asesores continúan trabajando en Diputados y percibiendo el sueldo.

“Todo depende de Cristian Ritondo, que maneja ese tema en condición de autoridad del bloque y Ritondo dice que quiere esperar porque confía en que Santos regrese al país y ocupe otra vez su banca”, señaló un vocero del PRO.

¿Qué pasará en agosto, cuando se trate la ley de alquileres? ¿Santos regresará o continuará en la capital de España? Por ahora, la dimisión no fue aceptada, pero por las dudas, quien debe reemplazarlo es Oscar Agost Carreño, quien también fue elegido legislador provincial y ocupará una banca estratégica para Juntos por el Cambio en Córdoba.

Juez ante radicales, con aires de jefe de la oposición

El senador nacional Luis Juez decidió hacer una pausa y se tomó unos días de vacaciones tras la agitada campaña electoral provincial. Desencantado por la derrota por escaso margen, el excandidato a gobernador por Juntos por el Cambio decidió hacer una pausa y partió a un centro vacacional ubicado en el país, según contaron en su entorno.

Antes de viajar, el titular del Frente Cívico se reunió con el Foro de Intendentes del radicalismo y pronunció un enérgico mensaje en el que llamó a los dirigentes a seguir trabajando con fuerza para recuperar la provincia dentro de cuatro años. Lo acompañaba Rodrigo de Loredo, pero el senador habló casi como si fuera el jefe de la oposición, según el relato de algunos de los intendentes presentes.