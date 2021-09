En las redes, no hubo veda

Como ocurre desde hace un tiempo, la veda electoral rige para la militancia y los medios tradicionales. Dejando de lado la calle, la televisión y la radio, en el terreno de las redes sociales todo sigue igual: como si se tratara de una campaña interminable. Y allí, candidatos y militantes de todas las fuerzas, desde el viernes a las 8 de la mañana, cuando arrancó la veda, siguen publicando a favor y en contra de todos. Y ahí, al margen de algunos candidatos que siguieron subiendo en sus perfiles, el pico de tensión se vivió en la tarde del viernes con un viral de Facebook que motivó la presentación de uno de los precandidatos de JxC al Senado, Mario Negri, en la Justicia Federal. La denuncia del radical se basa en la edición del video en el que se lo acusa de pedir plata a empleados. En el video, editado, se habla de un supuesto chat y motivó la denuncia del propio líder del interbloque opositor en la Cámara baja. “Tenemos constancia de que fue pagado, quiere decir que gastan plata para difundir basura y no ideas, seguramente porque no las tienen”, dijo Negri en sus redes. Y cerró: “la campaña terminó y el lunes será otra la historia, pero hay algo que está claro: con los que no tienen límites en la ambición ni respeto por los valores no hay futuro posible”.



Un ‘empujón’ para Llaryora

La escena se produjo el miércoles cerca del mediodía. ¿El lugar? Un reconocido restaurant del Cerro de las Rosas. ¿El motivo? Pueden haber sido varios, pero lo cierto es que, por el perfil de los asistentes al cónclave, pareció tratarse de la agenda de las horas finales de la campaña. Hasta ahí, todo normal y un día más en el último tramo de los responsables de la campaña de Hacemos por Córdoba. Reunión breve, algunas caras conocidas de la política cordobesa como la del intendente Martín Llaryora, el legislador provincial y presidente del PJ, Oscar González, los principales asesores del Panal, y uno de los referentes de la agenda previa a las elecciones en el entorno de Alejandra Vigo, el diputado Paulo Cassinerio. Lo cierto es que, concluida la reunión, fueron saliendo del restaurant ubicado a metros de avenida Rafael Núñez hasta que hubo un inconveniente. El auto que trasladaba al intendente no arrancó. Problemas de batería, tal vez… lo cierto es que debieron empujar el vehículo y el titular del Palacio 6 de Julio pudo continuar con sus actividades. Más de uno, se animó a bromear de cara al 2023: “¡es un empujón para Llaryora!”.

Uepc y la fiscalización de la campaña

En la semana trascendió, a través de una nota periodística, cómo iba a actuar cada gremio de cara a las Paso y la fiscalización. Y, debido a la relación de la cúpula de Uepc con el Frente de Todos, se afirmó que el gremio docente iba a fiscalizar la elección de los albertistas y kirchneristas cordobeses. Algo que no cayó bien en las bases del gremio, como así tampoco en los mandos medios de Uepc, donde no todos están alineados con el proyecto nacional. O, si lo están, no en éstos términos. Lo cierto es que el viernes, en un bar cercano al gremio, sobre avenida Maipú, dos integrantes del sindicato docente reflexionaban sobre esto. Y, al parecer, no estaban muy contentos…



La división del radicalismo en Río Cuarto

Como en buena parte de la provincia, el radicalismo en Río Cuarto también repartió los huevos en distintas canastas ante la división de Juntos por el Cambio en cuatro listas. Y esa fragmentación, cuentan, se vio el martes pasado con el acto de la lista de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en el Imperio del Sur. Más de un correligionario conocedor de los movimientos del centenario partido en aquel sector de la provincia se percató de la presencia de ‘la 30 de Octubre’, una agrupación radical que surgió hace algunos años, que trabajó en su momento con el exintendente Juan Jure, pero que empezó a muscular y logró autonomía. Lo cierto es que, estos muchachos, a quienes algunos tildan de combativos, se alinearon rápidamente con la lista del exintendente y el concejal capitalino. Mientras que, el eje de los caudillos radicales en Río Cuarto, compuesto por el propio Jure, el legislador provincial Antonio Benigno “Toño” Rins y el exparlamentario provincial, Eduardo Yuni, quedaron del lado de Mario Negri y Ramón Mestre.



Ruidos en la Policía…

En la semana, volvieron a vivirse hechos de inseguridad en distintos puntos de la ciudad de Córdoba que alteraron el ánimo de los principales funcionarios del Ejecutivo. Por varios motivos. En primer lugar, porque se trató de la última semana previa a las Paso, y creen que se debía ajustar todo mucho más; y en segundo lugar, porque ven que no hay respuestas desde los responsables del área y se empiezan a inquietar. Ante este contexto, desde hace varios días hay un comentario que inquieta a más de uno en el edificio de la Central de Policía y es la tensión que se vive entre la Jefa, la Comisario General, Liliana Zárate Belleti; y el segundo en el escalafón, el subjefe, el Comisario General, Ariel Lecler. Celos por protagonismo, miradas de reojo y un clima que empezó a traspasar los muros del edificio de avenida Colón. De hecho, las últimas declaraciones de Lecler, cuando marcó la estadística e indicó que hay una baja del delito para el trimestre de junio, julio y agosto de 2021 si se lo compara con igual período de 2019 no cayó bien. “Las autoridades policiales eran otras, es cierto. Pero el Gobierno y el funcionario encargado de la seguridad, son los mismos”, razonó un conocedor del área.