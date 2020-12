“En los años más complicados el campo siempre responde”

Por segunda vez en la historia del premio, Rosana Negrini fue elegida Empresaria del Año. La primera oportunidad llegó en el 2008, en pleno conflicto con el campo. Esta vez, el escenario muestra algunas coincidencias aunque lejos de aquellos meses de máxima tensión entre los productores agropecuarios y el gobierno de Cristina Fernández.

Negrini tiene una hipótesis sobre por qué puede haber resultado elegida por los suscriptores de Punto a Punto en “años difíciles”. “Lo que sucede es que en los años más complicados el que siempre responde es el campo. Aquel año fue muy malo, pero lo peor llegó en el 2009, porque el 2008 lo habíamos empezado con casi todo vendido y al año siguiente es cuando el campo dejó de comprar”, sostiene la presidenta de Agrometal, la principal fábrica de sembradoras del país, ubicada en la localidad de Monte Maíz.

En diálogo con ‘Hora de Noticias’, que se emite por Punto a Punto Radio 90.7, la empresaria sostuvo que el “campo siempre responde: se enoja un tiempo pero igual siembra y cosecha y en definitiva es el motor del país. Y en un año como este, con buenos créditos, muy buena cosecha y precios, el campo salió a comprar e invertir para actualizarse en tecnología y es nuestro cliente: es el motorizador de la economía y el que mueve al país”.

—¿Cómo se explica que en Argentina el campo sea atacado?

—¿Sabés cómo se le explica a esa gente que critica al campo? Y les pido que vayan, no a vivir, sino apenas unos días a estar en el campo. Hay que entender que el campo no es de unos pocos, lo trabaja muchísima gente: el 50% lo hace en el campo propiamente dicho y el resto en las empresas ligadas al campo, en empresas como la nuestra. Nadie invierte afuera, las camionetas se usan para trabajar. El que habla de esa forma es porque no conoce el interior. Pero no estoy hablando del campo donde hay una casa en el medio de la nada, sino de los pueblos del interior del interior, donde tenemos educación, salud y es todo más chico pero lo tenemos: los que hablan de potentados es porque no entienden nada de la Argentina.

—Hay una falta de federalismo muy marcada.

—El gobierno de Córdoba conoce el interior y nos apoyan, Pero no así el gobierno de Buenos Aires (se refiere al Gobierno nacional) de cualquier partido político, y acá incluyo al anterior y a los que estuvieron antes. Siempre pasa lo mismo: llegamos como cámara y tratamos de hacerles entender cómo funciona esto, pero no hay forma, porque ellos viven en Buenos Aires: el mundo está circunscripto a ellos. No existe el federalismo en este país.

Ninguno igual. Negrini pone de relieve que este año la firma que fundó su padre, Juan Carlos Negrini, está cumpliendo 70 años. Los festejos quedaron para más adelante, cuando el Covid y los protocolos lo permitan. “A lo largo de este tiempo hemos tenido años duros, difíciles, pero como este ninguno. Más, por la situación que se presentó: cuando todo el mudo estaba parado, nosotros teníamos que trabajar porque ya teníamos vendido todo el año”, dice la empresaria al frente de una compañía con más de 350 empleados.

“El gran objetivo que nos trazamos fue organizarnos. No fue fácil porque cuando el Covid llegó a Marcos Juárez se frenó todo en la zona. Después, el virus pasó a Monte Maíz y entre contagiados y aislados más del 10% del personal quedó sin trabajar. Desde ese punto de vista, el de la logística y el manejo de los recursos humanos, fue un desafío”, asegura.

De cara al 2021, Negrini no escapa a las sensaciones que tiene el campo desde el conflicto del 2008 con el gobierno: una mezcla de incertidumbre y temor. “Tenemos una sequía y aún no sabemos cómo repercutirá en la cosecha; no está claro qué va a pasar con las tasas de interés de los bancos; y después están las incógnitas ligadas a la economía, como una posible devaluación y a la política, por posibles retenciones”, sostiene Negrini.

Todo ese combo permite prever un 2021 complejo, “pero de todas maneras estamos proyectando un año de mucho trabajo, como 2020. El primer trimestre del año próximo lo tenemos vendido y la proyección es cerrar entre un 15% y un 20% por arriba de este año”.