En Provincia creen que la pandemia ayudó a que la evasión no se dispare

Esta semana se conoció que en junio la recaudación provincial fue de $25.208 millones, lo que implica un crecimiento nominal del 27% respecto al mismo mes del año 2019, pero una caída interanual del 9% en términos reales al considerar la inflación. Aunque malo, el dato puede ser interpretado como un quiebre de tendencia tras los meses de abril y mayo en que la caída real había sido del 20% y del 13% respectivamente. ¿Qué está pasando con el comportamiento de los contribuyentes y con los niveles de mora durante el aislamiento al que nos obliga el Covid-19? Con más de 100 días desde el inicio de la cuarentena, desde el Ministerio de Finanzas ya pueden hacer algunos análisis y conjeturas al respecto.

“Nuestro temor fue muy grande, toda la actividad se ha detenido mucho, pero en realidad la recaudación no ha caído tanto. En parte porque lo que estamos viendo analizando datos es que, como el nicho de evasión es grande, la cuarentena se presenta como una barrera que es más bloqueante para las operaciones en negro que para las operaciones en blanco. Moverse, transportar mercadería o trasladar dinero físico se volvió muy complejo y tiene muchas restricciones. Por eso, lo que estamos viendo con los datos es que aparecen más operaciones y más CUIT retenidos por los agentes que los que teníamos hace un tiempo y eso en parte compensa la caída del nivel de actividad”, comenta Heber Farfán, secretario de Ingresos Públicos del ministerio de Finanzas de la Provincia.

Y explica: “un almacén que tenía un proveedor en negro tuvo que salir a buscar uno habilitado, porque el que estaba en negro tiene complicado acceder a la mercadería o no puede moverse con tanta facilidad. Entonces el almacén termina comprando a un mayorista formal. El régimen nuestro de agentes de percepción se ha incrementado o en todo caso podemos decir que el nivel de actividad cae, pero el nivel de los agentes de retención no cae o no cae tanto. La pandemia y la cuarentena nos ayuda más que cualquier inspector, hay menos operaciones en negro, vemos cierto blanqueo. Las dificultades para moverse en negro redujeron la evasión”.

Esa conjetura a la que pueden arribar viendo los números y los registros que muestra la Matriz de Riesgo Fiscal con que trabajan en Finanzas se refuerza con la información que da cuenta de que, pese a la caída de la actividad económica, no están viendo un aumento importante de la mora. “Si hacemos una división entre comportamiento normal y anormal podemos decir que no estamos viendo que se hayan disparado las conductas anormales. No ha crecido, y nuestra presunción es que ha habido una formalización por las trabas más fuertes para operar en negro que para operar en blanco”, dice Farfán. En esa línea detalló que los contribuyentes de Ingresos Brutos cumplidores rondan el 70%, 75% y hoy los niveles de evasión y elusión se siguen manteniendo en esa franja de 30% a 25%. “También hay un aumento muy grande las transacciones y ventas digitales. Mercado Pago, según lo que vemos, está creciendo un 100% como agente de retención”, subraya el funcionario.

Deudas: una moratoria quedaría recién para la postpandemia

Luego de que la Afip confirmará una moratoria para pymes, monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro que tengan deudas impositivas y de la seguridad social, muchos empresas y contribuyentes cordobeses están esperando señales al respecto de la Provincia. Por ahora, eso no está en la agenda de corto plazo. “Hoy no estamos pensando en esquemas de moratorias ni planes de pago. La verdad que tiene sentido la moratoria cuando haya algún viso de que se está recuperando algo o que terminó la pandemia. Seguramente puede haber algún mecanismo o incentivo cuando esto termine o tengamos claro que esto termina. Hoy no sabemos cómo sigue o si avanzamos y volvemos para atrás”, señaló Farfán.

Recaudación: dos años de caída

Con el dato de junio, la recaudación de la Provincia cumplió 2 años de caída. Según informó Finanzas, “la persistente crisis nacional que comenzó en el año 2018 produjo caídas en la recaudación real, acumulando al mes de junio de 2020, 24 meses de caída real en los ingresos provinciales. Esto significó una pérdida de ingresos que a lo largo de 2 años acumuló $46.818 millones (más de 2 veces la recaudación promedio mensual de 2020), esto es una pérdida de un mes de recaudación por año”.