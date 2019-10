En Ushuaia esperan el arribo de 431 cruceros

R.P.

En Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, donde también se encuentra el puerto turístico más importante del sur, esta temporada 2018/2019 de crucerismo que se extenderá hasta el 8 de abril de 2020, asoma como record.

Según las previsiones de la Dirección Provincial de Puertos, se esperan recibir 431 arribos lo que representa un crecimiento de entre un 15% y un 20% más que la temporada pasada, cuando se registraron 392 recaladas, por lo que se estima que este año el número de visitantes será aún mayor.

Esto representaría una temporada record en llegada de embarcaciones al puerto de Ushuaia, con una una cifra nunca superada en el desembarco de turistas. El año pasado desembarcaron más de 100 mil personas durante toda la temporada.

Una de las novedades será el arribo del MSC Magnifica, el 1 de febrero, que tiene la particularidad de hacer la navegación alrededor del mundo y va a pasar una noche en la ciudad.

Otra de las estrellas será el crucero más grande de la temporada: el Celebrity Eclipse con poco más de 317 metros de eslora y cuyo arribo está planificado para el 13 de diciembre.

Los comerciantes de la zona, también castigados por la crisis, ya se están preparando para esta temporada alta de turismo en la ciudad.

Los responsables del reciente lanzamiento de la marca destino de la ciudad –ahora llamada Visit Ushuaia– comentaron que están “cada año más preparados para recibir esta enorme afluencia de turistas extranjeros”.

Marcelo Lietti, presidente de la Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia, afirmó: “Tenemos infraestructura, personal y una ubicación estratégica que nos brinda cada vez más trabajo. El puerto de Ushuaia es central para nuestra actividad”.

El destino Ushuaia

Ushuaia es la capital de la Provincia de Tierra del Fuego y uno de los destinos imperdibles del país. Se la conoce popularmente como la ciudad más austral del mundo o del “fin del mundo”.

Debe su nombre a su emblemática bahía de Ushuaia, a la que los yámanas llamaban ush (al fondo) y waia (bahía o caleta), que se interpreta como bahía profunda o bahía al fondo.

Está ubicada en un valle rodeado por la cordillera de los Andes y al sur por la bahía y las costas del canal Beagle, paso interoceánico que hace de su puerto uno de los más visitados del continente.

Se la conoce también por ser la puerta de entrada más activa al turismo nacional e internacional que busca aventurarse al continente Antártico.

Algunos datos

Ushuaia tiene 80.000 habitantes y recibe 450.000 turistas por año.

Sus especialidades gastronómicas son la merluza negra, la centolla y el cordero fueguino.

Es el primer puerto turístico del hemisferio sur.

Entre sus actividades se cuentan navegación, vuelos en helicóptero, el tren del fin del mundo, deportes invernales, deportes de trail, trekking, running, deportes náuticos, deportes de montaña, mototurismo, camping, senderismo y expediciones en 4x4.

PULLMANTUR SUMARÁ UN NUEVO BARCO EN 2021

Pullmantur Cruceros sumará un nuevo barco a su flota en abril de 2021, con el cual incrementará su capacidad en un 30 % respecto a 2020. Concretamente, se tratará del Grandeur of the Seas, un barco perteneciente a la clase Vision, de Royal Caribbean International. Esta incorporación es el primer paso de su plan estratégico de crecimiento futuro, destinado a convertir a Pullmantur Cruceros en la naviera más exitosa de todos los tiempos en España y Latinoamérica.

Antes de comenzar a navegar con Pullmantur Cruceros, el Grandeur of the Seas se someterá a un proceso de revitalización llamado Pullmanturizing ya que no se tratará de una actualización al uso, sino de una renovación de las instalaciones y diseños así como un cambio de su nombre en línea con el posicionamiento de Pullmantur Cruceros. En su primera temporada (verano 2021), el buque navegará por los mares del Norte de Europa y las ventas se abrirán a principios del próximo año.