Encuentro Vecinal invitó a charlar a Luis Juez y Soledad Carrizo para discutir un frente, "preparado pero no tumultuoso"

Consideró que se puede armar un frente opositor para las elecciones del año que viene, pero puso condiciones: tiene que ser algo preparado, no tumultuoso.Al hablar sobre la realización de un encuentro partidario que se realizará el sábado 26 de octubre, Aurelio García Elorrio dijo que Encuentro Vecinal está realizando una investigación para que se sepa la verdad sobre lo que pasó en el Neonatal, con cinco bebés muertos y muchos con lesiones de distinta magnitud.

“Si el peronismo sigue en el gobierno nunca se sabrá la verdad sobre el Neonatal, dijo a modo de sentencia.

Bullrich hizo equilibrio entre Juez y Quinteros: "que ellos arreglen sus problemas políticos"

El juicio por la tragedia en este hospital comenzará el 18 de enero próximo en la Cámara Séptima del Crimen, que será presidida por Norma Soria y los principales acusados son el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la enfermera Brenda Agüero, la última acusada de ser la autora material de los crímenes.

En diálogo con "Punto y Aparte", el programa de radio Punto a Punto (90.7), García Elorrio contestó “no hay duda que sí” cuando le preguntaron si el año que viene debe debe haber un frente opositor al cordobesismo que lideran el gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti. Amplió que “tiene que ser algo preparado y no tumultuoso, es decir que con esto me refiero a algo bien armado, con tiempo”.

Dijo que hay dos temas de la gestión de Llaryora que le preocupan mucho: “los abortos y lo que pasó en el Neonatal”.

-¿Qué es lo que pasó en el Neonatal?

-“Mientras el peronismo gobierne en Córdoba, nunca se va a saber la verdad sobre el Neonatal, que no es la verdad construida para el juicio que van a hacer… estoy hablando de la verdad profunda de lo que pasó en el Neonatal, que no es lo que llegó al Poder Judicial. Se cometió el error de dejar al gobierno provincial hacer la investigación y cometer sus travesuras. El gobierno trabajó para que esto no saliera. Y trabajó bien porque como era un año un año electoral… pero nosotros tenemos las pruebas y en su momento la vamos a aportar. Hubo una intervención en el inicio de la investigación, pero en horas, nuestra investigación estará terminada.

-Por qué esperaron?

-Porque estaba trabajando la Justicia y somos respetuosos. Cuando vimos ese trabajo, nos dimos cuenta que como ciudadanos teníamos el deber de hacer otra investigación, recolectar información. Hubo gente que trabajó para que lo más importante esté. Nosotros nos vamos a encargar de que se sepa.

-¿Quiénes están trabajando?

-Exlegisladores, legisladores, la gente de Asoma (Asociación Mutual Alvear)… Bueno, tiene que haber un cambio en Córdoba.

Martín Juez: “no estoy seguro que el 100% del radicalismo quiera un candidato de su partido para las elecciones a gobernador”

-El año que viene hay elecciones… ¿puede haber un frente electoral para las legislativas?

-Si hay ideas claras y un plan de gobierno, obviamente sí. Por eso hay que ver qué diputados se mandan al Congreso. Esto lo contesta García Elorrio a título personal, porque mi partido tiene gente que piensa.

El encuentro del encuentro

“Todos los años hacemos ‘el encuentro del encuentro’ y reflexionamos sobre quiénes somos y adónde vamos y siempre lo hacíamos nosotros, los que conformamos Encuentro Vecinal. Este año, los jóvenes del partido indicaron que debía abrirse la convocatoria y por eso invitamos a miembros de la sociedad civil, políticos de otras agrupaciones y periodistas”, señaló el ex legislador provincial. Y allí resaltó que los invitados de este año serán el senador Luis Juez y la diputada Soledad Carrizo.