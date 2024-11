Ente de control desata el cruce entre la UCR y el PJ, con el foco puesto en el RIGI cordobés

A través de un proyecto de ley que tiene estado parlamentario, la bancada UCR impulsa crear un Ente de Control del RIGI en la provincia. Todavía está latente el cruce desatado por el rechazo de Juntos por el Cambio al artículo 3 –“delegación” de facultades al gobierno– de la ley que sancionó el pasado 16 de octubre el oficialismo junto a sus aliados. Lo que dio en llamarse el RIGI a la cordobesa. Con la adhesión de Córdoba al RIGI de Javier Milei, la UCR –mediante la iniciativa de Gustavo Botasso– puso la lupa en “el RIGI cordobés” y fogonea la creación de un Ente, con participación de la oposición, para evitar el manejo discrecional del gobierno de Martín Llaryora.

En los fundamentos, el autor del proyecto advierte que la conformación del órgano autárquico, que replica lo que hizo el gobierno nacional al emitir la resolución 814/2024 -por la cual crea un Comité Evaluador de Proyectos RIGI- busca garantizar la transparencia en la implementación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversores en la provincia. De esta manera, la oposición propone dar paso a la constitución del Ente que tiene como competencia evaluar las solicitudes de adhesión al RIGI y los planes de inversión presentados por los VPU (Vehículos de Proyectos Únicos) en Córdoba.

Botasso afirmó a PERFIL CÓRDOBA que “es necesario tener un Ente no sólo de control, sino de estudios de factibilidad y de impacto, para que esos incentivos a las grandes inversiones sean bien viabilizados y en los lugares donde realmente están haciendo falta y en un orden de prioridad”.

El gobierno llaryorista fijó en la ley de adhesión al RIGI de Milei medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales, como así también extender los beneficios a otros emprendimientos que no se encuentren incluidos por la norma nacional. Además, la Provincia se reserva la potestad de incrementar los beneficios ya dispuestos por la ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Nueva estructura

Ante la consulta de si la creación de este Ente apunta a despejar el manejo discrecional del Ejecutivo a la hora de aprobar y viabilizar los proyectos en el marco del RIGI cordobés, el parlamentario admitió que “puede verse de esa manera” pero que, en todo caso, “es tratar de corregir lo que en algún momento no se hizo”.

El integrante del bloque UCR destacó que se trata de “una buena oportunidad” para “ser más equitativo con el interior” a la hora de canalizar las inversiones que pueden llegar. Sostuvo, además, que la idea “es generar un órgano de contralor, pero también que efectivice el cumplimiento de las leyes vigentes”. “No es sólo el contralor para la transparencia, también tiene que ver con el cumplimiento de las leyes vigentes en Córdoba que son muy distintas muchas veces a otras provincias”, dijo el radical en defensa de la iniciativa.

En cuanto a la posibilidad del rechazo por crear una nueva estructura con un directorio y un cuerpo de funcionarios, Botasso respondió: “Me parece que no”. A renglón seguido, evaluó que “puede tener cierta resistencia de que sea un órgano autárquico y que requiera de una administración con recurso propios”.

En este punto, argumentó que “esos recursos pueden devenir del porcentaje de las mismas inversiones que se hayan destinado a los estudios científicos”. “A todo lo que hace a la necesidad que van a aportar claridad, transparencia en la diversidad de inversiones que se puedan llegar a hacer”, agregó.

Sobre la base del modelo del Comité Evaluador de Proyectos RIGI que se crea por resolución del Ministerio de Economía de la Nación, el opositor señaló que se impulsa crear en Córdoba “un órgano con una proyección y una constitución un poco más amplia” porque “da la participación no solamente al Poder Ejecutivo (gabinete productivo provincial), sino también al Poder Legislativo –con representación de la oposición– y de control del Tribunal de Cuentas incluso”.

Asimismo, se propone sumar a la UNC y, a través de un consejo consultivo, a todos los sectores productivos en base al modelo público-privado que ya es una marca registrada en Córdoba. “Lo que queremos es que lleguen inversiones tanto del sector nacional como internacional y que esas inversiones estén bien distribuidas, bien materializadas. Y, sobre todo, también, con acciones bien transparentes porque tienen un órgano de control que no permitiría absolutamente nada de lo que muchas veces sucedió en la Argentina”, apuntó.

Botasso, sin ánimo de polemizar, pidió que su proyecto sea analizado en el ámbito legislativo. La idea es que se dé el debate en comisión -sin presión- “para que se pueda enriquecer entre todos”, cerró.

Qué dicen desde el oficialismo

El legislador Ricardo Sosa sostuvo que no le encuentra sentido al proyecto de la UCR. La voz cantante en la defensa del RIGI a la cordobesa cuando se sancionó la ley provincial adujo: “No me parece que se cree una estructura burocrática para eso. En tal caso, el Ejecutivo tiene todas las facultades”. “Crear un organismo para ver qué inversiones vienen y decirles si o no… algunos quieren regular todo”, refutó el oficialista al rechazar la idea de “armar una estructura burocrática, costosa, y agregando personal, para controlar las inversiones”. “Las inversiones vendrán o no, y listo”, acentuó.

El parlamentario y exministro durante la era Schiaretti defendió la norma aprobada por la Unicameral. “Nosotros planteamos que al RIGI nacional le sumamos los beneficios de la legislación vigente en la Provincia en lo que hace a la promoción de inversiones. Y, además, tiene la particularidad que dice que a los sectores que menciona el RIGI nacional, la provincia puede agregar otros”, esa es la cuestión de fondo”, explicó. “Se verá si las inversiones encuadran dentro de la promoción industrial, por ejemplo. Se aplica y a otra cosa. No hay nada que estudiar: si la inversión es o no es”, aseveró el schiarettista. De esta manera, quedó abierta la discusión en torno a la iniciativa opositora.