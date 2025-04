El primer Belgrano-Boca de Zielinski en el Gigante de Alberdi

A Ricardo Zielinski, los hinchas de Boca lo tienen en alta estima, aunque su desembarco en el club de la Ribera no haya sido más que un rumor alguna vez.

Como botón de muestra, vale recordar que el mismísimo Diego Maradona, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del Xeneize, lo llamó para felicitarlo, cuando Belgrano ascendió a Primera División en 2011 y mandó a River a la B Nacional por primera y única vez.

“Esperemos estar a la altura”, dijo ‘El Ruso’ en el arranque de la semana previa al partido del próximo sábado con Boca, que llegará a Córdoba como puntero de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

“Si no ganas, no alcanza”, afirmó el DT de Belgrano sobre la necesidad de revertir el mal comienzo de temporada y sumar puntos para tratar de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

“Es un gran equipo, que nos obligará a tomar algunas precauciones, pero lo importante es que nosotros hagamos un buen partido. Caso contrario, sea Boca o cualquier otro adversario, tendremos pocas chances”, señaló respecto al duelo ante el conjunto que dirige Fernando Gago.

“Los empates no sirven demasiado. Si no ganas, no alcanza”, añadió el DT del Pirata respecto a la necesidad de revertir el mal comienzo de campeonato y tratar de meterse en el lote de los ocho equipos que disputarán los playoffs del primer certamen de la temporada 2025.

ESTRENO EN 2011. Mansanelli y Riquelme disputan la pelota en el primer Belgrano-Boca de Zielinski. Fue empate sin goles en La Bombonera. /// CEDOC PERFIL

Invicto en La Bombonera

Como entrenador de Belgrano, Zielinski enfrentó ocho veces a Boca (dos triunfos, tres empates y tres derrotas), aunque nunca lo hizo en el Gigante de Alberdi. La primera vez fue en La Bombonera, el 16 de octubre de 2011, y fue 0-0 ante el elenco que conducía Julio César Falcioni.

En aquel encuentro, correspondiente a la 11° fecha del Torneo Apertura, el Celeste se presentó con esta alineación: Olave; Turus, Lollo, Pérez y Quiroga; Mansanelli (Grana), Farré, Rodríguez y Parodi (Mancuello); Vázquez y Pereyra (Almerares). Entre los titulares del equipo azul y oro estuvieron Juan Román Riquelme, actual presidente boquense, y Walter Erviti, el entrenador al que Zielinski sucedió en su reciente regreso a la ‘B’.

En el Estadio Alberto J. Armando, ‘El Ruso’ suma otros dos antecedentes como DT belgranense: una nueva igualdad sin goles, en el Torneo Final 2013; y el triunfo 3-2 del Torneo Final 2014 sin público en la cancha y con tantos de Emiliano Rigoni, Luciano Lollo y César Pereyra para la visita. En ambos partidos, el cuadro anfitrión estuvo conducido por Carlos Bianchi.

Como entrenador de Belgrano, Zielinski enfrentó ocho veces a Boca. Tres partidos fueron en la cancha del equipo azul y oro, y cinco encuentros se disputaron en el Estadio Kempes.

Los otros cinco Belgrano-Boca de Zielinski tuvieron como escenario el Estadio Kempes. Allí el Pirata cosechó un triunfo (3-1 en el Inicial 2012, tantos de Sergio Rodríguez, Víctor Aquino y Guillermo Farré) y un empate (1-1 en el Clausura 2012, gol de Matías Giménez) ante los conducidos por Falcioni.

También dos derrotas frente al elenco de Bianchi (1-2 en el Inicial 2013 -tanto de Sebastián Carrera-, y 0-1 en 2014) y otro traspié por la mínima diferencia en 2015, frente al Boca de Rodolfo Arruabarrena. En ese último enfrentamiento, el 26 de julio de 2015, por la 18° fecha del Campeonato de Primera División ‘Julio Humberto Grondona’, el estratega de Belgrano dispuso esta formación: Olave; Barrios (Affranchino), Lollo, Aveldaño y Quiroga; Carrera (Bueno), Farré, Esteban González y Velázquez (Lucas Zelarayan); Márquez y Pereyra.

ÚLTIMA VEZ EN ALBERDI. El 28 de setiembre de 2024, Belgrano venció 2-0 a Boca, con goles de Nicolás Fernández y Franco Jara. /// CEDOC PERFIL

Visitante ilustre

Boca lleva medio siglo sin poder ganarle a Belgrano en Alberdi. Su última victoria ante el Pirata en el Estadio Julio César Villagra fue el 15 de setiembre de 1974, por la 9° fecha del Campeonato Nacional. Aquel partido, también válido por la Zona A, favoreció 2-1 al Xeneize. Marcelo Trobbiani y Enzo Ferrero pusieron en ventaja al conjunto de la Ribera porteña, y José Omar Reinaldi descontó para el dueño de casa.

Desde entonces, Belgrano y Boca animaron en reducto celeste dos juegos amistosos (2-1 en 1976; y 2-1 en 1986, con ‘la Chacha’ Villagra integrando la alineación titular del elenco cordobés) y tres partidos oficiales (1-1 en la Superliga 2018/2019; 4-3 en la Copa de la Liga 2023; 2-0 en el Torneo de la Liga Profesional 2024) en el escenario de la calle Arturo Orgaz.

Belgrano y Boca se midieron en 20 ocasiones en el Estadio Julio César Villagra. El historial marca 6 triunfos del Pirata, 5 empates y 9 victorias del Xeneize.

En terreno belgranense, donde se midieron por primera vez el 25 de mayo de 1938 (victoria 3-2 del local), Belgrano y Boca disputaron 20 partidos. En 14 amistosos, el Xeneize domina las estadísticas con ocho triunfos, tres empates y tres derrotas. En el historial oficial, que tiene seis capítulos y arrancó el 26 de noviembre de 1972, con empate 2-2 (doblete de Carlos ‘Chupete’ Guerini para la ‘B’, en la 9° fecha del Campeonato Nacional), el local se impone con tres festejos, dos igualdades y un traspié.

MEDIO SIGLO SIN VICTORIAS. Reinaldi maniobra ante Mouzo. Fue el 15 de setiembre de 1974, cuando Boca ganó por última vez en Alberdi. /// CEDOC PERFIL

En Alberdi, sin la ‘B’

El debut de Boca en la cancha de Belgrano fue el 1 de marzo de 1931, en un amistoso frente a Instituto que ganó 3-2. El cordobés Florentino Vargas, autor de los dos tantos de La Gloria, marcaría cuatro meses más tarde el primer gol del equipo azul y oro en la era profesional. El Xeneize también registra otras siete presentaciones en el Gigante de Alberdi: cuatro ante Talleres, una frente al seleccionado de la Liga Cordobesa de Fútbol y otra contra River.

Boca jugó su primer partido en Alberdi ante Instituto, en 1931. En el reducto belgranense también enfrentó a Talleres, River y el seleccionado de la Liga Cordobesa.

Con el Albiazul se midió en cuatro amistosos (3-2 en 1968; 1-1 en 1958; 3-0 en 1960; 0-1 en 1973 con gol de Mario Kempes, quien jugó a préstamo en la ‘T’, cedido por Instituto) y en la Ronda Final del Nacional ’74 (derrota 2-1). Frente al representativo de la Liga se presentó el 18 de junio de 1961, logrando su victoria más abultada en territorio cordobés (8-0); y contra el Millonario jugó el 30 de diciembre de 1958, perdiendo 1-2 en el marco del Torneo Cuadrangular Copa Congreso de Periodistas Deportivos.