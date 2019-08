Entre planteos y recusaciones se dirime si comenzará juicio a Bechis

por María Ester Romero

Diego Alejandro Bechis, el hombre que quiso ser reelecto intendente de Pilar postulándose desde la cárcel, será juzgado por la Cámara 10° del Crimen. Junto a funcionarios de su gestión y concejales oficialistas está acusado de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad por la venta de terrenos adyacentes al río Xanaes.

Aún no está claro si el juicio se abrirá el próximo jueves, 29 de agosto, día en que el tribunal fijó el comienzo de la audiencia. El abogado Alejandro Zeverín, defensor de Pablo Iván Ghío uno de los acusados, presentó un certificado médico que le prescribe reposo ambulatorio “sin actividad laboral”, luego de una cirugía que le practicaron el 6 de este mes. Los jueces lo resolverán el miércoles y será dirimente sobre si se pondrá o no en marcha el proceso.

El fiscal que llevará la acusación será Pablo Sironi, acompañado por la instructora, Patricia Baulies. La funcionaria fue recusada y confirmada.

El viernes pasado fueron designados los 12 jurados populares que integrarán el tribunal.

Qué se juzga. Según la acusación, se celebró un contrato de cesión de derechos posesorios, que en realidad implicaba la transmisión de dominios, sobre 11 hectáreas en la costanera. La Municipalidad de Pilar tenía más de 20 años de posesión pública, pacífica, ininterrumpida y continua. Esos terrenos fueron, presuntamente, cedidos a un particular que actuó como testaferro de Pablo Iván Ghío. La venta sucedió en 2016. En ese momento Ghio era director de Juventud y Deportes del municipio por lo cual no podía figurar en la transacción. En su actividad particular era un reconocido empresario de la noche y por ello la fiscal Baulies consideró que la maniobra se perpetró en su beneficio. El contrato lo obligaba a construir boliches en el predio. Cuánto se pagó. Por las 11 hectáreas de tierra se pagó $1 millón, financiado en tres años. La tasación oficial estimó su valuación real, en ese momento, en $50,7 millones, lo que significó una venta a precio vil.

Ilegal. Otro reproche al intendente es que no observó el procedimiento administrativo previsto en la ordenanza que regula las contrataciones municipales ni la Constitución provincial. La cesión se hizo en forma directa, sin licitación ni subasta.

INTERROGANTES SOBRE SU SALUD

No pasa desapercibida la situación de salud de Diego Bechis. En diálogo con PERFIL CORDOBA, su defensor Carlos Hairabedián recordó la condición en la cual permanece detenido en la cárcel de Bouwer mientras recibe tratamiento oncológico.

Sus antecedentes sanitarios, sin embargo, también están bajo la lupa de la Justicia. En 2017, Bechis fue operado por un tumor pancreático. Según constancias médicas, le extirparon el bazo. Luego de ser detenido, el año pasado le diagnosticaron recidiva del mismo tumor. Pero, los sucesivos estudios a los que fue sometido presentaron discordancias. Una tomografía realizada en julio de 2017 en el Hospital Rawson informó ausencia del bazo por haberle sido extirpado, en el PET realizado al año siguiente se le diagnosticó una imagen sospechosa “en región anterior del bazo”, el órgano que en teoría había sido extraido.

Por esa inconsistencia, la Cámara 10ª del Crimen remitió los antecedentes a la fiscalía de turno para que investigue la participación de los facultativos que atendieron y evaluaron a Bechis. La causa está en la fiscalía de Instrucción a cargo de José Bringas.