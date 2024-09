Entrevista a la adolescente hija de una mamá y dos papás: tres apellidos y una historia de amor

La Justicia de Córdoba aceptó recientemente el pedido de filiación de una adolescente respecto a su padre biológico, pero sin abandonar el apellido y el vínculo con el hombre que reconoce como papá desde que nació. La resolución fue del juez de Familia N°2, Gabriel Tavip, quien declaró inconstitucional el artículo 558 del Código Civil que sólo admite la doble filiación.

Cada vez más los tribunales reciben y aceptan las situaciones de hecho a partir de las múltiples formas de familias y vínculos que se generan en la sociedad.

PERFIL CÓRDOBA entrevistó a la protagonista de esta historia. Hasta hace poco ella era Carmela Ruiz Díaz Dratman. Ahora sumó un nuevo apellido, Sande, el de su papá biológico a quien conoció hace tres años después de un ADN que confirmó la filiación.

Lo notable y extraordinario del caso es que la mamá de Carmela y los dos papás, el que la crió (Juan Ruiz Díaz) y el biológico (Martín Sande) confluyeron para acompañar a la joven en la definición de su identidad.

Una mujer, dos papás: la Justicia de Bell Ville le autorizó llevar los apellidos del padre biológico y afectivo

Carmela hoy vive en Buenos Aires donde estudia Ciencia de Datos en la UBA. El resto de las familias -su mamá y Juan ya no son más pareja- viven en Salsipuedes, Córdoba y La Rioja. A pesar de la distancia, se siente cercana a todos.

-Es común conocer conflictos donde dos no se ponen de acuerdo, acá fueron cuatro y lo lograron.

-Más allá de cómo nos llevemos los cuatro, en realidad yo soy la única que se lleva bien con todos. Y todos me quieren a mí.

-¿Cómo se te ocurrió ir la Justicia?

-Después de hacerme el ADN legalmente tendría que haberme puesto el apellido de mi papá biológico. Pero, no quería sacarme el apellido que era mi nombre de toda la vida. A los 17 años no podía ser de repente otra persona. Era mi identidad. Al mismo tiempo, yo aceptaba en mi vida a mi nuevo papá. Me parecía importante también llevar su nombre.

-¿Cómo llegaron a encontrar el camino de la triple filiación con tu abogada?

-Ella me comentó que podíamos llegar a hacer eso, era difícil pero podíamos lograrlo. Yo, obvio, contentísima.

-¿Cómo son los vínculos en la actualidad?

-Yo ahora estoy viviendo sola en Buenos Aires. Estoy lejos de todos pero soy muy familiera y tengo mucho vínculo con todos. A mi mamá la tengo acá cada dos semanas visitándome. A mi papá lo llamo todos los días. Juan es mi papá no biológico. Somos muy unidos desde que soy chica. Todos los días hacemos videollamada. Martín, mi papá biológico, viaja tanto a Buenos Aires que nos vemos muy seguido. Anteayer vino e hicimos un picnic, después nos fuimos al Ateneo a pasear. Pasamos mucho tiempo de calidad juntos. Todo el tiempo estamos creando ese vínculo nuevo porque por más que lleva tres años siguen siendo muchos los perdidos.

-Entre ellos, Juan, Martín y tu madre, ¿cómo se llevan?

-No se habla ninguno con ninguno.

-¿Pero los tres te apoyaron?

-Si. A mí me llena el corazón que dejen sus cosas de lado por lo que yo quiero y por lo que me quieren a mí.

-Un caso como el tuyo rompe el modelo normado de familia, mamá, papá y dos hijos.

-La verdad que sí. En mi egreso era muy gracioso porque tenía 3 papás, siete hermanos y una mesa enorme. Mi papá (Juan) y mi mamá tuvieron dos hijos más. Hasta ahí era lo común. Después se separaron y él tuvo otra hija. Martín tiene tres hijos más.

-¿Cómo es el vínculo con tus hermanos?

-Yo amo a mis hermanos. Paso bastante tiempo con ellos. Soy la más grande, imaginate estoy rodeada de bebés. Soy muy fan.

-¿Qué rescatás de tu historia?

- Me parece muy importante porque todos dejaron de lado sus diferencias y peleas. Yo sí los quiero a todos. No imaginas lo feliz que me hace tener tanta familia.

Planazos para el fin de semana: qué hacer este jueves, viernes y sábado en Córdoba