Epec advirtió por una nueva modalidad de estafas: “No hay ninguna tarifa especial para jubilados”

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) advirtió por una nueva modalidad de estafas a los jubilados mediante el supuesto ofrecimiento de una tarifa especial.

“Venimos observando que esta es una práctica que ha comenzado a crecer en los últimos tiempos lamentablemente, sobre todo en la oferta que se le hace a los jubilados de una tarifa especial, particular para jubilados”, explicó el vocero de la compañía Alfredo Camponovo.

“No hay ninguna tarifa especial para jubilados”

“Lo primero que hay que decir es que dentro del cuadro tarifario de Epec no hay ninguna tarifa especial para jubilados, no existe una tarifa para jubilados. Por lo tanto ya de entrada quien recibe una llamada y le ofrecen este tipo de cosas que directamente corte la llamada porque es un intento de estafa”, aclaró en declaraciones a Canal 10.

“Hay otro tipo de situaciones que se plantean, donde le ofrecen que vemos que usted tiene una deuda, que le vamos a enviar un código por Whatsapp. Epec jamás manda un código por whatsapp porque cuando Epec hace una llamada los datos del usuario ya los tiene”, precisó el funcionario

Además detalló que “en el sistema propio de Epec ya figura el nombre, el DNI, el número de contrato, el número de medidor, el número de cliente, en qué nivel de la segmentación está”.

“Todo eso ya figura en el sistema. No tenemos por qué desde Epec pedirle al usuario ningún dato particular. Las únicas llamadas que se están realizando en este momento son llamadas para aquellos usuarios de tarifa social que no han completado el formulario RASE y que por lo tanto corren el riesgo de perder la tarifa social. Las únicas llamadas que se están realizando es para invitar a esos usuarios a que completen el formulario, pero no hay ninguna otra cosa que se esté haciendo desde la empresa”, insistió Camponovo.

“Quienes reciban estas llamadas y tengan dudas que las desestimen. Y que directamente se comuniquen al 0800-777-0000, y si no que lo hagan a través de nuestras redes sociales. Cuando reciban un llamado, pidan nombre y apellido que esto es lo fundamental”, concluyó el vocero de la empresa estatal.

Consumo responsable

También le pidió a los usuarios del servicio “hacer un uso responsable de la energía” y que pongan el aire acondicionado a 24 grados.

“Tenemos que tener en cuenta que por cada grado que bajamos en nuestro aire acondicionado el consumo aumenta entre un 8 y un 10%. Y eso hace que el sistema en general comience a trabajar sobreexigido”, expresó Camponovo.