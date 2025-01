EPEC: el gobierno provincial explica su transformación en Sociedad Anónima

En una decisión que ha generado revuelo, el gobierno de Córdoba anunció la transformación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una Sociedad Anónima (SA). El funcionario elegido fue el ministro de Comunicaciones, Daniel Pastore, quien ofreció detalles sobre este cambio, subrayando que no implica la privatización de la empresa, sino una adecuación a normativas nacionales.

El funcionario justifica esta medida a una normativa sancionada el año pasado por el gobierno nacional de Javier Milei que obliga a las provincias a adecuar sus entes públicos a un nuevo marco legal.

“Esto no significa en absoluto la privatización o el interés del gobierno provincial de incorporar capitales privados a EPEC. Se trata de un proceso de adecuación al nuevo esquema que está montando el gobierno nacional, al que nos tenemos que ajustar. La Legislatura de Córdoba nos dio esa indicación el año pasado”, aseguró.

El ministro destacó que este proceso también incluye a otros organismos: las terminales de ómnibus y distintas agencias provinciales. En el caso de EPEC, la conversión a SA permitiría ampliar sus funciones y acceder al mercado de capitales, algo que, según Pastore, mejorará su capacidad operativa sin comprometer su carácter estatal.

En la charla, comparó esta transformación con otros casos provinciales: “Nosotros tenemos Caminos de las Sierras y Bancor, que funcionan muy bien bajo esta modalidad funcional. No se trata de sumar capital privado, sino de adaptarnos para no perder operatividad en un marco económico exigente”.

"Lo que tenemos que dejar en claro es que el gobierno considera que la empresa provincial de Energía está funcionado bien, que puede funcionar mejor, que con estas adecuaciones va tener más herramientas para funcionar mejor", indicó.

Nuevo Estatuto con más servicios

La alternativa que baraja la provincia es poder ampliar el Estatuto de la Empresa Provincial de Energía a otras áreas y servicios ampliando la oferta de servicios. De esta manera, poder crear el marco necesario para ser atractiva nuevos inversores o capitales.

Para acceder a mercados privados, EPEC debe presentar balances y cuentas en orden. El ministro entiendo que eso que ya saneado: "Lo principal es acceder al mercado de Capitales. Si no hacemos esta adecuación en el marco de la economía argentina, que está tomando un formato en su organización, que puede llevar a estos entes estatales que no estén adecuados a las leyes vigentes, vayan perdiendo capacidad operativa. Nosotros queremos ganar capacidad operativa".

Aseguró que no se privatizará, ya que no hay un llamado a licitación o paso por la Legislatura de Córdoba. "No puede haber empresas interesadas porque no tenemos ningún interés en sumar capital privado. Nosotros creemos que si nos adaptamos a este nuevo marco donde ordena a los entes públicos transformarse, las capacidades van a ir disminuyendo", concluyó.

Resistencia sindical

La decisión del gobierno generó un fuerte rechazo por parte de Luz y Fuerza, cuyo titular, Gabriel Molina, cuestionó la medida. “Nos dijeron que es una decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba. Nos extrañó muchísimo porque venimos trabajando en conjunto con ellos. La EPEC está saneada, estamos muy bien, no entendemos por qué transformarla en Sociedad Anónima”, afirmó.

Córdoba: la Provincia inició el proceso para transformar a la Epec en una sociedad anónima

Molina también destacó que esta decisión no es obligatoria para las provincias, a pesar de la adhesión a la Ley Bases. “Adherir es una cosa, obligar es otra”, enfatizó, agregando que no existe motivo para un cambio que, a su juicio, compromete el carácter estatal de la empresa.

Un debate histórico

EPEC ha estado en el centro de intentos de privatización desde la década del 80, incluyendo propuestas durante las gestiones de Eduardo Ángeloz y José Manuel de la Sota. Hasta el mismo exgobernador Juan Schiaretti lo intentó. Sin embargo, este nuevo proceso es presentado por el gobierno provincial como una alternativa para fortalecer su operatividad sin comprometer su naturaleza pública.

El conflicto con el gremio promete escalar mientras se desarrollan las etapas del proceso. Entretanto, Pastore insiste en que la transformación busca garantizar la sostenibilidad y eficacia de EPEC en un entorno cada vez más competitivo y regulado.