Epec en la mira de gastronómicos y hoteleros por las boletas de la cuarentena

Una parte relevante del empresariado de Córdoba logró una buena noticia esta semana. Consiguió que la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec) aceptara cambiar las condiciones de contrato de los grandes consumidores a los que les cobraba un consumo fijo todos los meses y pasará a cobrarles el consumo real, que tuvo una fuerte disminución por efecto de la cuarentena. En concreto, se informó que de forma excepcional durante abril, mayo y junio los usuarios incluidos en la categoría T3 que hubieren experimentado en cada mes una merma en el consumo de energía eléctrica superior al 30% con relación a igual mes del año anterior, se les facturará según la potencia demandada (registrada) y no la potencia contratada. La medida, según Epec, alcanzaría a 3.600 industrias y comercios de la provincia e implica una disminución en los ingresos de la compañía cercana a los $390 millones. Es, en definitiva, una importante asistencia a la industria y a algunos grandes clientes comerciales. La mayoría de los comerciantes chicos, incluidos en la categoría T2 deben abonar las facturas según el consumo. El problema es que, según afirman, pese a que casi todos debieron cerrar sus puertas por la cuarentena, las boletas llegaron con valores muy similares a los de meses anteriores, de plena actividad.

Hoteleros. El beneficio de pagar el consumo real y no el fijo contratado alcanza, según estimaciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, a entre el 10% y el 15% del total de 3.500 establecimientos hoteleros de la provincia. La gran mayoría, en categoría T2 tiene que afrontar las boletas de consumo real, que, aunque son menores, son difícil de afrontar para establecimientos que están con actividad nula desde hace dos meses. “Hay 3.000 hoteles que pagan la T2, la categoría de comercio que paga por consumo un valor de kilowatt de $14, $15. Fue importante atender la urgencia de los grandes consumidores, para el resto sería importante que Epec sincere sus números. Epec no hace ningún sacrificio, en el mejor de los casos te traslada el plan de cuotas que armó Cammesa que es una hipoteca a plazo fijo. Hay que corresponde, no que te den financiación para pagarla. Acá pagamos tres veces lo que pagan en Buenos Aires y el 38% son impuestos. Para pasar esto, lo que hace falta son exenciones, que no se pague Rentas, que no se pague Municipalidad, luz, agua y gas por lo menos, por los meses que estamos cerrados”, planteó Alejandro Moroni, director de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba.

Gastronómicos. “Los consumidores comerciales estamos en el peor de los mundos porque llegan facturas con un consumo irreal, con las mismas lecturas y los consumos que tuvimos en febrero con los aires prendidos. Tuvimos los negocios cerrados y llegan esas facturas. Están llegando esas facturas de marzo y abril y van a tener una catarata de reclamos”, señaló Gabino Escribano, presidente de la Cámara de Gastronómicos de Córdoba. en ese sentido adelantó que, como entidad, en los próximos días van a pedir una revisión de las lecturas de las últimas boletas emitidas. “Vamos a pedir una revisión porque son lecturas irreales, eso no es real. Llegan las facturas como ´Lectura leída´, cuando los negocios han estado cerrados y a veces los medidos están adentro. No hay forma que hayan leído nada. parece que esta gente no se enteró que estamos con una pandemia y estamos con los negocios cerrados. Están llegando valores incluso mayores a los del período anterior”, apuntó Escribano.

Almacenes. Desde el Centro de Almaceneros de Córdoba, esta semana elevarán un pedido de reducción de la tarifa eléctrica. Lo adelantó a PERFIL CORDOBA la directora ejecutiva de esa entidad, Vanesa Ruiz. “Vamos a pedir una reducción de tarifa, porque al comercio minorista no le está llegando ningún beneficio ni va a ser alcanzado por los anuncios de Epec. Es un beneficio para la industria, para algunos hoteleros y gastronómicos, pero para el comercio minorista la tarifa de Epec es uno de los costos fijos más altos que tiene. Están llegando boletas con estimaciones del año pasado. Entonces, a un local que no es de un rubro esencial y ha estado cerrado le llega la boleta igual a la de un mes que hubiera trabajado. Y en los almacenes, aunque estamos trabajando, hay una caída del ticket promedio 40%. Hay que afrontar aparatos prendidos pese a esa caída. Estábamos esperando una mirada contemplativa para este vasto sector, pero no se está respondiendo. Vamos con un pedido específico para el sector”, destacó la ejecutiva. El Centro comunicó en su último reporte de asociados, que el 23% no pudo pagar la boleta de Epec.

“El Gobierno lo único que sale a ofrecer es crédito, pero nada de exención de impuestos. ¿Quién puede sacar un crédito al 24%, sin horizonte de trabajo, para pagar impuestos? Hay que ser bastante poco conocedor de la plaza para plantear que eso es una ayuda al sector”, concluyó Moroni.

Intereses

Al margen de los reclamos, Empresa Provincial de Energía de Córdoba comunicó que redujo las tasas de interés moratorio y de financiación para sus usuarios incluidos en tarifas Residenciales, T2 General y de Servicios, y clientes especiales (clubes, entidades sin fines de lucro, fundaciones, entre otros). Los nuevos valores fijados son: por interés moratorio 2,8% mensual, y por interés de financiación, 2,5% mensual.