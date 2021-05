Ergonomía: la ciencia que ayuda a diseñar una oficina saludable en casa

La pandemia de coronavirus que llegó en 2020 obligó al mundo entero a cambiar una serie de hábitos cotidianos e incorporar otros que parecían distantes. Una de las grandes modificaciones se dio en el ámbito del trabajo, donde millones de personas debieron adaptar su trabajo diario a la modalidad home office.

Aunque en 2021, la presencialidad parece volver de a poco, aún es muy importante el porcentaje de trabajadores que continúan realizando su trabajo desde sus hogares y ese número podría incrementarse drásticamente con la llegada de nuevas restricciones.

La Universidad Nacional de Córdoba no es ajena a las implicancias que tiene esta modalidad laboral y en el primer semestre de 2020, la Secretaría de Extensión organizó a través de su Campus Virtual un curso titulado ‘Ergonomía para el autocuidado en tiempos de teletrabajo’, en el cual las profesionales Blanca Gabriela Villafañe junto a Arlen Garagay, de Chile, brindaron herramientas para hacer más seguro, saludable y eficaz el trabajo desde el hogar

La propuesta online convocó a más de mil personas de toda Latinoamérica y fueron tan importantes las repercusiones que la Fundacion Fiso, una de las instituciones internacionales más prestigiosas del mundo en materia de higiene y seguridad, eligió a este curso como uno de los tres proyectos destacados a nivel mundial y destacó su “impacto positivo en la salud y la productividad de trabajadores y empresa”.

PERFIL CÓRDOBA dialogó con Villafañe, quien es diseñadora industrial y docente de la carrera de Diseño Industrial en la Faud, de la UNC. La profesional contó: “El curso surgió de una inquietud como ergónoma, ya que usaba mucho el home office por la pandemia y me di cuenta que no tenía armado mi espacio para trabajar durante una carga horaria importante. Debido a esa situación adecué espacios, organicé muebles, acomodé a mi familia y pensé que si eso me pasaba a mí, lo mismo podía estar pasándole a mucha gente”.

Villafañe comentó además que en el curso “hubo personas de distintos países y la frase que más se repetía es que no tenían herramientas a la hora de armar su propio espacio y eso intentamos darle a los participantes”.





CÓMO ARMAR UNA OFICINA

La experta en ergonomía dejó algunos consejos a la hora de armar una oficina en casa y los puntos a prestarle atención en caso de pasar mucho tiempo realizando home office.

◆ Reconocer lo que nos adolece, lo que nos molesta. Puede ser cognitivo o social. Si me duele mucho el cuello, o la muñeca, buscar qué está fallando. ◆ Adecuar un espacio no significa salir a comprar productos nuevos. Colocar almohadones para nuestra espalda puede ser una buena alternativa.

◆ Adecuar las alturas de las sillas y la mesa para que nos permita adquirir una buena postura que implique, entre otras cosas, que los pies estén apoyados en el suelo.

◆ Tener un escritorio sin cajones en la zona frontal. Que sea fácil entrar y salir. A veces demoramos la posibilidad de hacernos un té, algo muy importante, porque es difícil levantarse. No tiene que ser un trámite pararse.

◆ Condiciones ambientales: elegir espacios donde tengamos buena iluminación. Que la ventana esté atrás del monitor no es aconsejable (mejor que esté de lado) y siempre es bueno tener una luz de artificial de apoyo. Tener en cuenta que diversas tareas tienen distintas necesidades de luz.

◆ Ruidos: Hay dos tipos, los externos y los internos. Tratar de elegir un lugar de la casa donde haya menos ruidos externos siempre que se pueda. Se puede poner música baja que relaje. Otra opción es organizar los tiempos para trabajar en momentos de menor intensidad de los ruidos.