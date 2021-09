"Es el momento justo para ir por un campeonato"

“Estoy muy contento, como todo hincha de Talleres”, afirma Julián Maidana, el exdefensor que acredita 203 partidos con la camiseta azul y blanca y la autoría del célebre gol que le dio al club de barrio Jardín el logro más trascendente de sus casi 108 de vida: la Copa Conmebol 1999.

Se refiere al destacado presente deportivo de la “T”, que mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y que esta semana buscará un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

Maidana sabe bien de qué se trata. Fue el capitán del equipo que en 2004 lideró durante siete fechas un Torneo Clausura que Talleres inició en el quinto puesto (por diferencia de goles con los otros ganadores del debut) y terminó en tercer lugar detrás de River y Boca, sin haber bajado nunca de los primeros cuatro escalones. Aquella recordada escuadra de “J.J.” López a la que el sistema de los promedios terminó castigando con el descenso.

“A Talleres lo estoy viendo y lo sigo. Lástima que no se puede ir a la cancha por el tema de la pandemia… Tiene un equipo competitivo, que en la cancha le pelea de igual a igual a cualquiera y que intenta ser protagonista en todos sus partidos, y eso que se habló mucho de que se iba a caer por la venta de varios jugadores”, comenta Julián.

"Talleres es un equipo muy ordenado y con una identidad muy definida. Todos sus movimientos están sincronizados a la perfección. Cada jugador sabe dónde tiene que estar y ninguno hace nada raro".

Del conjunto que dirige “el Cacique” Medina se dice que es “intenso” y también “incómodo”, una etiqueta que en su momento le pusieron al Belgrano de Ricardo Zielinski. ¿Cuál es tu visión al respecto?

-Sí, coincido. A mí el sistema de Zielinski no me gustaba, pero está claro que eso de esperar atrás y aguantar le permitió conseguir buenos resultados. De este Talleres lo que más rescato es que tiene un gran sistema. No deja jugar al contrario, aprieta en todos los sectores del campo, es contundente arriba y, sobre todas las cosas, cada jugador sabe dónde tiene que estar. Es un equipo muy ordenado y con una identidad muy definida. Todos sus movimientos están sincronizados a la perfección. Cada jugador que entra cumple una función y no se sale del libreto. Ninguno va a hacer algo raro.

-¿Le cambiarías algo?

-Lo único que haría diferente sería la forma de afrontar esas seguidillas de partidos como las que se dieron cuando le tocó jugar al mismo tiempo el torneo local y la Copa Sudamericana. No saldría a buscar constantemente el arco rival y esperaría un poco más. Administraría mejor el esfuerzo. No es lo mismo jugar tan intenso cuando hay muchos viajes de por medio.

LA MIRADA AJENA. Los medios "nacionales" y hasta la Liga Profesional minimizaron con algunas expresiones el presente albiazul. “Hay que acostumbrarse a convivir con esas cosas”, dice Maidana.

“Una linda situación”

De aquel Talleres puntero de 2004, Maidana refiere: “Teníamos un gran equipo. ¿Te imaginás lo que hubiera sido con el club ordenado como está hoy? Obviamente que hay un gran mérito de los jugadores y del cuerpo técnico, pero considero que el respaldo que les brinda la institución tiene un gran porcentaje de incidencia en este muy buen momento deportivo”.

“Me encantaría estar en este Talleres, donde no hay que estar peleando para que te paguen el sueldo o pendiente de si a los jugadores más chicos les faltan botines o pudieron comer bien en la semana”, puntualiza. “Hoy el club no tiene inconvenientes de ningún tipo y eso permite que el DT y el plantel sólo tengan que preocuparse por entrenar y jugar. Es una linda situación. Una buena oportunidad que el equipo debe aprovechar para tratar de mantenerse arriba y, por qué no, dar el gran zarpazo y ganar el torneo.

-¿Ves como un objetivo posible la obtención de un título?

-No tengo dudas de que un día se va a dar. Es más: creo que es el momento justo para ir por un campeonato. Es muy difícil ganar cinco partidos seguidos y Talleres lo logró. Ahora que está arriba todos van a tratar de voltearlo, pero será un lindo desafío. Me pasó con Newell´s en el Apertura 2004: de repente nos encontramos en la punta y dijimos ¿por qué no?, ¿por qué siempre River o Boca?, ¿por qué los campeones tienen que ser ellos?. Nos convencimos de que podíamos y logramos el campeonato.

“Me encantaría estar en este Talleres, donde no hay que estar peleando para que te paguen el sueldo o pendiente de si a los jugadores más chicos les faltan botines o pudieron comer bien en la semana”.

-¿Le faltó convencimiento al Talleres de hace 17 años?

-Estábamos convencidos. Lo que pasa que es muy difícil pelear contra ese fantasma que es el descenso. Mirábamos una tabla y nos veíamos arriba y espiábamos la otra y estábamos abajo. A la última fecha llegamos con la posibilidad de salvarnos de todo y clasificar a Libertadores y Sudamericana y también con la chance de sumar los tres puntos y perder la categoría. ¡Una locura! Pelear contra los promedios fue una carga muy pesada. A eso hay que sumarle la desprolijidad institucional. Eso influyó muchísimo.

-¿Se lo “ningunea” a Talleres? No hablo sólo de algunos medios “nacionales”: la Liga profesional publicó un tweet que decía ´El Granate y la T punteros’ y mostraba la tabla con el orden inverso.

-Eso siempre va a pasar. Si Talleres le gana a Boca el título de la mayoría de los medios va a ser ‘Perdió Boca’. Para cierto periodismo nunca va a ganar Talleres. Hay que acostumbrarse a convivir con esas cosas. Si te quedas con la idea de que no te valoran, no te sirve. Si los jugadores y el cuerpo técnico lo toman como un incentivo, seguramente no les va a ir mal.

A DOS PUNTAS