Escándalo en el country Las Delicias: la actual comisión apunta al fiscal, al coadministrador y a la prensa por la intervención judicial

El jueves por la tarde los directivos de la Comisión del Consejo de Administración del Country Las Delicias convocaron a una reunión informativa con los vecinos con el fin de ponerlos al tanto de las seis imputaciones y la intervención del barrio. La cita fue el “quincho” del Club Hípico y comenzó pasadas las 18.

La justicia, luego de varias pesquisas y luego de 19 meses de formulada la presentación judicial, decidió imputar a Jorge Osvaldo Lerda, Pablo Dolci; Verónica del Carmen Scarlatta, Ivonne Mariel Hernandorena, Oscar Bonangelino y Daniel Ramos como supuestos coautores del delito de “defraudación por administración fraudulenta” en calidad de coautores (art. 173 inc. 7° y 45 del C. Penal). Ahora, los mencionados deberán designar un abogado defensor para, oportunamente, fijar una audiencia a los fines de receptar su declaración.

Las Delicias: la Justicia imputó a los administradores por administración fraudulenta y decretó la intervención del barrio

Ante un grupo de unas 40 personas, en su mayoría vecinos y accionistas (en total son 385 propietarios), Scarlatta y Hermandonera, presidenta y vice, dijeron que aún no habían sido notificadas oficialmente de la intervención del Country ni de las imputaciones. También dieron explicaciones de los fondos de inversión en las cuentas bancarias y apuntaron todos sus cañones contra el coadministrador impuesto por la justicia, contra el fiscal de Instrucción y los periodistas que publicaron decretos judiciales que ellos aseguran desconocer.

“La información en los diarios es errónea. No sirve para nada. Quiero que sepan dónde estamos parados. Se informa primero a la prensa antes que a nosotros. Tenemos toda la documentación y respaldo”, comenzó así la presentación de Scarlatta.

“Cómo nos van a decir que hay fondos de inversión ocultos si están a la vista en los mismos bancos. Cualquiera que ingresa a las cuentas tiene a la vista en dónde está el dinero”, continuó explicando la titular.

Luego, decidieron apuntar contra la labor del coadministrador al que llamaron siempre “veedor”, que “participó de cuatro o cinco reuniones y luego emitió un informe a la fiscalía, mal hecho, que desconocemos”, aseguraron.

Indicaron que ninguno de los letrados o funcionarios judiciales fue explícito en cuanto a las preguntas básicas sobre los alcances de la función del “contador” designado: “hasta donde… cuando y con qué fin… nos dan una versión de facultades amplias y ordenó que resuelva el fiscal y todo derivó en un veedor”.

Comentaron, además, que los imputados estaban en la búsqueda de abogados penalistas que los representen. “En Córdoba escasean muchas cosas, entre ellas buenos abogados penalistas”, bromearon.

Qué dijeron los vecinos

Los presentes, en su mayoría acompañan a la actual conducción tenían más dudas que certezas, entre las que se pueden destacar ¿cuándo la Justicia formalmente tomaba control del barrio? ¿Qué pasaría con la renovación de autoridades prevista para diciembre?

Uno de los vecinos pidió la palabra y alertó a todos: “lo que está pasando no es chiste. Lo primero que tiene que hacer la sociedad (refiriéndose a la sociedad anónima) es presentarse como tercera damnificada. Son planteos técnicos para defender nuestros nombres como sociedad Las Delicias al margen de lo que hacen los imputados” y lanzó otra propuesta para ir directamente a notificar al Fiscal General de la Provincia porque al “fiscal del caso se le fue la pluma. Hemos tirado por la borda años de cuidarnos entre nosotros. Debemos defendernos”.

Las quejas también apuntaron contra los periodistas que se dejan manejar por los demandantes y por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, también vecino del country. “Falta solidaridad con las chicas y con el directorio. Ya hay una grieta fuerte en el barrio. ¿Cuáles son las intenciones de los denunciantes?”, se preguntaron.

Otras voces

En casi el epílogo de la reunión, las autoridades que están imputadas, reconocieron que hace días que viven una situación poco deseable. “Mañana sacaremos una nota y le informaremos como corresponde. Hay muchos vecinos que me parece que no entienden la gravedad de la situación. No queremos salir a la prensa, eso el juego de ellos. Salís cómo chora y ponen en el diario lo que ellos quieren”.

Otro de los presentes reconoció que la reunión no fue una asamblea y se retiró con “gusto a nada”. Cuando recibió la convocatoria el día lunes, esperaba que “nos dieran todas las explicaciones en lugar de ponerse a atacar a la justicia o los periodistas”. Otro morador también se preguntó “cómo es posible que no conozcan el expediente y pese a ello, comenzaron la reunión hablando del informe del coadministrador. Están imputados, es raro que no hayan recibido una notificación, pero tenemos que creerles”.

Otro de los abogados que se hizo presente mostró signos de preocupación por “el valor de las propiedades en medio de este escándalo”.

La semana que viene, seguramente por orden del fiscal de Instrucción Horacio Vázquez se iniciará con el proceso de intervención designando a un interventor administrador con facultades de dirección y gobierno, desplazando la actual administración.