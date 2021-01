“Estamos preparados para vacunar a todos los cordobeses”

Córdoba lleva vacunadas a más de 13 mil personas. El pasado jueves arribaron a la provincia 11. 2 5 0 dosis prometidas por Nación con las cuales se puso en marcha la segunda etapa del plan de vacunación destinado en primera instancia al personal de salud de áreas críticas en la lucha contra el Covid-19.

A la cabeza de este plan, el cual lidera distintas estadísticas de vacunación en el país, se encuentra Sandra Belfiore, directora del programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia, quien coordina las acciones de un heterogéneo equipo que incluye a personal del Ejército Argentino, vacunadores, voluntarios, estudiantes de medicina y enfermería, entre otros.

En medio de días intensos, Belfiore hizo un alto en su tarea y dialogó con PERFIL CÓRDOBA en una charla en la que evaluó el esquema de vacunación llevado hasta el momento. Además, de cara al futuro, aseguró que cuentan con la logística para poder vacunar a todos los cordobeses.

“Estamos realmente contentos con lo hecho hasta el momento. Se trabajó mucho, pensando cuál era la mejor estrategia. Generamos un espacio muy cómodo en el Centro de Convenciones y queremos seguir manteniéndolo de cara al futuro, cuando la vacunación sea mucho más masiva”, sostiene.

—¿Los médicos aceptaron bien la vacuna, teniendo en cuenta que en algunas ciudades se vacunó a personal de geriátricos o de instituciones con personas de riesgo?

—En líneas generales, sí. Hubo médicos que no se vacunaron, optaron por no hacerlo y están en todo su derecho ya que esta vacuna no es obligatoria. En algunas ciudades se ha decidido priorizar a otros grupos, por ejemplo personas que trabajan en instituciones geriátricas o con grupos de riesgo. En esos puntos específicos estamos haciendo una segunda priorización del plan de vacunación.

—¿Cuál es su evaluación de la tarea de inmunización llevada hasta el momento?

—Muy buena. Córdoba es una de las provincias que más vacunó hasta el momento, incluso mejor que otras provincias como Buenos Aires. De todas maneras, aquí la idea no es comparar, pero estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho en esta primera etapa, en este desafío de vacunar a una temperatura de menos 18 grados. No tuvimos ningún problema con la cadena de frío, lo cual era todo un desafío. Se pudieron organizar bien los envíos a cada punto de la Provincia, no tuvimos pérdidas y la convocatoria ha sido muy buena.

—Hacia el futuro, ¿Córdoba está preparada para vacunar masivamente a toda la población?

—La intención de vacunar a toda la población está y tenemos lista la logística, la trabajamos cada día. Acabo de salir de una reunión con el ministro Diego Cardozo y este tema se está trabajando. Ahora todo depende de la disponibilidad de vacunas a nivel mundial. Sabemos que es crítico, hay una demanda muy grande en el mundo. Todo va a depender de la llegada de las vacunas y de la respuesta que tengamos del Gobierno nacional. Nosotros estamos preparándonos para vacunar a todos los cordobeses. Falta ver qué vacuna llega.

—¿Cómo vive en lo personal esta responsabilidad?

—Hace 17 años que estoy en el programa de vacunas. Es algo que hago con mucha pasión. Es un desafío muy grande. Los días están siendo muy largos, pero el objetivo siempre fue la gente primero, la comunidad en general sin distinción. El objetivo de todo programa es llegar equitativamente a toda la población y de mi parte el orgullo es poder decirle a mi familia vayan a vacunarse a cualquier lugar de la Provincia que van a estar vacunados por una persona capacitada y que además está contenta con su trabajo.